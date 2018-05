Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 21 maggio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

BUFFON-PSG, ORMAI È FATTA. LIVERPOOL, OFFERTA PER DONNARUMMA. INTER, A GIORNI IL RINNOVO DI ICARDI. IL MILAN PUNTA BIRAGHI PER RIMPIAZZARE RICARDO RODRIGUEZ E VERETOUT PER IL CENTROCAMPO. DAVANTI È CACCIA A IMMOBILE, FELLAINI A UN PASSO. ROMA, VIA DEFREL, DI FRANCESCO VUOLE BERARDI. ALLEGRI NON RINNOVA, LA JUVE SU GODIN E ALDERWEIRELD, CON BENATIA IN USCITA. QUASI FATTA PER DARMIAN. LA LAZIO CERCA GLIK E COATES E CI PROVA PER BAMBA. LO ZENIT VUOLE PAGARE LA CLAUSOLA DI SARRI, MENTRE ANCELOTTI SI AVVICINA AL NAPOLI. LICHTSTEINER VERSO IL MONACO, STROOTMAN PRIMO OBIETTIVO DI SPALLETTI. EMPOLI, RINNOVA ANDREAZZOLI, MENTRE A SASSUOLO POTREBBE ARRIVARE PRANDELLI

Dopo aver conquistato l'agognata qualificazione in Champions League, in casa Inter la priorità è il rinnovo del capitano Mauro Icardi. L'attaccante argentino si incontrerà a breve con la dirigenza per discutere il nuovo accordo, per porre fine alle voci di mercato. Chelsea e Real Madrid restano alla finestra.

Il Milan sta cercando un esterno sinistro e ha messo nel mirino Cristiano Biraghi, difensore di proprietà della Fiorentina e autore di un buon campionato. L'interesse dei rossoneri è palpabile e se la trattativa dovesse andare in porto non ci sarebbe più spazio per Ricardo Rodriguez. Arrivato l'estate scorsa per 18 milioni, lo svizzero piace in Bundesliga, in particolare al Borussia Dortmund.

La Roma cederà Gregoire Defrel, autore di un'annata decisamente sotto tono dopo il trasferimento, un anno fa, dal Sassuolo. Per il francese gli estimatori sono parecchi, dal Torino - che già dodici mesi fa aveva provato a contrattualizzarlo - ma negli ultimi giorni si sono aggiunti Watford e Siviglia. Valutazione intorno ai 15 milioni di euro, con la Roma che vorrebbe cederlo a titolo definitivo.

Il Genoa avrebbe chiuso per l'acquisto dell'esterno destro serbo Ivan Lakicevic. Classe 1993, arriverà a parametro zero, svincolato dopo l'ultima avventura nel Vojvodina Novi Sad. Per lui pronto un contratto di quattro anni.

È asse di mercato tra la Roma e il Sassuolo. Eusebio Di Francesco vorrebbe riabbracciare Domenico Berardi e, nella trattativa, potrebbe rientrare il giovane Mirko Antonucci. Il giovane talento è il primo nome seguito e cercato dalla società di Giorgio Squinzi ma difficilmente la Roma se ne priverà considerandolo un punto fermo del club del futuro. Nell'operazione potrebbe rientrare anche Lorenzo Valeau, classe '99, terzino e mezzala che ha registrato il maggior numero di presenze stagionali nella Primavera dei capitolini.

Giuseppe Iachini non verrà confermato sulla panchina del Sassuolo nonostante la salvezza raggiunta in anticipo. Al suo posto potrebbe arrivare Cesare Prandelli, che la dirigenza neroverde starebbe sondando col chiaro intento di rilanciare le ambizioni del club dopo l'addio di Di Francesco e una stagione difficile.

L'Empoli, neopromosso in Serie A, comunica di aver raggiunto l´accordo con il tecnico Aurelio Andreazzoli per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2020.

Nei giorni scorsi lo Zenit San Pietroburgo ha effettuato un vero e proprio blitz in Italia per incontrare Maurizio Sarri. All'incontro erano presenti Giulio Dini, avvocato consulente dei russi, insieme a Mitrofanov e Dyukov, i due candidati alla presidenza del club e attualmente già attivi in società con incarichi differenti. Lo Zenit ha presentato il suo programma per i prossimi anni e un'offerta da 4 milioni di euro a stagione più bonus. Ora si attendono segnali dal tecnico dei partenopei, con lo Zenit che starebbe anche valutando la possibilità di pagare la clausola in base alla risposta dell'allenatore.

Il Monaco passa in vantaggio per Stephan Lichtsteiner, esterno che ha salutato la Juventus nell'ultima partita contro l'Hellas Verona per il termine del suo contratto con i bianconeri. Il calciatore svizzero, che nel recente passato era stato vicino al Borussia Dortmund salvo poi interrompere bruscamente la trattativa, adesso pare essere vicino a stringere un accordo con il club monegasco, anche se le proposte alternative non mancano.

La Lazio starebbe seguendo con interesse l'esterno offensivo in scadenza col Saint-Etienne Jonathan Bamba. Il giocatore, che lascerà il club francese a parametro zero, autore di 8 gol e 11 assist nella stagione appena conclusa, piace anche a West Ham, Crystal Palace e Inter.

Ciro Immobile è il primo nome sul taccuino di Mirabelli per rafforzare l'attacco rossonero. Lotito chiede circa 60 milioni per il suo capocannoniere, il Milan punta ad abbassare le richieste del patron biancoceleste. L'operazione è stata imbastita da Mirabelli, che dovrebbe rimanere direttore sportivo del Milan grazie sesto posto conquistato sul campo dai ragazzi di Gattuso, con Alessandro Moggi come regista dell'operazione. Si continua a seguire anche Morata, mentre a centrocampo piace il viola Jordan Veretout.

Il Liverpool avrebbe proposto al Milan 40 milioni di euro cash più una contropartita, da decidere insieme alla società rossonera, per arrivare a Gianluigi Donnarumma. Nelle ultime ore sarebbe andato in scena un nuovo incontro con l'agente Mino Raiola. Il club di via Aldo Rossi, però, a queste condizioni non vuole trattare, perchè valuta sui 70 milioni di euro il classe 1999.

Gianluigi Buffon e il Paris Saint-Germain sono vicinissimi. Il club parigino ha alzato ulteriormente offerta mettendo sul piatto un biennale da quattro milioni di euro netti a stagione, oltre a un ruolo da testimonial nel Mondiale del 2022 che i qatarioti organizzeranno in casa. La firma potrebbe arrivare tra mercoledì e giovedì.

A poche ore dalla fine del campionato la Fiorentina sembra essersi già attivata con decisione sul mercato. Nome caldo di queste per i viola quello di Fabio Depaoli, esterno classe 1997 del Chievo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com è previsto per i prossimi giorni un contatto fra l'entourage del calciatore (rappresentato da Andrea Tavian, ndr) e la dirigenza gigliata per capire la fattibilità dell'operazione. Da parte del Chievo, intanto, trapela una valutazione per il cartellino del ragazzo di Riva del Garda fra i cinque e sette milioni di euro.

Nel corso del lungo colloquio tra la dirigenza della Juventus e Massimiliano Allegri, non si è parlato di un potenziale prolungamento di contratto dell'allenatore bianconero. Al momento dunque, le parti andranno avanti insieme, ma con la stessa scadenza dell'accordo fissata attualmente nel 2020.

Obiettivi importanti per la difesa della Juventus che verrà. Gli obiettivi sono due: Diego Godin e Toby Alderweireld. Il trentaduenne uruguaiano va in scadenza con l'Atletico Madrid nel giugno del 2019 e sarebbe tentato da una nuova esperienza. Il belga piace molto ma c'è la forte concorrenza del Manchester United. In uscita c'è da registrare l'interesse dell'Olympique Marsiglia per Benatia.

La Lazio dovrà sostituire Stefan de Vrij: il sogno è Diego Godin dell'Atletico Madrid, cercato come detto anche dalla Juventus. In lista c'è anche Kamil Glik, perno del Monaco ed ex Torino, oltre all'uruguaiano Sebastian Coates.

Carlo Ancelotti sempre più vicino al Napoli. La clamorosa rivelazione arriva dal quotidiano spagnolo Marca, che scrive di una firma imminente. Il tecnico emiliano - si legge - è in arrivo in Italia per firmare proprio col club di De Laurentiis. E Maurizio Sarri? Attenzione al Chelsea, che nonostante la vittoria della FA Cup non ha sciolto le riserve sul futuro di Antonio Conte.

Il Milan sarebbe a un passo da Marouane Fellaini. Il centrocampista avrebbe mancato l'accordo con il Manchester United per il rinnovo, rifiutato poi nell'ultima proposta. Per il centrocampista, a un passo l'accordo per tre stagioni coi rossoneri.

È Kevin Strootman il grande obiettivo dell'Inter. I nerazzurri sognano l'olandese ma i giallorossi non faranno sconti sulla clausola da 45 milioni di euro ma Strootman è il prototipo del giocatore voluto da Spalletti per fare il salto in avanti a centrocampo.

ARSENAL, IN ARRIVO EMERY, ADDIO A CAZORLA. PELLEGRINI PER IL WEST HAM, IL CHELSEA POTREBBE PERDERE HAZARD. BARCELLONA-ATLETICO, GUERRA PER GRIEZMANN

In Inghilterra ancora grande spazio all'imminente addio di Antonio Conte al Chelsea, con Luis Enrique in cima alla lista dei candidati per la sua sostituzione.

Chi invece si concentra sempre e comunque sul calciomercato è il Manchester City che in vista della prossima stagione ha messo nel mirino proprio la stella Blues Eden Hazard. Oltre al belga, potrebbe lasciare Stamford Bridge anche il brasiliano Willian, cercato dallo United di Mourinho. La giornata di mercato di Premier èerò è ricca di news: dopo il no ad Arteta, l'Arsenal è vicinissimo a Unai Emery come sostituto di Arsene Wenger. Intanto Santi Cazorla ha ufficialmente salutato la società londinese. Il West Ham, invece, punta Yaya Touré ma intanto ha praticamente definito l'ingaggio di Manuel Pellegrini per la panchina. Sempre sul tema allenatori, il Southampton e Mark Hughes hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo di contratto.

In Spagna, invece, tiene banco la questione Antoine Griezmann: il Barcellona lo aspetta, anche tramite le parole di Messi, ma l'Atletico non molla e continua a lavorare alla permanenza. Il Celta Vigo, dopo l'addio di Unsué, è ad un passo dall'accordo con l'argentino Antonio Mohamed.

L'Hoffenheim è vicinissimo all'ingaggio di Max Meyer in svincolo dallo Schalke. Lo Stoccarda, invece, si muove per Ristovski dello Sporting Lisbona.