Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 23 marzo

NAPOLI, SARRI VICINO AL RINNOVO. JUVE DUE PISTE DALLA GERMANIA PER LA DIFESA. MILAN, SI TORNA A PARLARE DI BELOTTI. CAGLIARI, RINNOVA DEIOLA. PER IL FUTURO SPUNTA INZAGHI

JUVENTUS

Arriva dalla Germania l'ultimo nome accostato alla Juventus. Thilo Kehrer (21) - difensore della selezione Under 21 teutonica - può lasciare lo Schalke 04 per approdare in maglia bianconera durante la prossima estate. Nelle ultime ore, il giocatore è stato associato anche al Valencia.

La Juventus cerca esterni per la prossima stagione. Nel mirino c'è da tempo Matteo Darmian (28), che potrebbe salutare il Manchester United, ma anche Jonas Hector (27) che vuole salutare Colonia. Un rinforzo per ogni corsia, dunque. Il tedesco potrebbe sbarcare a Torino, secondo Tuttosport, per una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro.

NAPOLI

Nuovi aggiornamenti sul rinnovo di Maurizio Sarri con il Napoli. Il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis ha accettato di accontentare sotto ogni punto di vista il tecnico, sia sotto il proflilo economico che sul mercato e le strutture. L'ultima parola spetta comunque all'allenatore che per il momento sembra pensare soltanto al campionato e alla corsa Scudetto.

Difficilmente il Napoli riuscirà a mettere le mani su Maycon, regista brasiliano di proprietà del Corinthians. Nelle ultime ore, infatti, lo Shakhtar Donetsk ha chiuso l'accordo col club verdeoro: sei milioni di euro più bonus il costo del cartellino.

ROMA

A gennaio l'attaccante della Roma Edin Dzeko era ad un passo dal Chelsea. La trattativa poi saltò e Dzeko è rimasto a Roma, ma nelle ore della trattativa col Chelsea anche il Real Madrid ha sondato la pista con la Roma. Anche in questo caso, però, al centravanti bosniaco era stato proposto il ruolo di attaccante di riserva alle spalle di Benzema. Da qui la fumata nera nella trattativa.

La Roma ha trovato l'accordo con il Malmoe per il portiere classe '98 Marko Johansson: due milioni di euro più 1,5 di bonus per il club svedese. Manca l'intesa, col portiere, che dopo la stagione in prestito al Trelleborg, vuole giocare titolare. Su di lui c'è anche il Red Bull Lipsia, pronto a offrirgli la numero 1 dopo la cessione di Gulacsi.

MILAN

"Al signor Usmanov sono arrivate diverse proposte d'acquisto di diversi club, ma non ha mai ricevuto quella del Milan". Il portavoce di Alisher Usmanov, boss uzbeko della Gazprom accostato alla società rossonera, è intervenuto sulla vicenda chiarendo la situazione: "Alcune vengono prese in considerazione, altre meno". Per il momento nessun contatto tra Elliott e il magnate che ha smentito di voler vendere le proprie quote dell'Arsenal.

Obiettivo di mercato del Milan la scorsa estate, il centravanti della Nazionale Andrea Belotti potrebbe tornare nel mirino della società rossonera in vista della prossima sessione di calciomercato. A causa della problematica stagione che sta vivendo il Gallo non ha più lo stesso valore di mercato della passata stagione e adesso Urbano Cairo non faticherebbe ad accettare un'offerta da 50 milioni di euro.

Gennaro Gattuso e Luciano Spalletti potrebbero rinnovare i rispettivi contratti nei prossimi mesi. Per l'allenatore del Milan, già prima di Pasqua potrebbe arrivare la conferma per la prossima stagione, mentre il manager di Certaldo potrebbe sottoscrivere un nuovo contratto fino al 2020 dopo il raggiungimento del quarto posto.

Il Milan ha un sogno per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Si tratta del portoghese André Gomes, calciatore che ha già manifestato a più riprese la volontà di lasciare il Barcellona in estate. Costato 35 milioni di euro più 20 di bonus, il giocatore lusitano ha un costo importante e piace molto anche al Liverpool.

TORINO

Il Torino è al lavoro per ricostruire la squadra in vista della prossima stagione. Contatti in corso per il centrocampista brasiliano Sandro, attualmente al Benevento e sotto contratto con l'Antalyaspor fino a giugno 2020.

CAGLIARI

Il centrocampista del Cagliari Alessandro Deiola ha rinnovato il proprio contratto col club sardo fino al 2022. L'annuncio arriva dalla società del presidente Giulini tramite i canali ufficiali.

Cagliari con occhi sul presente e un pensiero al futuro. C’è un’idea per la panchina che verrà, comunque ancora tutta da approfondire. Pippo Inzaghi un nome al vaglio del club sardo in caso di mancata conferma di Diego Lopez. L’allenatore del Venezia lascerà il club lagunare a fine stagione e si guarda intorno per il futuro.

ARSENAL, OCCHI SU OBLAK PER IL DOPO CECH. BAYERN MONACO, C'E' POCHETTINO IN LIZZA PER LA PANCHINA. ATLETICO MADRID-GRIEZMANN: IL FUTURO PRIMA DEL MONDIALE

PREMIER LEAGUE

Arsenal già attivo sul mercato per reperire il sostituto di Petr Cech. Secondo quanto riportato dalla stampa d'Oltremanica il nome caldo sembra essere quello di Jan Oblak dell'Atletico Madrid.

BUNDESLIGA

A fine stagione Jupp Heynckes saluterà il Bayern Monaco. Per sostituirlo il club bavarese starebbe valutando Mauricio Pochettino, tecnico argentino oggi al Tottenham.

Il casa Borussa Dortmund, invece, tiene banco il provino offerto ad Usain Bolt, fenomeno dell'atletica fresco di ritiro dalle piste. "E' stata una grande esperienza, ho imparato cose nuove e adesso so cosa fare per migliorarmi" ha detto il velocista giamaicano.

LIGA

In casa Atletico Madrid si continua a discutere del futuro di Antoine Griezmann. L'attaccante francese, secondo la stampa transalpina, vorrebbe risolvere i dubbi sul futuro prima della partenza per la Russia dove disputerà il Mondiale con la Francia. Il giocatore è stato più volte accostato al Barcellona, ma le opzioni per il dopo-Colchoneros non mancano anche dall'Inghilterra e dalla Francia, col PSG interessato.

SCOTTISH PREMIER LEAGUE

Niko Kranjcar saluta il Glasgow Rangers. Come annuncia il sito ufficiale degli scozzesi, l'esperto centrocampista ha rescisso quest'oggi il proprio contratto. In questa stagione Kranjcar aveva totalizzato finora solo undici presenze.