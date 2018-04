Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 24 aprile

TUDOR NUOVO ALLENATORE DELL'UDINESE, PRENDE IL POSTO DI ODDO. MILAN, ORA RISCHIA MIRABELLI, MENTRE LA JUVE POTREBBE PERDERE ALEX SANDRO E L'INTER RIFLETTE SUL NUOVO RINNOVO DI ICARDI. GANSO, LA LAZIO SOGNA UN NUOVO COLPO DA NOVANTA, MENTRE URSINO SI TIENE STRETTO LA RIVELAZIONE SIMY

C'è anche Alex Sandro nella lista dei rinforzi del Paris Saint-Germain per la prossima stagione. Come riporta Le10Sport, il terzino bianconero sarebbe il primo obiettivo del club francese, che sarebbe disposto a pagare i 45 milioni chiesti dalla Juventus.

Ancora sirene inglesi per Jorginho, centrocampista del Napoli. Nonostante il Liverpool sia in prima fila in caso di addio al club di De Laurentiis, il Guardian riporta di un colloquio tra l'agente del giocatore e il Manchester City di Pep Guardiola, che lo considera l'erede perfetto del brasiliano Fernandinho. Si parla di un'offerta da 60 milioni di euro.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Milan era a un passo dal mettere a segno il terzo colpo in vista della prossima stagione dopo quelli di Reina e Strinic. Mirabelli era infatti vicinissimo all'ala sinistra in scadenza con lo Shakhtar Bernard, ma nel momento della chiusura è arrivato l'alt da parte della proprietà cinese, che si sta interrogando sul futuro del direttore sportivo e che ha messo in stand by tutte le operazioni, compresa quella relativa al brasiliano. E a rischio c'è anche lo stesso Mirabelli, direttore sportivo del Milan, è il dirigente che rischia di più dopo il recente andamento negativo della squadra di Gattuso. Se da una parte il ds gode della fiducia degli altri dirigenti, dall'altra la proprietà cinese e il fondo Elliott non sono certo convinti degli investimenti fatti in estate, viste e considerate la classifica e la recente sconfitta contro il Benevento. Due le idee al momento: affiancare un nuovo manager allo stesso Mirabelli o sostituirlo direttamente.

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sul futuro all'Inter di Mauro Icardi e spiega come la società nerazzurra ed il suo entourage stiano lavorando sottotraccia all'ennesimo rinnovo di contratto. Wanda Nara, moglie e agente dell'argentino, chiede uno stipendio da 8 milioni rispetto ai 4,7 attualmente percepiti, probabilmente l'accordo si troverà a circa 6,5. Sarà rivista anche la clausola rescissoria, che passerà dagli attuali 110 milioni a 150-160.

Il mercato continua a fare il suo corso e a sfornare alcuni nomi di possibili obiettivi per la prossima stagione. Un elemento che viene dato come partente da globoesporte.com è Ganso, fantasista in forza al Siviglia. Secondo il portale brasiliano il calciatore starebbe pensando di lasciare la società spagnola viste le sue poche apparizioni (11 presenze totali in tutte le competizioni). A essere interessate ci sono sia delle società brasiliane come Gremio e Santos che alcune in Europa. Fra le società del Vecchio Continente che avrebbero messo gli occhi addosso al calciatore ci sono il Fenerbahçe e la Lazio. I biancocelesti avrebbero chiesto informazioni per l’atleta e, inoltre, sarebbero stati avviati i primi contatti fra le parti. Il Siviglia potrebbe lasciar partire Ganso (sotto contratto fino al 2021) per una cifra che arriva intorno ai 10 milioni, a ogni modo non è esclusa neanche l’opzione del prestito.

Nel corso dell'intervista rilasciata quest'oggi ai taccuini di 'Rmc Sport', il direttore sportivo del Crotone Giuseppe Ursino s'è così espresso sul futuro di Simy, attaccante protagonista nelle ultime due gare con due reti realizzate: "Ce lo teniamo stretto, è un ragazzo cresciuto moltissimo. Si intravedevano le caratteristiche di questo giocatore, con noi dallo scorso anno. È un giocatore completo, un ragazzo eccezionale e intelligente, il mister lo sprona sempre".

L'Udinese ha ufficializzato l'approdo di Igor Tudor, ex tecnico di Galatasaray e Hajduk Spalato. Prende il posto di Massimo Oddo e ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2019.

Secondo quanto riferito da La Repubblica, Carlo Ancelotti ha nettamente superato Roberto Mancini nella volata per sedere sulla panchina della Nazionale. L'allenatore ancora sotto contratto con il Bayern Monaco è sempre stato il preferito del presidente del CONI Giovanni Malagò e ora è più vicino all'intesa con la Federazione. Per convincerlo interverrà nuovamente lo sponsor tecnico Puma che porterà il budget annuale per il commissario tecnico a 6 milioni netti, contro gli 8 che percepiva in Baviera. Un intervento simile a quello usato per portare Antonio Conte a Coverciano. L'annuncio potrebbe arrivare prima del famoso 20 di maggio, ovvero prima della fine della Serie A.

MESSI STOPPA GRIEZMANN, IL MANCHESTER CITY SALUTA STONES E IL SIVIGLIA E' PRONTO A DARE IL BENSERVITO A MONTELLA. CAPARROS POTREBBE SOSTITUIRLO, MENTRE VALVERDE PENSA ALL'ADDIO AL BARCELLONA. OBLAK, PSG PRONTO A FOLLIE, L'ARSENAL TORNA A PENSARE AD ARTETA

Dopo le continue voci dell'influenza dell'asso del Barcellona Lionel Messi sulle scelte dei ct della nazionale argentina, il Daily Star scrive che la Pulce avrebbe posto il veto sull'arrivo in Catalogna dell'attaccante dell'Atletico Madrid Antoine Griezmann. E adesso il Manchester United diventa favorito per l'acquisto del francese.

Il Paris Saint-Germain sta pensando di pagare la clausola di Jan Oblak, portiere dell'Atletico Madrid. Come riporta Marca, dopo gli investimenti milionari operati negli ultimi anni, che hanno portato solo titoli in patria, il club francese vuole un top anche in porta (seguito anche Donnarumma): 100 milioni è l'importo della clausola dello sloveno, che ha dichiarato: "Vediamo che succederà, ho un contratto fino al 2021 e penso solo all'Atletico".

Secondo quanto riportato da AS, il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde starebbe pensando di lasciare la squadra nonostante il doppio titolo conquistato in patria (Liga e Copa del Rey). I catalani sono ancora imbattuti in campionato e hanno conquistato la Coppa battendo per 5-0 il Siviglia di Montella.

Il Siviglia ha già scelto il sostituto di Vincenzo Montella: è Joaquin Caparros, ex tecnico dell'Al-Alhi e già allenatore degli andalusi dal 2000 al 2005. Il 62enne di Utrera, però, avrebbe posto delle condizioni sulla durata dell'accordo: non vuole essere un semplice traghettatore fino al termine della stagione, ma vuole un contratto anche per la prossima.

Due anni dopo il suo arrivo a Manchester, sponda City, il difensore John Stones potrebbe essere ceduto. Secondo il Sun, Pep Guardiola non sarebbe contento dei progressi del centrale inglese sotto la sua gestione: per il tecnico catalano il giocatore non sarebbe "sufficientemente migliorato". Stones non gioca da titolare dal mese di gennaio, ma il City spera di recuperare gran parte dei 47,5 milioni di sterline spesi per ingaggiarlo.