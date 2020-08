Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 25 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

ESPLODE LA BOMBA MESSI SUL PALLONE MONDIALE. CONTE RIMANE ALL'INTER ASSIEME A MAROTTA E AUSILIO. MILAN, RINNOVO IBRA AD UN PASSO. ROMA, UFFICIALE L'ARRIVO DELL'EX CHELSEA PEDRO. NAPOLI, DE LAURENTIIS ANNUNCIA IL RINNOVO DI ZIELINSKI

INTER

Il giorno del tanto atteso incontro chiarificatore fra Antonio Conte e la dirigenza dell'Inter si è concluso con la fumata bianca per la permanenza del tecnico pugliese sulla panchina nerazzurra. Assieme a Conte, la proprietà ha confermato anche Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, ovvero i referenti della parte sportiva.

MILAN

Si può considerare oramai ad un passo il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic col Milan. Secondo quanto riporta Sky, infatti, col rilancio dei rossoneri adesso l'accordo è in chiusura. Siamo ai dettagli, nonostante la cautela sia d'obbligo. Già domani comunque dovrebbe esserci la firma sul prolungamento di contratto dello svedese. Priorità ovviamente al rinnovo di Ibrahimovic - nelle ultime ore più vicino - ma sono altri due in particolare i fronti più caldi. Brahim Diaz è vicino: si tratta il prestito con il Real Madrid e si potrebbe chiudere in pochi giorni, anche se i due club stanno valutando se inserire un diritto di riscatto o meno.

Il Milan è anche ad un passo dal definire il ritorno di Tiemouè Bakayoko con il Chelsea. Dopo l'apertura da parte dei Blues al prestito con diritto di riscatto, l'affare è ormai delineato: entro pochi giorni il centrocampista francese si trasferirà in rossonero sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro.

NAPOLI

Nel corso della lunga conferenza stampa con la quale Aurelio De Laurentiis ha dato il via al ritiro precampionato del suo Napoli, il numero uno azzurro ha dato anche un annuncio importante in chiave mercato: "Oggi abbiamo rinnovato il contratto di Zielinski". Continua, dunque, l'avventura del centrocampsita polacco al San Paolo.

ROMA

Pedro Rodriguez è un nuovo giocatore della Roma. Lo ha annunciato il club giallorosso sui propri canali ufficiali: l'attaccante spagnolo, uno dei calciatori più vincenti in attività, lascia il Chelsea - da svincolato - dopo cinque stagioni e firma un triennale con i capitolini. L'attaccante spagnolo ha rilasciato la sua prima intervista da giallorosso al sito ufficiale del club: "Sono felice di essere qui a Roma. Sono entusiasta di questa nuova sfida e di competere per i nostri obiettivi nelle prossime stagioni. Ringrazio i tifosi per l’accoglienza ricevuta. Spero di renderli felici".

MESSI

La bomba è deflagrata alle 19.12 quando dall'Argentina è arrivata la notizia, lanciata da TycSport, della decisione di Leo Messi di lasciare il Barcellona. Una presa di posizione, quella della Pulce, comunicata in via ufficiale alla dirigenza del club catalano e che ha portato alla riunione della giunta direttiva della società già in serata. Tutto questo mentre i tifosi blaugrana chiedono la testa del presidente Josep Bartomeu e PSG, Manchester City e Inter sognano il colpaccio.

GUARDIOLA

"Non ho alcuna preoccupazione sul futuro di Pep Guardiola al City". Lo assicura il presidente del club di Manchester, Khaldoon Al Mubarak, alle porte della stagione che segna l'ultimo anno di contratto col tecnico catalano. Il rinnovo è più volte stato promesso dalle due parti, ma al momento la situazione e' ferma. "I discorsi con Pep - ha detto Al Mubarak, ribadendo che non c'e' fretta - sono naturali. Pep e io sappiamo chiaramente cosa è giusto per il club e cosa no: siamo perfettamente allineati sul futuro e su come programmare nuovi successi. Tutto si risolverà naturalmente e nel modo giusto: ci fidiamo l'uno dell'altro". (ANSA).