Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 22 agosto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RABIOT, ACCORDO CON IL BARCELLONA. SI ATTENDE RIALZO DEL PSG, LA JUVE RESTA ALLA FINESTRA. MILAN, TRE OBIETTIVI IN BRASILE. HALILOVIC POTREBBE LASCIARE SUBITO MILANO, MENTRE CANDREVA VUOLE RESTARE. IAGO FALQUE, SIVIGLIA IN PRESSING. E NIANG VUOLE TORNARE IN FRANCIA. MARCHISIO, FUTURO ANCORA IN BILICO. ALEX SANDRO E DE ROSSI VICINI AL RINNOVO. VINICIUS A UN PASSO DAL RIO AVE

Tutti pazzi per Adrien Rabiot, desiderio di mercato soprattutto di Barcellona e Juventus. Il club blaugrana avrebbe già trovato un accordo con il calciatore grazie ad un'offerta d'ingaggio pari a 10 milioni di euro. Il PSG, che continua a sperare nel rinnovo, ne propone solo 7,2 - scrivono i francesi di Paris United - ma c'è da attendersi un rilancio per avvicinarsi alla cifra che arriva dalla Catalogna. Nel frattempo la Juventus resta alla finestra.

Il Milan, attraverso il direttore tecnico Leonardo, ha messo gli occhi su Iago Maidana, 22enne difensore dell’Atletico Mineiro. Il giocatore da gennaio potrebbe avere il passaporto comunitario. Leonardo segue con grosa attenzione anche Lucas Paquetá, trequartista classe '97 del Flamengo, fresco di convocazione nella Seleçao. Ha un contratto fino al 2020 e una clausola rescissoria da 48 milioni di euro che il Flamengo vorrebbe alzare ulteriormente. Il ragazzo è seguito da mezza Europa (su di lui c’è anche la Juventus), dunque non sarà facile prenderlo. Il dirigente rossonero ha messo nel mirino anche il centrale Rodrigo Caio (25), attualmente in forza al San Paolo, club con il quale il direttore tecnico milanista può vantare ottimi rapporti. Ha passaporto comunitario e un costo accessibile: 15 milioni di euro, cifra ampiamente alla portata del Milan.

Nuovo crack del calcio croato o eterna promessa? L'arrivo di Samu Castillejo e di Diego Laxalt al Milan rischia, di fatto, di chiudere tutti gli spazi in rossonero ad Alen Halilovic. Ventiduenne, secondo il Mundo Deportivo l'entourage del giocatore sarebbe in contatto con Girona ed Espanyol. Halilovic vorrebbe già lasciare Milano per trovare una piazza dove giocare. Le due di Liga sono già interessate e in contatto anche con il Milan per quello che sarebbe un addio clamoroso e repentino.

Antonio Candreva sembra partire dalle retrovie nelle gerarchie di gradimento di mister Spalletti. Il giocatore, però, non dovrebbe cambiare casacca a stretto giro di posta. C’è in lui la convinzione di potersi giocare un posto lì in avanti, dato che saranno ben tre le competizioni da affrontare. E nemmeno un’eventuale esclusione dalla lista Champions League, ancora tutta da verificare, potrebbe far vacillare le convinzioni di Candreva.

Iago Falque (28) potrebbe salutare il Torino, ma l'addio dell'ex Genoa e Roma alla formazione di Walter Mazzarri è tutt'altro che scontato. Il motivo è semplice: il Siviglia vorrebbe riportare lo spagnolo in patria, ma i granata in caso di permanenza potrebbero pensare al rinnovo contrattuale. Il club andaluso prova a ingolosire il club di Urbano Cairo con la formula del prestito con riscatto obbligatorio nel 2019 a cifre prefissate. Se davvero il club granata potrà esaminare una proposta di tal genere, a cifre superiori ai 15 milioni fin qui evocati, allora la trattativa potrebbe anche muovere dei passi in avanti. Se Iago dovesse restare a Torino, invece, il club granata può spingere per il rinnovo fino al 2022, se non addirittura fino al 2023 con ingaggio ovviamente migliorato.

Claudio Marchisio interessa al Paris Saint-Germain ma anche al Nizza e al Monaco, con queste due ultime ipotesi che possono essere allettanti per questioni logistiche vista la vicinanza a Torino. Sulle sue tracce - come già scritto ieri su TMW - c'è anche lo Sporting, soprattutto se in panchina dovesse accomodarsi Claudio Ranieri, ma anche altre piste iberiche come Atletico Madrid, Siviglia e Betis. Intanto Marchisio, attraverso i propri social, fa sapere che a breve sceglierà la prossima destinazione.

Nuova avventura in Portogallo per l'attaccante del Napoli Vinícius Morais (23). Il brasiliano, messosi in mostra nel ritiro azzurro a Dimaro, è pronto a tornare nella penisola iberica per vestire la maglia del Rio Ave. Il club lusitano ha raggiunto l'accordo per avere la punta in prestito fino al termine della stagione. Nella passata annata sportiva, in Serie B portoghese, Vinícius ha realizzato 19 gol.

Alex Sandro il prossimo rinnovo in casa Juventus dopo quello di Miralem Pjanic. Il brasiliano, tra i migliori nella prima giornata contro il Chievo Verona incontrerà presto la società bianconera per trovare l'accordo per il prolungamento del suo attuale accordo che scadrà nel 2020.

Il mercato in uscita del Torino è molto attivo e il nome in cima alla lista è quello di M'Baye Niang. Dalla Spagna continuano a farsi avanti sia il Betis che il Siviglia ma il giocatore vorrebbe tornare in Francia, anche per motivi personali. Sulle tracce del giocatore ci sono Monaco, Nantes e Marsiglia.

Daniele De Rossi è pronto a prolungare il suo contratto con la Roma per un'altra stagione. Il capitano incontrerà presto la società per discutere del rinnovo fino al 2020 e l'accordo sarà trovato in poco tempo, sulla base di un ingaggio da 1,5 milioni di euro più bonus.

SPORTING, SALTA L'ARRIVO DI NJIE DALL'OM. HAZARD, IL REAL INSISTE. I CAMPIONI D'EUROPA NON MOLLANO NEMMENO MBAPPE. HENRY VERSO LA PANCHINA DEL BORDEAUX.

Clinton Njie era già a Lisbona per il suo trasferimento allo Sporting Clube de Portugal, ma sul finale della trattativa tutto è saltato. L'Olympique Marsiglia, tramite una nota ufficiale, ha comunicato che dopo le ultime discussioni con il club portoghese non si è arrivati ad un pieno accordo sui termini contrattuali relativi al prestito del giocatore. Di conseguenza il passaggio in Portogallo non ci sarà e l'OM conterà su di lui già a partire dal prossimo match contro il Rennes.

Nonostante faccia parte del progetto tattico di Sarri al Chelsea, per Eden Hazard non sembrano essere terminate le voci di mercato. Secondo quanto riporta il Mirror, infatti, il Real Madrid sfrutterà gli ultimi giorni di mercato (in Spagna aperto fino al 31 agosto) per recapitare ai Blues una super offerta per l'attaccante belga.

Il PSG avrebbe dei problemi nel riscattare il talento francese Mbappè. La voce clamorosa giunge dalla Spagna: secondo El Chiringuito, infatti, i paletti imposti dal Fair Play Finanziario starebbero mettendo in seria difficoltà i parigini che entro il prossimo 27 agosto devono versare 180 milioni di euro al Monaco per acquisire il cartellino del fuoriclasse a titolo definitivo dopo una stagione di prestito. A vigilare la situazione è il Real Madrid, pronto ad inserirsi per far suo Mbappé.

Secondo quanto riportano i media francesi, Thierry Henry avrebbe accettato la panchina del Bordeaux. L'ex attaccante (reduce dall'esperienza come assistente di Martinez sulla panchina del Belgio) negli ultimi giorni è stato accostato alla panchina del club dopo l'allontanamento di Gus Poyet (sospeso dopo essersi lamentato pesantemente del mercato del club arrivando allo scontro con la dirigenza). Tuttavia, la fumata bianca ancora non sembra essere arrivato, con i colloqui tra le parti che in queste stanno comunque procedendo in maniera positiva.