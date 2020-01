Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 25 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

INTER, LUNEDI’ L’ANNUNCIO DEL COLPO ERIKSEN. JUVENTUS, L’ADDIO DI EMRE CAN AVVICINA ALLAN. PARMA, IDEA MATRI PER SOSTITUIRE INGLESE. GENOA, ARRIVA IL CLASSE 2002 KONIG. MILAN, SFUMA DANI OLMO: VA AL LIPSIA. BOLOGNA, OKWONKWO TORNA AL MONTREAL IMPACT IN PRESTITO. JUVENTUS, PRESO ALEJANDRO MARQUES. PEREIRA SALUTA. SAMPDORIA IN VANTAGGIO PER YOUNES, MA SPUNTA IL PARMA. ROMA, È FATTA PER IBANEZ. LUNEDI’ LE VISITE.

Christian Eriksen sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Il Tottenham non ha fatto sconti, i nerazzurri raggiungeranno i circa 20 milioni di euro chiesti fin dai primi giorni da Levy e all'inizio della prossima settima arriverà dunque la fumata bianca.

L'annuncio tanto atteso - L'ufficialità del trasferimento, secondo La Gazzetta dello Sport di oggi, sarà con ogni probabilità lunedì e nelle stesse ore, al massimo martedì, il centrocampista danese sbarcherà a Milano. Un'operazione avviata già dalla scorsa estate, con Eriksen che alla fine ha scelto l'Inter nonostante il Paris Saint-Germain gli offrisse più soldi.

Per il Corriere di Torino, Emre Can al Borussia Dortmund avvicina Allan a Sarri. La trattativa con il Borussia è iniziata ed è destinata ad andare avanti fino alla fumata bianca. Servirà uno sforzo in più dei tedeschi, partiti da una prima proposta di 18 milioni, per quanto difficilmente verrà accontentata la richiesta da almeno 30 milioni della Juve.

Prende sempre più campo, in casa Parma, l'idea Alessandro Matri per rinforzare l'attacco. Come riporta Sky Sport, il club ducale cerca infatti un centravanti per sostituire l'infortunato Inglese e pensa con insistenza al classe '84, attualmente in prestito al Brescia dal Sassuolo, senza essere però riuscito - almeno finora - a lasciare il segno.

Ora è ufficiale: il classe 2002 Lucas Konig si trasferisce al Genoa: si tratta di un centrocampista con doti tecniche che può agire anche da fantasista e che dopo aver rescisso il suo contratto con il Velez Sarsfield si è accasato alla corte di Nicola. Lo si apprende dal sito ufficiale della Lega Serie A.

Dani Olmo è un nuovo giocatore del RB Lipsia. Il talento spagnolo arriva a titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria, firmando col club di Bundesliga un contratto fino al 30 giugno 2024. Il classe 1998, cercato con insistenza anche dal Milan, vestirà la maglia numero 25.

Neanche il tempo di tornare, che Orji Okwonkwo riparte. Il nigeriano torna al Montreal Impact, ancora in prestito e fino al 31 dicembre prossimo: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto al Montreal Impact il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Orji Okwonkwo a titolo temporaneo fino al 31 dicembre 2020, con opzione per l’acquisizione definitiva".

Matheus Pereira da Silva saluta la Juventus, che contestualmente dà il benvenuto ad Alejandro José Marques Mendez, in arrivo dal Barcellona: "Torino, 25 gennaio 2020 - Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato con la società Futbol Club Barcelona i seguenti accordi: cessione a titolo temporaneo e gratuito, fino al 30 giugno 2020, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matheus Pereira da Silva. Il contratto prevede, inoltre, l’obbligo per il Barcelona di acquisire il calciatore a titolo definitivo qualora vengano raggiunti determinati obiettivi sportivi nel corso dell’esercizio 2019/2020. Il corrispettivo della cessione a titolo definitivo è stato fissato pari a 8 milioni, pagabili in due esercizi; acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alejandro José Marques Mendez a fronte di un corrispettivo di € 8,2 milioni pagabili in due esercizi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2024".

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, anche il Parma avrebbe fatto un sondaggio per Amin Younes che al momento tuttavia sembra essere molto vicino alla Sampdoria. Ferrero ha già in tasca l’accordo con il Napoli, raggiunto in occasione della trattativa Tonelli, ma deve convincere l’esterno tedesco richiesto anche dall’estero: in Italia sul giocatore ci sono anche Torino e Genoa, ma in questo momento i blucerchiati sembrano in netto vantaggio su tutta la concorrenza.

Roger Ibanez alla Roma, ci siamo. Secondo quanto riportato da Sky il difensore dell'Atalanta nelle prossime ore sarà nella Capitale. Il brasiliano nella giornata di lunedì sosterrà le visite mediche con il club giallorosso: Ibanez, che in nerazzurro ha trovato poco spazio, è pronto per una nuova avventura.

NUOVA AVVENTURA PER SAGNA. L'EX BENEVENTO E' VICINO AL NANTES. WEST HAM, ASSALTO ALL'EX OBIETTIVO DELLA FIORENTINA SOUCEK: PRONTI 25 MLN. UFFICIALE: REAL MADRID, H. VALLEJO SALUTA SUBITO. PRESTITO AL DEPOR. BARCELLONA, PRESO L'EREDE DI DANI ALVES: A FINE STAGIONE ECCO YAN COUTO. BARCELLONA, NIENTE ITALIA PER WAGUE': E' AD UN PASSO DAL NIZZA. PSG, DI MARIA: "A GIUGNO 2021 LASCERO' L'EUROPA E TORNERO' IN ARGENTINA". UFFICIALE: RANGERS, DEFOE RESTA DOPO IL PRESTITO: PRE-CONTRATTO FIRMATO. BARCELLONA E CHELSEA PESCANO IN SVIZZERA: OCCHI SU ARRIGONI DEL GRASSHOPPER. ARSENAL, A UN PASSO PABLO MARI. AL FLAMENGO ANDRANNO 10 MILIONI.

Nuova possibile avventura per Bacary Sagna. Il laterale classe '83, ex tra le altre del Benevento, potrebbe infatti firmare nelle prossime ore col Nantes. Il francese è al momento svincolato dopo l'avventura in MLS col Montreal Impacat della passata stagione. Lo riporta L'Equipe.

Il West Ham punta un ex obiettivo della Fiorentina. Come riporta il portale inglese Football London, gli Hammers sarebbero infatti pronti a offrire circa 25 milioni di euro allo Slavia Praga per il giovane centrocampista Tomas Soucek. Cercato in passato anche dai viola, il classe '95 è un perno della Nazionale ceca e del suo club.

È durata appena poche ore l'avventura di Hugo Vallejo con la maglia del Real Madrid. Il giovane esterno offensivo appena arrivato dal Malaga, infatti, è stato ceduto in prestito fino a giugno al Deportivo de La Coruña. Questo l'annuncio ufficiale sul classe 2000:

Il Barcellona ha in pugno l'erede di Dani Alves. Secondo quanto riporta Globoesporte, infatti, i blaugrana hanno trovato l'accordo col Coritiba per Yan Couto. Il laterale destro, brasiliano classe 2002, arriverà dal Coritiba per 5 milioni di euro non appena avrà compiuto 18 anni il prossimo 3 giugno.

Poco spazio al Barcellona e allora Moussa Wagué - per il quale qualche settimana fa s'è parlato anche in ottica Serie A, con l'ultima voce riguardante il Torino - fa le valigie subito, già a gennaio, in cerca di minuti in Francia. Il laterale destro azulgrana è pronto ad una nuova esperienza al Nizza, come riferito da Mundo Deportivo. La sua fascia è troppo piena, ci sono Semedo e Sergi Roberto, così ora il Barça sta definendo i dettagli con il club nizzardo per la cessione in prestito, per la quale si ragiona circa il diritto di acquisto e riacquisto per le stagioni future. Ma l'affare è da considerarsi a un passo dalla chiusura.

Idee chiare, futuro cristallino quello di Angel Di Maria. A 33 anni farà le valigie e saluterà Parigi e l'Europa per far ritorno in patria. Interrogato su questo tema, l'ex Real Madrid si è così espresso in conferenza stampa: "No, non ne stiamo parlando. Non ne parlo con nessuno perché non ci penso, ho la testa rivolta al campo. Mi resterà ancora un anno di contratto a giugno, sono tranquillo e mi concentro sul quotidiano. La mia idea è che il PSG sarà il mio ultimo club in Europa e dopo tornerò in Argentina".

La scorsa sessione invernale i Rangers l'avevano preso dal Bournemouth in prestito per 18 mesi, per cui a fine stagione Jermain Defoe avrebbe dovuto rifare le valigie e tornare in Inghilterra. E invece, come annunciato dal club scozzese, l'attaccante britannico ha firmato un pre-contratto che gli consentirà di diventare un calciatore dei Rangers a titolo definitivo dalla prossima estate. Presente e futuro in Scozia per Defoe.

C'è un nuovo talento che fa gol alle big d'Europa. Il nome da segnarsi al proprio taccuino è quello di Allan Arrigoni (21), difensore polivalente, capace di giocare sia come centrale che come terzino. In forza al Grasshopper CZ, le sue prestazioni hanno attirato l'occhio degli scout di Barcellona e Chelsea, come riferito dal quotidiano elvetico Blick.

L'Arsenal è pronto a mettere a segno il primo colpo dell'era Arteta. Il club inglese, secondo Globo Esporte, avrebbe chiuso l'acquisto dal Flamengo di Pablo Mari, difensore centrale spagnolo. Il 26enne, ex del Manchester City, sarebbe arrivato a Londra ieri per definire i termini contrattuali con i Gunners. Costerà circa 10 milioni.