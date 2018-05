Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 23 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli: il club azzurro ha infatti annunciato l'arrivo dell'ex allenatore del Bayern Monaco, che ha firmato un contratto triennale. Da definire il suo staff: ci saranno il figlio Davide, il genero Mino Fulco, lo storico preparatore atletico Mauri e il figlio di quest’ultimo Francesco. A loro verranno affiancati almeno due dello staff di Sarri che non andranno via con l’allenatore: Francesco Calzona e Mauro Bonomi. Ancelotti ha inoltre ribadito l’esigenza di trattenere in squadra sia Koulibaly sia Insigne e Zielinski ma anche di poter assecondare cessioni importanti come quelle di Jorginho e di Mertens. Sui nuovi arrivi, si fa già strada l’idea Vidal. Capitolo Maurizio Sarri: l'allenatore toscano è corteggiato dallo Zenit San Pietroburgo, ma aspetta il Chelsea che deve decidere quale sarà il destino di Antonio Conte.

In casa Juventus è ormai in via di definizione l'arrivo di Emre Can: il centrocampista tedesco del Liverpool sarà a Torino dopo la finale di Champions League in programma sabato a Kiev, dove potrebbe scendere in campo contro il Real Madrid. Sosterrà le visite mediche allo J-Medical, anche se i medici bianconeri lo hanno già visitato qualche settimana fa per valutare i problemi alla schiena. Da capire il futuro del connazionale Sami Khedira, tentato da un'esperienza in Premier League, ma la Juve al momento lavora soprattutto in entrata. Vicino alla definizione l'arrivo di Matteo Darmian, mentre c'è l'accordo con Mattia Perin sulla base di un quinquennale da 2.2 milioni di euro netti a stagione anche se manca quello col Genoa. Probabile che nell'affare venga inserita una contropartita tecnica: Audero (portiere), Sturaro (centrocampista) e Kean (attaccante) i tre calciatori graditi al club ligure. In caso di cessione di Mehdi Benatia, su cui c'è forte l'Olympique Marsiglia, si valutano quattro profili: Diego Godin e José Gimenez dell'Atletico Madrid, Toby Alderweireld del Tottenham e Matthijs De Ligt dell'Ajax. Potrebbe salutare anche Claudio Marchisio: il centrocampista non vuole recitare ancora il ruolo di comparsa nella formazione bianconera. L'ipotesi più probabile è quella della cessione all'estero, in particolare gli USA, dove il Principino ha diversi estimatori. Assalto estero anche per Mario Mandzukic: il Tianjin Quanjian, ex squadra di Fabio Cannavaro, sarebbe pronta a fare follie per l'attaccante croato. Ultime su Alvaro Morata: il centravanti iberico ha sì incontrato Fabio Paratici in giro per Milano, ma si è trattato di un incontro casuale per le vie dello shopping meneghino.

Inter al lavoro su due rinnovi. Il più spinoso è quello di Mauro Icardi: l'attaccante ha ribadito di voler rimanere in nerazzurro, ma tramite la sua moglie e agente Wanda Nara batte cassa, per arrivare a un contratto da 8 milioni di euro a stagione. Vicino anche il prolungamento di Luciano Spalletti, dopo una giornata fatta di un lungo incontro in sede Inter. Complicato il riscatto di Joao Cancelo: c'è il pressing inglese del Wolverhampton, mentre il Valencia ha fatto sapere per le vie ufficiali di non avere alcuna intenzione di concedere sconti sulle cifre già concordate.

Il mercato della Roma ruota attorno a tre nomi. Il futuro di Alisson Becker, Lorenzo Pellegrini e Alessandro Florenzi è in bilico: i tre giocatori sono cercati dalle grandi d'Europa e vogliono garanzie dalla società. Garanzie che si traducono in soldi (per il portiere e il difensore) e in un posto da titolare (per il centrocampista). La situazione di Florenzi, in particolare, fa riflettere Monchi: l'esterno chiede 4 milioni ma, con il recupero di Karsdorp e la crescita esponenziale di Under, potrebbe non essere più indispensabile. Fronte entrate, i giallorossi continuano la trattativa con il Porto per Yacine Brahimi: i lusitani, però, non fanno sconti sulle cifre.

In attesa di sapere cosa succederà sul fronte UEFA, il Milan cerca rinforzi a centrocampo: nel mirino Alberto Grassi, osservato durante SPAL-Sampdoria: il centrocampista, di proprietà del Napoli, ha colpito gli emissari rossoneri. In casa Benevento, invece, piace Ranieri Sandro, protagonista di una buona seconda parte di stagione con la maglia del Benevento, ma seguito anche dal PSG. Non solo mediana, per il mercato rossonero: oltre ai già noti Immobile e Morata, il Milan ha messo nel mirino anche Simone Zaza per rinforzare l'attacco.

La Lazio va a caccia di rinforzi per la prossima stagione. Nuovi contatti informali in questi giorni per Thomas Lemar, centrocampista del Monaco. Trattativa avviata, intermediari al lavoro per provare a chiudere un’operazione che sembra complicata. La Lazio punta forte sul giocatore che vuole lasciare il Monaco. Lotito cerca il colpo, tutto su Lemar.

Il futuro di Diego Lopez sarà lontano dalla panchina del Cagliari, nonostante la conferma di Tommaso Giulini. Trovano conferma le indiscrezioni degli ultimi giorni sull'ex commissario tecnico Giampiero Ventura: spunterebbe, oltretutto, anche un summit tra Ventura e Tommaso Giulini, proprietario e presidente degli isolani. L'alternativa forte resta Ivan Juric che, intanto, nicchia sull'opzione Benevento.

Rod Vodisek nuovo portiere del Genoa: il portiere sloveno ha praticamente chiuso l'accordo col club rossoblù e oggi, dopo le visite mediche, sottoscriverà un contratto valido per le prossime quattro stagioni. Il giovane estremo difensore arriva dall'Olimpia Lubiana. Il Torino lavora per blindare Lorenzo De Silvestri. Che con Walter Mazzarri ha reso al top e con il tecnico ex Napoli che non vorrebbe privarsene in vista del futuro. Il Toro considera l'esterno destro di Roma uno dei perni del progetto granata del domani ma la stessa ambizione, ce l'hanno anche alcune società inglesi. De Silvestri ha estimatori in Serie A ma anche in Premier League che lo avrebbero visionato anche nel finale di stagione. Il classe '88, infatti, sarebbe finito sul taccuino di Leicester City e Newcastle tra le altre.

Il Crotone inizia a programmare la prossima stagione con l'obiettivo di tornare subito in Serie A, mentre arrivano aggiornamenti in merito alla panchina. Il nuovo allenatore - secondo le idee della dirigenza calabrese - potrebbe essere Giovanni Stroppa, tecnico che ha sfiorato i playoff col Foggia. Il Sassuolo ha già in mente i primi nomi per rinforzare la rosa: piaccioSprocati e Mandragora primi obiettivi per rinforzare la rosa: piacciono Mattia Sprocati e Rolando Mandragora.

L'Empoli ha chiuso per l'arrivo del difensore Marcjanik, che firmerà un contratto triennale. Fari puntati su Montalto per l'attacco.

La FIGC attraverso il suo sito ufficiale ha reso noto lo staff del nuovo commissario tecnico Roberto Mancini: Gabriele Oriali sarà il team manager, mentre Mancini sarà assistito da Evani, Gregucci, Nuciari e Salsano.

Primo colpo del Bologna, che silura Roberto Donadoni e sfoglia la margherita per scegliere il nuovo allenatore, ma intanto ha annunciato di aver tesserato il difensore Mitchell Dijks, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023. Tramite un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, l'Espanyol ha fatto sapere che Carlos Sanchez, centrocampista colombiano di proprietà della Fiorentina prestato al club catalano nell'ultima sessione invernale, non proseguirà la sua avventura con il club spagnolo anche nella prossima stagione e perciò farà così il suo ritorno a Firenze.

EMERY NUOVO ALLENATORE DELL'ARSENAL. CASO RABIOT IN FRANCIA. LEWANDOWSKI LONTANO DAL BAYERN MONACO. INIESTA RIPARTE DAL GIAPPONE

Nuovo allenatore anche per l'Arsenal: il club londinese ha infatti annunciato l'arrivo di Unai Emery, che ha ringraziato Wenger per l'eredità lasciatagli. Capitolo tecnici caldo in Premier League: l'Everton ha scelto Marco Silva, anche se manca ancora l'ufficialità. Che è invece arrivata per lo Stoke City, pronto a ripartire da Gary Rowett. Frank Lampard, invece, ha rifiutato l'Ipswich Town, rimandando il proprio esordio da tecnico.

Caos in Francia: Adrien Rabiot, che peraltro potrebbe lasciare il PSG, non accetta il ruolo di 'riserva a casa' deciso per lui dal ct Francia Didier Deschamps in vista dell'imminente Mondiale in Russia. Il centrocampista del Psg ha scritto una lettera alla federcalcio francese in cui chiede che il suo nome venga cancellato dalla lista di coloro che sono in stand-by e che potrebbero essere chiamati in caso d'infortunio di qualcuno dei 23 convocati per il torneo iridato. Il ct - nei giorni scorsi - aveva spiegato di avergli preferito N'Zonzi del Siviglia "perché le prestazioni di Adrien in nazionale (6 presenze finora, ndr) non sono mai state all'altezza del suo rendimento nel Psg".

Tre esclusi dal Barcellona: il club catalano avrebbe comunicato a tre giocatori della rosa la loro esclusione dai piani tattici di Valverde per la prossima stagione. Si tratta di Aleix Vidal, Andre Gomes e di Paco Alcacer. In particolare, l'attaccante non avrebbe gradito la richiesta del club blaugrana di cercarsi una nuova sistemazione, forte del contratto in essere fino al 2020.

Futuro lontano dal Bayern Monaco per Robert Lewandowski, il cui agente Pini Zahavi, avrebbe offerto il centravanti polacco a tre top club europei: Real Madrid, PSG e Chelsea. Il giocatore preferirebbe la pista spagnola, ma al momento il club in pole sembra essere il PSG.

Sbarco in Giappone per Andrés Iniesta: l'ormai ex calciatore del Barcellona è infatti ufficialmente un nuovo tesserato del Vissel Kobe. E si fa sempre più concreta l'ipotesi che possa affrontare da avversario Fernando Torres, che lascerà l'Atletico Madrid: piace in MLS, ma piace anche al Sagan Tonus in J1 League e a diversi club cinesi.

Sergio Conceiçao e il Porto lavora a un futuro ancora insieme. Si cerca di arrivare al prolungamento fino al 2020 del contratto in scadenza nel 2019. Nei prossimi giorni arriveranno i contatti decisivi, per l'ex centrocampista di Lazio e Parma, da allenatore accostato anche a Inter e Juventus. Per rimanere in Portogallo, rivoluzione in casa Sporting: Jorge Jesus lascerà, il club pensa a Claudio Ranieri. L'ex portiere Michel Preud'homme sarà invece l'allenatore dello Standard de Liegi per i prossimi quattro anni ed assumerà anche la carica di vice presidente. Preud'homme, 59 anni, succede al portoghese Ricardo Sa Pinto, che in questa stagione ha condotto la squadra al secondo posto in campionato dopo aver vinto la Coppa del Belgio.

Il Bayer Leverkusen ha comunicato l'ingaggio ufficiale di Lukas Hradecky, portiere finlandese, 28 anni, svincolatosi quest'anno dall'Eintracht Francoforte. Il suo contratto scadrà nel 2023. L'Eibar ha annunciato il rinnovo ufficiale del contratto col difensore Iván Ramis. Il 33 anni, che prolunga fino al 2019, giocherà la sua quarta stagione con la maglia del club di Liga.

Eduardo Macia potrebbe diventare il nuovo direttore sportivo del West Ham. Il dirigente, ex Fiorentina, è il primo indiziato per rinforzare lo staff della società londinese, sempre più ambiziosa dopo avere ufficializzato Manuel Pellegrini.