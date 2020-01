Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 25 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER, FUMATA BIANCA PER ERIKSEN. IL DANESE È IN ARRIVO. JUVE A LAVORO PER LO SCAMBIO DE SCIGLIO-KURZAWA. NAPOLI, POLITANO SEMPRE PIU' VICINO. MILAN, PER SUSO ASSALTO DEL SIVIGLIA. SPAL, BONIFAZI DI NUOVO A FERRARA

JUVENTUS

La Juventus ha comunicato, pubblicamente, l'intenzione di non chiudere altre trattative in questo mercato di gennaio dopo il colpo Kulusevski. Sottotraccia però, l'uomo mercato Fabio Paratici continua a valutare idee e possibili occasioni. Una di queste porta al nome di Layvin Kurzawa, terzino mancino di proprietà del PSG (su cui è forte l'Arsenal) che vedrà scadere il proprio contratto a fine anno. Secondo Sky Sport i bianconeri sono vicini a concludere l'affare, accogliendo il francese e mandando Mattia De Sciglio a Parigi. Da capire se ci sarà un conguaglio in favore della Vecchia Signora.

INTER

Accordo totale tra Tottenham e Inter per il passaggio di Christian Eriksen: dopo il principio di intesa raggiunto ieri sera, l'incontro di oggi tra gli intermediari e la società nerazzurra in Viale della Liberazione ha originato l'attesissima fumata bianca. Il danese si può considerare il terzo rinforzo invernale per Antonio Conte e dovrebbe essere in Italia già all'inizio della prossima settimana. Tutto confermato dunque quanto scritto ieri sera, con la svolta arrivata in serata e il primo grande colpo del 2020 che si è concretizzato anche grazie alla limatura dei dettagli avvenuta oggi.

IERI LA SVOLTA ALL'AFFARE - Come detto, decisivo il contatto avvenuto ieri tra nerazzurri, Tottenham e intermediari della trattativa, poi rifinito col nuovo incontro avvenuto oggi in Viale Della Liberazione, nella sede nerazzurra. Le cifre dell'affare dovrebbero aggirarsi sui quindici milioni più tre di bonus a cui potrebbero aggiungersi anche un ulteriore paio di milioni da aggiungere, più difficili da raggiungere rispetto ai primi tre: una proposta che ha finalmente convinto gli Spurs a privarsi di uno dei grandi protagonisti dell'era Pochettino.

FC Internazionale Milano comunica sul proprio sito ufficiale la cessione di Valentino Lazaro al Newcastle United FC. Il calciatore austriaco si trasferisce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020 con opzione per la trasformazione del prestito in trasferimento definitivo.

NAPOLI

Il Napoli e Matteo Politano sono più vicini. I contatti telefonici portati avanti quest'oggi da Cristiano Giuntoli con l'entourage del calciatore hanno avvicinato il laterale offensivo classe '93 al club partenopeo. Politano ha aperto al trasferimento nella squadra guidata da Gennaro Gattuso e anche sull'ingaggio, adesso, le due parti hanno trovato un accordo sulla base di un ingaggio da 2 milioni di euro a salire più bonus.

Non c'è ancora però la fumata bianca. Perché adesso va limato l'accordo con l'Inter, che ha chiesto di inserire nella trattativa il cartellino di Fernando Llorente.

ROMA

Ai microfoni di laroma24.it è intervenuto Dirk De Vriese, agente dell'esterno Januzaj, calciatore seguito dalla Roma. Il procuratore ha parlato della trattativa in corso tra i giallorossi e la Real Sociedad: "Siamo in contatto con la Roma. Stiamo valutando i termini della formula, tra cui prestito con diritto di riscatto. Ora speriamo di definire il tutto in pochi giorni".

MILAN

Emergono dettagli circa il forte interesse del Siviglia per Suso. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club andaluso avrebbe presentato una prima offerta per l'attaccante da 15 milioni di euro, rifiutata dal Milan. Possibile quadratura a quota 20 milioni di euro con Monchi che da tempo è un estimatore dell'ex Liverpool.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la richiesta di ieri di Lucas Paquetà di non essere convocato per Brescia è una mossa del giocatore per forzare il Milan a cederlo. Il brasiliano vorrebbe raggiungere Leonardo al PSG, ma i rossoneri non ritengono sufficienti i 20 milioni di euro offerti dai francese e ne chiedono 10 in più. La soluzione potrebbe essere uno scambio con qualche giocatore del club parigino in esubero come per esempio Paredes, Herrera e Draxler.

ATALANTA

Nel corso della conferenza stampa odierna, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha fatto il punto sul mercato di gennaio della Dea: "In questo momento è arrivato Caldara. Vedremo Czyborra. Sono andati via Barrow, Ibanez e probabilmente Arana. Forse andrà via anche Masiello, vedremo oggi se la trattativa andrà a buon fine. La squadra è rimasta quella a parte l'arrivo di Caldara. I giocatori importanti non sono sul mercato, adesso la società sceglierà come sostituire i partenti, lo sta facendo con acquisti di prospettiva. Questo può essere il target, speriamo che da questi ragazzi possa uscire qualche pezzo importante che possa rientrare del gruppo".

FIORENTINA

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica spazio al mercato della Fiorentina, concentrandosi in particolare sui nomi relativi al centrocampo del presente futuribile. Per Amrabat la Viola resta in attesa di capire gli sviluppi tra Napoli e Verona, ma è su Duncan che c'è il pressing più forte. Il Sassuolo deve scendere di circa 5 milioni dalla propria richiesta: la speranza è di limare la differenza negli ultimi giorni di mercato. Piace Mandragora, ma ad ora non ci sono margini come per Vecino e Fofana, scrive la rosea. Quasi impossibile anche l'offensiva per De Paul, mentre Cassata è un'idea da tenere in considerazione.

PARMA

Il Parma anticipa il riscatto obbligatorio presente sul contratto di Gaston Brugman, arrivato in estate in prestito dal Pescara. I ducali hanno depositato il contratto definitivo con sei mesi d'anticipo rispetto al primo accordo.

Adnan Januzaj in Italia? Il talentuoso esterno della Real Sociedad sembrava un obiettivo della Roma, ma i giallorossi hanno scelto Carles Perez. Il giocatore sarebbe stato offerto al Parma e piace molto al direttore sportivo Faggiano: l'affare potrebbe andare in porto con la formula del prestito gratuito (e diritto di riscatto), ma la trattativa è molto difficile perché altri club potrebbero inserirsi.

SASSUOLO

C'è anche Gian Marco Ferrari al centro dell'interesse di vari club. Per il difensore centrale classe '92 ora al Sassuolo sono stati registrati alcuni sondaggi in particolare da parte del Milan (che vuole un altro centrale) e della Fiorentina. I viola hanno ancora aperta l'opzione Juan Jesus per il quale con la roma si punta ad un prestito con diritto di riscatto. I primi giorni della prossima settimana potrebbero dare una risposta chiara sulla strada che intenderà prendere il club viola.

SPAL

SPAL srl comunica di aver acquisito dal Torino Fc a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive di Kevin Bonifazi. Il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà alla società biancazzurra fino al 30 giugno 2024. SPAL esprime grande soddisfazione per il ritorno a Ferrara del difensore che inizia così la terza esperienza in biancazzurro dopo aver contribuito da protagonista, con 47 presenze e 5 gol, alla salvezza nella scorsa stagione di serie A ed alla storica vittoria del campionato di serie B 2016/2017. Bonifazi ha scelto la maglia numero 41.

UDINESE

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Udinese annuncia il ritorno in bianconero di Marvin Zeegelaar, che va a rinforzare i friulani a due giorni dalla sfida al Parma: "Udinese Calcio è lieta di annunciare il ritorno in Friuli dell'esterno sinistro olandese Marvin Zeegelaar, proveniente dal Watford. Zeegelaar arriva a titolo definitivo, sottoscrivendo un contratto fino al 30 giugno 2022. Si è messo in evidenza nel girone di ritorno dello scorso campionato, in cui colleziona 12 presenze prima di rientrare al Watford per fine prestito. Adesso si appresta a vivere le prossime due stagioni e mezzo in bianconero, vestendo la maglia numero 77".

LIVERPOOL, SPUNTA ISCO DEL REAL MADRID. PSG, ANCHE LO UNITED PUNTA CAVANI. BARCELLONA, AUBAMEYANG NOME CALDO PER L'ATTACCO. BAYERN MONACO, UPAMECANO OBIETTIVO PER LA DIFESA

PREMIER LEAGUE

Il Liverpool chiama Isco. Secondo quanto riporta El Desmarque, mister Klopp avrebbe chiesto alla sua dirigenza l'acquisto del centrocampista spagnolo dal Real Madrid. Valutazione di mercato intorno ai 70 milioni di euro, i Reds valutano e preparano la loro mossa. Intanto, per l'ex obiettivo della Juve, si contano finora 17 presenze stagionali e un gol in maglia merengue.

Il Chelsea è alla ricerca di un portiere, che faccia da vice al titolare Kepa. Il veterano Willy Caballero non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno, e così il club londinese starebbe pensando a Vicente Guita, estremo difensore in forza al Crystal Palace. Il giocatore, 33 anni, piace anche a West Ham e Manchester City.

LIGA

Pierre-Emerick Aubameyang apre al Barcellona, già per gennaio. Come riporta Mundo Deportivo, l'attaccante gabonese dell'Arsenal avrebbe dato il suo benestare all'ipotetico trasferimento in maglia blaugrana dopo aver segnato 16 reti in questa prima parte di stagione con l'Arsenal. Il Barça cerca infatti un numero 9 per sostituire l'infortunato Luis Suarez in questa sessione di mercato, anche se la priorità al momento resta Rodrigo del Valencia, con l'ex Milan e Olivier Giroud (cercato anche dall'Inter) come alternative.

Thomas Lemar è sempre più lontano dall'Atletico Madrid. Come riporta il Daily Express, l'Arsenal starebbe infatti spingendo non poco in queste ore per regalare quanto prima ad Arteta il suo nuovo esterno offensivo. Classe '95, il francese ha collezionato 21 presenze stagionali senza mai incidere coi colchoneros ed è in cerca quindi di una nuova avventura per rilanciarsi: i Gunners, ad oggi, sono in netto vantaggio per prenderlo.

BUNDESLIGA

Il Bayern Monaco punta ai migliori giocatori della Bundesliga: per la prossima stagione i bavaresi hanno messo gli occhi su Dayot Upamecano, centrale francese del Lipsia. Il giocatore è in scadenza 2021 e non ha rinnovato il contratto e, secondo quanto riportato dalla Bild, è improbabile che lo faccia. Per questo i sassoni avranno in estate l'ultima occasione per monetizzare. Sul 21enne c'è anche l'Arsenal.

LIGUE 1

Non solo Atletico Madrid e Chelsea, anche il Manchester United piomba su Edinson Cavani. Come riporta il Daily Telegraph, infatti, i Red Devils vorrebbero fare un tentativo per prendere subito l'attaccante ex Napoli, in scadenza di contratto a giugno col Paris Saint-Germain e autore finora in questa stagione di 5 gol in 14 presenze. L'uruguaiano, dal canto suo, ha già chiesto al suo club di essere ceduto a gennaio.