Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 24 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER, IL BARCELLONA SI RIFA’ SOTTO PER DE VRIJ. ROMA, DIFFICILE LA PISTA KLUIVERT JR. BLINDATO IL GIOVANE LUCA PELLEGRINI. NAPOLI, LA PROSSIMA MOSSA È IL RINNOVO DI JORGINHO. TUTTI I NOMI IN LIZZA PER LA PORTA. JUVENTUS, ALLEGRI PRIMO NOME PER IL PSG. MANCHESTER UNITED SULLE TRACCE DI DOUGLAS COSTA. FIORENTINA, ANCORA INCERTO IL FUTURO DI SPORTIELLO. MILAN, DALLA CESSIONE DI BACCA I SOLDI PER ARRIVARE AD ANDRE GOMES. INTER, CONCORRENZA DAL BELGIO PER BAMBA. TORINO, GLIK PRONTO A RIDURSI L’INGAGGIO PER TORNARE. MILAN, QUASI SCONTATO IL RITORNO DI BERTOLACCI

De Vrij tentenna. E ora il Barcellona si rifà sotto, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che il club spagnolo è tornato a bussare alla porta del difensore, in scadenza di contratto con la Lazio. Resta vicinissimo all'Inter perché sono stati raggiunti tutti gli accordi di massima, ma - si legge - continua a prendere tempo in attesa di capire anche futuro e ambizioni di un'Inter che di fatto non ha la certezza di partecipare alla Champions. A Milano sarebbe al centro del progetto, a Barcellona nulla può essere scontato ma è difficile restare insensibili al fascino del club di Messi.

E' quasi impossibile, per la Roma la pista che porta a Justine Kluivert, talento classe '99 e figlio di Patrick. E' quanto scrive la Gazzetta dello Sport sottolineando che la nuova stella dell’Ajax fa gola a tanti top club europei tra cui il Manchester United. La Roma si è informata con il manager Mino Raiola, ma - si legge - guarderà altrove, nonostante in Olanda scrivano che sia uno dei club vicini al giocatore.

La Roma è pronta a blindare il giovane Luca Pellegrini. Come si legge sulle pagine de Il Messaggero Monchi, con un abile lavoro sul procuratore e sulla famiglia, è riuscito a convincere il talentino giallorosso. Le cifre, per un ragazzo che ancora deve debuttare in serie A, sono alte: si parla di 800/900mila euro a stagione compresi onerosi premi.

Dopo i rinnovi di Ghoulam e Allan, il Napoli prepara la prossima mossa: blindare Jorginho. Il regista del Napoli, riporta Il Mattino, piace al Manchester United, con i Red Devils pronti a tornare all'assalto. Il club di De Laurentiis vuole blindare il centrocampista e da tempo ha preparato un'offerta per strappare il suo sì.

Come si legge sulle pagine de Il Mattino il Napoli lavora per cercare il sostituto di Reina, che in estate passerà al Milan. In pole c'è Leno del Bayer Leverkusen, ma il portiere ha una clausola da 28 milioni di euro. Per questo motivo il club di De Laurentiis sonda altri nomi, come Mattia Perin del Genoa: il patron azzurro è pronto ad un investimento importante per strappare il sì del club rossoblù. Attenzione anche a Mignolet del Liverpool.

Secondo quanto riferito da Le Parisien questa mattina, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è il favorito per sostituire Unai Emery alla guida del Paris Saint-Germain a fine stagione. Ilo presidente dei parigini Nasser Al Khelaifi lo reputa perfetto per il suo modo di gestire le emozioni in pubblico e per il suo essere inflessibile all'interno dello spogliatoio. Ovviamente il PSG dovrà fare i conti con il contratto dell'allenatore toscano con i bianconeri, che ha una scadenza fissata nel 2020, ma il miliardario proprietario del club francese sembra essere molto determinato in merito.

Come riporta Il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina non ha ancora deciso a chi affidare i pali la prossima stagione. Marco Sportiello, a fine stagione, conoscerà la decisione del club gigliato, che ancora non ha preso una strada definitiva. Se Sportiello non venisse riscattato, cambierebbe anche il destino del giovane Dragowski, che diventerebbe così il titolare. Per Sportiello la Fiorentina dovrà versare 5 milioni nelle casse dell'Atalanta, ma diversamente dal riscatto di Pezzella (qui la Fiorentina ha le idee chiare), il club viola vuole prendersi più tempo, visto che in casa ha un potenziale titolare come Dragowski.

Il Manchester United è interessato all'attaccante della Juventus Douglas Costa e vorrebbe investire circa 45 milioni per il suo acquisto. Considerando il costo totale dell'operazione che ha portato il brasiliano in bianconero però, la soluzione pare poco plausibile, con i Red Devils che dovrebbero alzare, e non di poco, la proposta, per mettersi eventualmente a un tavolo per trattare con la Vecchia Signora. A riportarlo è il Daily Mirror.

Carlos Bacca per arrivare ad André Gomes: è questo il piano del Milan. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i rossoneri sarebbero pronti a proporre al Villarreal uno sconto sul prezzo fissato per il riscatto (da 15,5 milioni a 12-13), per convincere il club iberico a riscattare il centravanti colombiano. Incassati quei soldi, Mirabelli potrebbe bussare alla porta del Barcellona per ottenere il prestito oneroso del centrocampista portoghese, nel mirino anche del Liverpool.

Concorrenza per l'Inter sul fronte Jonathan Bamba, offensivo francese classe '96 che in questa stagione si è messo in luce in Ligue 1 grazie a 6 gol e 7 assist col Saint-Etienne: secondo quanto riportato dal portale Voetbalnieuws, sul nativo di Alfortville, infatti, ci sarebbe anche l'Anderlecht, che vorrebbe riportarlo in Belgio dopo la breve parentesi maturata dal ragazzo al Sint-Truiden nel 2016.

Il Torino sogna Kamil Glik, Kamil Glik sogna il Torino. Secondo quanto riferito da Tuttosport, dopo i segnali del club granata, anche il difensore polacco, ora al Monaco, avrebbe fatto sapere praticamente a chiunque di voler tornare all'ombra della Mole. Tanto da non mettere al primo posto l'aspetto economico: è pronto a tagliarsi l'ingaggio e a spalmare, fino al 2022, il contratto attualmente in essere coi monegaschi. E Walter Mazzarri? Pare d'accordo, anche dal punto di vista tecnico il grande ritorno si può fare.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Andrea Bertolacci potrebbe tornare al Milan. A oggi - si legge - il rientro in rossonero del centrocampista pare abbastanza scontato. Il club di via Aldo Rossi potrebbe concedere una nuova chance al giocatore, attualmente al Genoa in prestito secco. Tuttavia, visti i buoi rapporti tra le due società, i rossoblù potrebbero provare a trattenere Bertolacci.

MANCHESTER UNITED, GLI SCREZI MOURINHO-SHAW ALLONTANANO BALE. èSG, FUTURO NEYMAR INCERTO: ANCHE LE SQUADRE DI MANCHESTER INTERESSATE. GIGGS SUL FUTURO DI BALE: "RITORNO IN PREMIER? DEVE RESTARE AL REAL". PSG, MEUNIER: "FUTURO? SONO IN ATTESA. IN ESTATE L'ALLENATORE CAMBIERA'". KLUIVERT SUL FIGLIO JUSTIN: "MI PIACEREBBE VEDERLO GIOCARE AL BARCELLONA". MANCHESTER UNITED, RASHFORD OBIETTIVO ESTIVO DEL REAL MADRID. BAYERN MONACO, OBIETTIVO KANE IN CASO DI ADDIO DI LEWANDOWSKI. REAL MADRID, RINNOVO CR7: VUOLE GUADAGNARE DI PIU' DI MESSI E NEYMAR. BASILEA, ELYOUNOUSSI SUPPLICA WENGER: "PORTAMI ALL'ARSENAL". PSG, DRAXLER SNOBBA L'ARSENAL: VUOLE SOLO IL REAL MADRID. MAN UNITED, DE GEA HA CHIESTO LA CESSIONE: VUOLE IL REAL MADRID. BAYERN MONACO, OBIETTIVO TIMO WERNER SE PARTE LEWANDOWSKI. BESIKTAS, IL LIVERPOOL SFIDA MOURINHO PER ANDERSON TALISCA. BAYERN MONACO, DERBY DI MANCHESTER PER JEROME BOATENG.

Ormai è noto che tra José Mourinho e Luke Shaw non scorra buon sangue. Il tecnico del Manchester United ha ripreso pubblicamente il proprio giocatore in più occasioni, tanto che il divorzio a fine stagione è quasi certo. Il problema è che Gareth Bale, grande obiettivo dei Red Devils per l'estate, ha gli stessi agenti di Shaw e sono molto preoccupati dell'eventuale rapporto con lo Special One anche per l'asso gallese. Una difficoltà in più, oltre al valore economico dell'attaccante del Real Madrid, che potrebbe bloccare il suo eventuale acquisto estivo. A riportarlo è il Daily Mail.

Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, oltre al Real Madrid, anche le due squadre di Manchester si farebbero avanti nel caso in cui l'attaccante del PSG Neymar Jr dovesse decidere di lasciare la capitale francese dopo una sola stagione in squadra.

La storica bandiera del Manchester United Ryan Giggs ha parlato del futuro di Gareth Bale e della possibilità che torni in Premier League proprio per vestire la maglia dei Red Devils: "Sono stato a vederlo nella partita contro il PSG e ti accorgi dell'aura intorno a un club così vincente ogni volta che scendono in campo. Quindi, penso che debba restare in Spagna. Ha già vinto tre Champions ed è la prova che sia la cosa migliore per lui. Quando giochi in un club come questo sai che sei destinato a vincere sempre qualcosa".

Thomas Meunier, esterno difensivo del PSG, ha parlato dal ritiro della Nazionale sul proprio futuro a Parigi confermando una notizia che ormai deve solo diventare ufficiale: "Sto aspettando di capire cosa succederà, perché cambieranno tante cose la prossima estate, a partire dall'allenatore". Unai Emery, dopo l'eliminazione in Champions contro il Real Madrid, è destinato a terminare anzi tempo la propria esperienza parigina.

Patrick Kluivert, ex attaccante del Barcellona e della Nazionale olandese, ha parlato a OmniSport del futuro del figlio Justin, attaccante dell'Ajax: "Sono molto orgoglioso di lui e di quanto sta facendo col suo club. E' titolare e può crescere diventando un giocatore sempre più forte. Mi piacerebbe che un giorno possa giocare nel Barcellona, il più presto possibile, ma nel calcio non si sa mai. E' adulto e decierà da solo. Quello che è certo, visto che lo ha dichiarato in passato, che per lui sarebbe un sogno vestire la maglia del Barça".

Secondo quanto riferito da Sport, l'attaccante del Manchester United Marcus Rashford (20) è un obiettivo sensibile per il Real Madrid in vista della prossima estate.

Secondo quanto riportato da Marca, il Bayern Monaco potrebbe gettarsi con forza su Harry Kane, attaccante del Tottenham, nel caso in cui Robert Lewandowski dovesse chiedere di essere ceduto nel corso della prossima estate. Il polacco è stato accostato al Real Madrid, al Chelsea e al Manchester United e pare intenzionato a voler lasciare i bavaresi nei prossimi mesi.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, per firmare il rinnovo con il Real Madrid, Cristiano Ronaldo vuole avere la certezza di guadagnare almeno un milione in più rispetto a Lionel Messi e Neymar, attualmente i calciatori più pagati al mondo.

Secondo quanto riferito dal Sun, l'attaccante del Basilea Mohamed Elyounoussi avrebbe supplicato Arsene Wenger di portarlo all'Arsenal dopo che alcuni osservatori dei Gunners sono stati a seguirlo dal vivo nel match contro il Manchester City in Champions League.

Secondo quanto riportato dal Daily Express, il centrocampista del PSG Julian Draxler, seguito da tempo dall'Arsenal e obiettivo dei Gunners per la prossima estate, sta cercando in tutti i modi di lasciare Parigi per vestire la maglia del Real Madrid. Il tedesco sogna da sempre di giocare per i Blancos ed è pronto a 'snobbare' le proposte provenienti da Londra.

Secondo quanto affermato dal Daily Star, il portiere spagnolo David de Gea, avrebbe chiesto al Manchester United di poter lasciare l'Old Trafford nel corso della prossima estate, dopo aver avuto un colloquio con alcuni rappresentanti del Real Madrid.

Il Bayern Monaco ha già il nome del sostituto di Robert Lewandowski. Qualora l'attaccante polacco dovesse salutare in estate, col Real Madrid come probabile destinazione, i bavaresi punterebbero infatti sul bomber del Lipsia Timo Werner. Il classe '96 in questa stagione ha realizzato finora 18 reti tra Bundesliga e coppe. Lo riporta Sport Bild.

Non solo il Manchester United, anche il Liverpool pensa al brasiliano classe '94 Anderson Talisca per la prossima stagione. Il fantasista di proprietà del Benfica, attualmente in prestito al Besiktas, quest'anno ha già raggiunto 16 gol e 4 assist in 38 presenze. Lo riporta Fanatik.

Derby di Manchester per Jerome Boateng. Come riporta il Sun, il difensore del Bayern Monaco avrebbe infatti attirato l'interesse del City e dello United, dopo essersi confermato anche quest'anno ad alti livelli con 24 presenze, 2 gol e 4 assist con la maglia dei bavaresi.