Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 25 agosto

ICARDI E IL FUTURO, PARLA WANDA: “VUOLE SOLO L’INTER”. GIORNATA IMPORTANTE PER SANCHEZ. TORINO, SCOPPIA IL CASO NKOULOU E C’È L’IDEA CALHANOGLOU. SAMPDORIA, DI FRANCESCO CHIEDE RINFORZI - “Icardi al Napoli? A Napoli abbiamo tanti amici. È vero che Mauro ha detto no ad altre destinazioni che non fossero l'Inter". Lo ha detto Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi ospite di Tiki Taka su Italia 1. “Si sa da inizio mercato - ha proseguito Wanda - quale sia la sua scelta, e questo discorso vale per tutte le squadre che sono interessate. Secondo me alla fine rimarrà nell'Inter: decide lui, io posso anche portare mille offerte... Lui pensa che ancora non sia finita nell'Inter. Non so cosa potrà succedere, ma so quelle che sono state le sue parole ad inizio mercato, ed è stato logico e coerente fin qui. Si sono presentate proposte non rifiutare per chiunque al mondo, e lui ha detto di no per l'Inter. Con lui direttamente non ci sono mai stati contatti, casomai con me. Ora sono la stronza più grande d'Italia, ma quando facevo rimanere Mauro in quella Inter che non vinceva, allora ero la migliore. Ripeterei tutte le cose che ho detto".

Sul posto non garantito in nerazzurro: "Conte per me è bravissimo, e magari potrebbe scegliere di farlo giocare così come ora sta decidendo di non farlo giocare. Io non aspetto niente, è una scelta della società che paga lo stipendio". Intanto dopo l’apertura del Manchester United, proseguono spedite le pratiche per portare a Milano pure Alexis Sanchez. Oggi potrebbe il giorno buono per la chiusura e in tal senso lasciano il tempo che trovano le parole di Ole Gunnar Solskjaer dopo la sconfitta del Manchester United a Old Trafford con il Crystal Palace. Come scrive Tuttosport, il cileno la sua scelta l’ha già fatta e l’Inter, dopo aver trovato l’accordo con i Red Devils l’operazione (prestito con diritto di riscatto a 15 milioni) sta limando le differenze legate ai circa 12 milioni e mezzo che deve prendere il cileno per i dieci mesi di contratto fino al 30 giugno (possibile un sacrificio anche da parte del giocatore). Convinzione comune in società, come sottolineato, è che oggi possa arrivare il via libera da Manchester.

Nicolas Nkoulou non è andato nemmeno in panchina nella sfida che il Torino ha giocato contro il Sassuolo. Il difensore seguito dalla Roma ha chiesto a Walter Mazzarri di non scendere in campo poiché non si sentiva tranquillo.

Non solo uscite: secondo la Gazzetta dello Sport i granata starebbero valutando l'acquisto di Hakan Calhanoglu. I granata, infatti, sono alla ricerca di un esterno da regalare a Mazzarri e il ds Bava starebbe pensando al turco del Milan. Mentre Jorge Mendes è al lavoro per portare Andrè Silva allo Sporting Lisbona. Ancora, però, non sarebbero giunte offerte ufficiali. L'eventuale partenza del portoghese potrebbe dare la spinta decisiva per chiudere Angel Correa, che si è promesso da tempo ai rossoneri.

Una sconfitta che fa male quella della Sampdoria contro la Lazio: un 3-0 che non ammette repliche tanto che neanche Eusebio Di Francesco, allenatore blucerchiato, cerca scuse: "E' mancato tutto; dovevamo essere più efficaci dal punto di vista della manovra. Non siamo partiti bene, la Lazio ha giocato come il gatto con il topo; ci ha fatto uscire e poi ci hanno punito, abbiamo preso gol quando la squadra facendo meglio e ci ha tagliato le gambe.

Mercato? Abbiamo bisogno di rinforzi, gli altri hanno una fisicità maggiore rispetto a noi. Avevo visto dei passi in avanti, è normale che questa partita ci butterà un po' giù ma dobbiamo ripartire subito. Al di là del fatto di migliorare la squadra oggi non siamo riusciti ad esprimerci nel migliore dei modi, la colpa è mia se i ragazzi non ci sono riusciti. Mi auguro si possa fare mercato e migliorare in ogni reparto" ha dichiarato il tecnico ai microfoni di Rai Radio 1.

Il Sassuolo vuole riportare in neroverde Gregoire Defrel. Come riporta Sky Sport, nonostante la Sampdoria sia sempre in vantaggio per l'esterno d'attacco in uscita dalla Roma, il club di Squinzi non ha mollato la presa e prepara un rilancio per convincere i giallorossi. Nel caso in cui i capitolini dovessero accettare la nuova proposta del Sassuolo, la decisione finale spetterebbe quindi allo stesso Defrel, sicuramente affascinato - riporta l'emittente - dal possibile ritorno al Mapei.

Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo il ko contro il Brescia: “Avevamo alcuni giocatori nuovi, ci vorrà un po’ di tempo in più per avere dei meccanismi. Se magari Joao Pedro avesse fatto gol sarebbe stata un’altra partita. Abbiamo avuto una reazione che non è stata quella giusta. L’addio all’Inter? Abbiamo provato ad accordarci, le cose non andavano come volevo io e quindi alla fine è venuta fuori l’occasione di tornare qui. Io cerco sempre di mettermi a disposizione per i miei compagni. Sicuramente sono contento di essere tornato qui, anche se nella vita ci sono delle priorità rispetto al calcio”.

NIENTE ITALIA PER RAMI, VA AL FENERBACHE. MANCHESTER UNITED, LIVAKOVIC SE DE GEA NON RINNOVA. ROCA, NIENTE BAYERN - Il Fenerbahce ha comunicato attraverso un tweet che Adil Rami è atterrato a Istanbul. L'ex Marsiglia infatti domani effettuerà le visite mediche con il club turco e poi sistemerà gli ultimi dettagli riguardanti il contratto che firmerà subito dopo. Rami arriverà a parametro zero dopo essere stato scaricato dal club francese per motivi disciplinari. Piaceva al Brescia.

Occhi in Croazia per il Manchester United. Secondo quanto riporta il Sun on Sunday, nel caso in cui David De Gea non dovesse rinnovare, i Red Devils sarebbero orientati ad acquistare Dominik Livakovic della Dinamo Zagabria.

Marc Roca non andrà al Bayern Monaco. Il club tedesco ha provato ad acquistare il giocatore dell'Espanyol ma secondo quanto riporta SportBILD la trattativa al momento è saltata per le ingenti richieste del club spagnolo che pretendeva almeno 40 milioni di euro per la cessione del centrocampista.

Toby Alderweireld dovrebbe firmare un nuovo contratto con il Tottenham. Secondo quanto riporta il Sun on Sunday ci sarebbe ottimismo per il rinnovo del centrale difensivo belga con gli Spurs.