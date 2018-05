Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 24 maggio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

INTER, ADDIO KONDOGBIA MA E' SBARCATO LAUTARO MARTINEZ. L'AGENTE DI JORGINHO APRE AL CITY, INTANTO SARRI SI AVVICINA AL CHELSEA. JUVENTUS, VICINO DARMIAN INTANTO IL TORINO ACCELERA PER VERISSIMO. BOLOGNA, ADDIO DONADONI, ORA UNO TRA SEMPLICI E INZAGHI. ROMA, DA VALUTARE LE SITUAZIONI DI PELLEGRINI

E FLORENZI. MONCHI SOGNA ZIYECH

E' già di proprietà del Napoli, ma nell'ultima stagione ha giocato al ChievoVerona prima di salutare i clivensi. Il momento dell'addio al sodalizio veronese è arrivato, con Roberto Inglese che ha salutato i tifosi e il club attraverso Instagram: "Sono passate 94 presenze e 25 gol da quel 20 settembre 2015. Da quel momento esatto tutto è cambiato, tutto è diventato un continuo incrocio di emozioni che ho vissuto qui con voi e per voi. Tre anni, non un'infinità, ma sono bastati per farmi capire che Chievo non è solo un quartiere, non è solo una squadra, non è solo un gruppo di persone che giocano, lavorano o tifano per la stessa maglia. No, per me è molto di più. È una casa".

Pol Lirola potrebbe lasciare il Sassuolo e l'Italia a breve. Il terzino spagnolo, infatti, è stato accostato all'Atletico Madrid ma è seguito anche da altri club stranieri. Mundo Deportivo, infatti, scrive che il calciatore classe '97 interessa anche al Borussia Dortmund e al Monaco.

Ultime dalla redazione di Sportitalia riguardanti il futuro di Maurizio Sarri, esonerato proprio ieri dal Napoli: stando a quanto riferisce la redazione, dopo un interminabile vertice tra l'entourage del tecnico e il Chelsea si percepisce un cauto ottimismo riguardo la felice conclusione della trattativa. Stando a quanto raccolto, l'ex tecnico di Napoli ed Empoli potrebbe dunque firmare per due anni e sostituire un altro italiano, come Antonio Conte, alla guida dei Blues. In caso di accordo, ai Blues spetterebbe naturalmente il pagamento della clausola. Intanto Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del futuro del proprio assistito: "L'arrivo di Ancelotti è stata una vera sorpresa ma le dinamiche del calcio moderno ci hanno abituato a questi cambiamenti repentini. Oggi Jorginho è un giocatore del Napoli, non ha firmato con nessuno e il Napoli non ha negoziato l'accordo con nessun club. In ogni caso, Napoli e Manchester City stanno continuando a parlare, vedremo cosa accadrà in futuro. Bisogna capire se Ancelotti vuole Jorginho oppure no. Non conosco quale sia il suo pensiero. Il giocatore è stato sicuramente contattato da Pep Guardiola e da altri allenatori. Vedremo cosa accadrà dopo le amichevoli della Nazionale. Jorginho al Chelsea con Sarri? Non conosco niente di questa trattativa per il mister. Non posso commentare questa possibilità fino a che non sapremo se si concretizzerà il passaggio di Sarri in Blues".

Secondo quanto riportato da Sky Sport il Genoa vorrebbe puntare su Lukasz Skorupski per la sostituzione di Mattia Perin. Il giocatore giallorosso sta cercando una nuova casa per mettersi in gioco dopo l'inattività romana, ma il Grifone sta valutando anche il profilo di Federico Marchetti, portiere della Lazio che negli ultimi mesi non ha mai giocato da titolare con i biancocelesti dopo gli screzi dell'anno scorso. Sull'estremo difensore laziale è vivo anche l'interesse della Fiorentina che potrebbe non riscattare Marco Sportiello dall'Atalanta.

"Il Bologna Fc 1909 comunica che Roberto Donadoni non sarà l’allenatore della Prima squadra per la prossima stagione. A Roberto e al suo staff va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con passione e professionalità nel corso delle tre stagioni trascorse sulla panchina rossoblù". Il Bologna ora cerca un tecnico per il futuro. Piace Filippo Inzaghi, ora al Venezia, ma Sky Sport fa il nome di Leonardo Semplici, non più sicuro di restare alla SPAL, e poi Roberto De Zerbi. Sul tecnico ormai ex Benevento, però, resta favorito il Sassuolo che a breve saluterà Beppe Iachini.

Il Torino prova ad accelerare per Lucas Verissimo, 22enne difensore del Santos che da tempo stuzzica la fantasia del direttore sportivo Gianluca Petrachi. Stando a quanto da noi raccolto, il dirigente sarebbe volato in prima persona in Brasile in queste ore per provare a chiudere l'affare e magari mettere gli occhi su qualche altro talento in erba. Stando a fonti brasiliane, il giocatore è valutato circa 9 milioni di euro dal Santos ed è considerato in prospettiva un giocatore da nazionale. Il Torino è pronto a confermare Cristian Ansaldi, difensore in prestito dall'Inter. In caso di raggiungimento delle 40 presenze con la maglia granata - ora è a quota 25 - entro il 30 giugno del 2019, il trasferimento si trasformerà in definitivo. Come sostiene FcInterNews il riscatto è fissato a 2 milioni di euro. Ultime sul futuro di Vanja Milinkovic-Savic: il cammino di maturazione del giovane, infatti, prevede per il prossimo anno la possibilità di lasciare la maglia granata. E non è un caso se mezza serie B si è già messa in fila per cercare di accaparrarselo. Potrebbe essere il campionato giusto per un ragazzo di 21 anni che ha tanto bisogno di giocare con continuità, ma è altrettanto vero che alla porta granata hanno bussato anche alcune formazioni di A per chiedere informazioni. Il Toro, però, non ha alcuna intenzione di privarsene a titolo definitivo. Per il cospicuo investimento fatto - quasi tre milioni di euro per un ragazzo che quando arrivò al Toro, quindici mesi fa, aveva appena compiuto vent'anni - e per le potenzialità che Milinkovic-Savic ha già fatto intravedere.

Secondo quanto riportato dall'edizione online de Il Messaggero, il Chelsea negli ultimi giorni avrebbe contattato direttamente l'entourage di Mauro Icardi, capitano dell'Inter in attesa di rinnovare l'accordo con i nerazzurri. L'intenzione dei Blues è quella di trattare l'attaccante argentino inserendo nell'affare Alvaro Morata, ex Real Madrid in uscita che potrebbe gradire la destinazione soprattutto a causa della volontà della moglie Alice Campello, italianissima fashion blogger. "Dobbiamo stare attenti ai conti, il riscatto di Rafinha non è sostenibile". Con queste parole il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha salutato il giocatore preso in prestito dal Barcellona aprendo all'arrivo di un nuovo calciatore. In questo senso, secondo Premium Sport, Simone Verdi è già stato individuato come potenziale rinforzo con un investimento che dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro magari inserendo nell'affare anche il giovane portiere Lunin. In alternativa piace anche Josip Ilicic dell'Atalanta. Il Valencia ha riscattato ieri Geoffrey Kondogbia. Lo rende noto il club che con una nota ufficiale fa sapere di aver esercitato il diritto di riscatto del centrocampista dall'Inter. Il francese si lega così al club iberico fino al 2022 con una clausola rescissoria di 80 milioni. Intanto ieri è sbarcato Lautaro Martinez, accompagnato dal presidente del Racing Victor Blanco e il ds Diego Milito. Oggi le visite mediche di rito. Inizierà così - sottolinea La Gazzetta dello Sport - l'avventura interista dell'argentino che, nonostante i tentativi del club di Avellaneda, comincerà a lavorare agli ordini di Spalletti fin da luglio.

L’Arsenal di Unai Emery inizia a prendere forma, con i gunners che guardano anche in Serie A: i londinesi sono molto interessati a Lorenzo Pellegrini, centrocampista classe 1996. La società inglese vorrebbe provare ad acquistare il calciatore senza pagare la clausola di risoluzione: l’Arsenal, infatti, visti gli ottimi rapporti tra Emery e il ds giallorosso Monchi, vorrebbe parlare con la Roma e provare ad aprire una trattativa. Su Pellegrini, ricordiamo, c’è sempre il forte interesse della Juventus. Sempre viva la pista che porta a Hakim Ziyech per la Roma: secondo quanto riferito da Sky, i giallorossi faranno un tentativo per il fantasista marocchino dell'Ajax, ma i costi potrebbero essere proibitivi. Più semplice, per certi versi, arrivare a Justin Kluivert. Leggo fa il punto sulla situazione di Alessandro Florenzi. A fine mese, si legge, l'entourage del giocatore si incontrerà con la Roma per discutere concretamente del rinnovo. Il giocatore al momento chiede un ingaggio da 4 milioni per 4 stagioni, mentre il club pare indirizzato verso un quinquennale da 3 milioni annui. La volontà comune, comunque, sembra quella di chiudere positivamente la vicenda.

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dell'accelerata del Monaco per Stephan Lichtsteiner, esterno in uscita dalla Juve a zero. Lo svizzero però, secondo Tuttosport, è nei pensieri anche della Lazio che potrebbe operare una mossa last minute per provare a strapparlo ai monegaschi. Lichtsteiner era arrivato in Italia proprio grazie ai biancocelesti con cui ha giocato dal 2008 al 2011.

Spifferi sempre più insistenti raccontano di una Fiorentina pronta a chiedere lo sconto all'Atalanta per riscattare Sportiello. Anche perché la Dea si ritroverà con due portieri già pronti, quali Berisha e Gollini. Ma quella di Zingonia è bottega assai cara, in quanto per Percassi i contratti hanno sempre grande valore. L'estremo difensore brianzolo è dunque in attesa.

Juventus in pressing su Dennis Praet: secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, il club bianconero ha superato la concorrenza dell'Inter, incassando l'ok del giocatore, per cui è pronto un contratto quadriennale. Ora la Juve prova a chiudere con la Sampdoria: nella trattativa potrebbe inserito Rolando Mandragora, in prestito al Crotone nella stagione appena conclusa. Per Matteo Darmian i giochi siano fatti: il laterale del Manchester United - si legge - tornerà a Torino sponda-Juve per circa 12 milioni. Nel corso della lunga intervista rilasciata questa mattina, l'amministratore delegato della Juventus, Giuseppe Marotta, s'è così espresso sul futuro di Gonzalo Higuain: "Nessun giocatore è sul mercato se non per stessa richiesta del calciatore. Higuain ha fatto molto bene e siamo molto contenti, dovessero arrivare delle richieste non le prenderemmo in considerazione. Costa? Oggi è ancora un giocatore del Bayern che sicuramente verrà riscattato e resterà con noi nella stagione futura".

POCHETTINO RINNOVA CON IL TOTTENHAM, IL MANCHESTER UNITED PUNTA ALDERWEIRELD. L'ARSENAL PENSA A SERI, MENTRE IN SPAGNA LA REAL SOCIEDAD TROVA IL NUOVO TECNICO E SALUTA CANALES. CHELSEA, IL NUOVO DIRETTORE SPORTIVO POTREBBE ESSERE L'EX BALLACK

Il Manchester United fa sul serio per Toby Alderweireld. Come riporta il Mirror, sarebbe infatti già partita la trattativa col Tottenham per portare alla corte di Mourinho il difensore belga. La prima richiesta degli Spurs è stata intorno agli 85 milioni di euro, cifra che i Red Devils stanno cercando però di abbassare. Per Alderweireld, lo ricordiamo, si era parlato anche di Juventus. Michael Ballack può tornare al Chelsea. Secondo quanto riporta il London Evening Standard, l'ex centrocampista dei Blues sarebbe infatti il favorito per ricoprire il ruolo di direttore sportivo del club. Ballack ha giocato nel Chelsea dal 2006 al 2010. Mauricio Pochettino e il Tottenham, avanti insieme. Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, gli Spurs hanno comunicato il rinnovo del tecnico spagnolo fino al 2023. Il mercato del nuovo Arsenal di Unay Emery inizia a prendere forma. Come riportato da Sky Sports il nuovo manager dei Gunners ha messo nel mirino il centrocampista del Nizza Jean Michel Seri, giocatore che l'ex tecnico del PSG avrebbe voluto acquistare a gennaio, salvo poi venire fermato dai parametri imposti dal Fair Play Finanziario. Anche Patrice Evra lascia il West Ham. Il terzino francese, 37 anni, era arrivato a Londra a febbraio dopo il licenziamento subito dal Marsiglia a novembre dopo aver dato un calcio in faccia a un tifoso dell'OM prima di un incontro di Europa League. Lo score del giocatore con gli hammers è di 5 presenze.

L'Hoffenheim lavora già per costruire la squadra della prossima stagione. Preso, come annunciano i canali ufficiali del club, il terzino olandese Joshua Brenet. Contratto fino al 2022 per l'ex PSV Eindhoven.

Asier Garitano è il nuovo allenatore della Real Sociedad. L'ex Leganes ha firmato un contratto fino a giugno 2021. Joaquín Caparrós Camino è il nuovo direttore dell'area tecnica del Siviglia. Dopo aver guidato la squadra nella parte finale della stagione, l'ex tecnico dell'Osasuna e del Maiorca - che ha allenato il Siviglia già dal 2000 al 2005 - gestirà l'area tecnica, dalla prima squadra alle giovanili. Uno dei suoi collaboratori sarà Carlos Marchena, ex difensore degli andalusi che ha vinto il Mondiale nel 2010 con la Nazionale spagnola. Rodrigo Hernández Cascante, meglio noto come Rodri, sarà un giocatore dell'Atlético Madrid dal 1° luglio. Lo rende noto il club madrileno con un comunicato ufficiale. Acquisto a titolo definitivo dal Villarreal, contratto quinquennale per il centrocampista 21enne. La Real Sociedad fa sapere che Sergio Canales dal 1° luglio sarà svincolato. Il centrocampista, classe 1991, lascia il club basco dopo 4 stagioni.