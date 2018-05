Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 25 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS

Il Chelsea di Maurizio Sarri sulle tracce di Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino della Juventus, secondo la Repubblica è il primo obiettivo del prossimo allenatore dei londinesi per l'attacco. I bianconeri, scrive il quotidiano romano, non sarebbero intenzionati a chiudere del tutto le porte e avrebbero già fissato il prezzo del Pipita: 55 milioni di euro, pari alla quota di ammortamento dei 90 milioni spesi due anni fa per sottrarlo al Napoli. Col Chelsea si potrebbe parlare ovviamente di Alvaro Morata: non è da escludere che le due società pensino a un sorprendente scambio.

Secondo il Sun il Manchester United è molto interessato a Douglas Costa, tanto da essere pronto a investire più di 85 milioni di euro per il suo cartellino. Il tabloid inglese però sottolinea che i Red Devils si muoverebbero concretamente solo nel caso in cui i bianconeri dovessero decidere di non riscattare il brasiliano.

La Juventus potrebbe accelerare ulteriormente su Bryan Cristante. I bianconeri hanno l'accordo con il giocatore, mentre la Roma appare più avanti. Tra le possibilità c'è pure l'inserimento di qualche giovane di valore, come spiega Mediaset, ma anche Stefano Sturaro, già cercato a più riprese dal Genoa nell'ambito dell'affare Perin. Sturaro sarebbe profilo gradito a Gasperini, che lo ha già allenato al Grifone.

"Sarei felice di vedere Gigi a Parigi il prossimo anno", brevi ma importanti dichiarazioni di Silvano Martina, agente di Gianluigi Buffon riportate da Le Parisien. Ricordiamo che l'ormai ex portiere della Juventus è da tempo accostato al PSG.

Nuove sul futuro di Stephan Lichsteiner raccontate dalla BBC. Secondo i colleghi d'Oltremanica, l'Arsenal starebbe lavorando per prendere lo svizzero che si svincolerà a fine mese dalla Juventus. Trentaquattro anni, è considerato un rinforzo potenziale di esperienza e qualità per la formazione del neo tecnico Unai Emery.

NAPOLI

Maurizio Sarri a un passo dal Chelsea. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, l'ormai ex tecnico del Napoli è atteso a Londra, dopo aver trovato un sostanziale accordo col club di Stamford Bridge. Occhio a Kalidou Koulibaly: da anni obiettivo del Chelsea, con Sarri in panchina il pressing degli inglesi potrebbe intensificarsi.

Adesso è ufficiale. Geoffrey Kondogbia è a tutti gli effetti un giocatore del Valencia. Contattato dai colleghi di Fcinternews.it, Evans Kondogbia, fratello e agente del giocatore, parla del riscatto da parte del Valencia e dell'esperienza in nerazzurro: "Siamo felici. In Spagna sta benissimo. Come la sua famiglia. Tutti gli aspetti sono positivi. Da quello legati al calcio fino al clima. Mio fratello è un tipo tranquillo. Gli piace trascorrere il tempo a casa e ama che i suoi bambini possano svagarsi in spiaggia o al parco. Tutto questo lo porta a essere molto contento lì dov’è. Geoffrey parla benissimo di Spalletti, sostiene sia bravissimo. Ma purtroppo è arrivato tardi. Lui non ne poteva più dell’ambiente dell’Inter e di quello italiano. Fosse stato per il mister non sarebbe partito, anche per via della rosa non così ampia dei nerazzurri. Ma gli era stato comunicato come non sarebbe stato titolare. Geoffrey voleva essere protagonista per il Mondiale, per questo ha lasciato Milano. Ha disputato una gran bella stagione. Mi hanno chiamato squadre inglesi, spagnole e addirittura una italiana, ma non le dirò quale. La sua priorità è sempre stata il Valencia. Se non fosse rimasto lì, avrebbe avuto tante altre soluzioni per il suo futuro".

Secondo quanto riportano i colleghi di Sky Sport, il Napoli avrebbe preso i primi contatti per Leandro Paredes. Nel mirino degli azzurri, col nuovo allenatore Carlo Ancelotti, il centrocampista argentino ex Roma dello Zenit San Pietroburgo. Base d'offerta è 30-35 milioni di euro.

Al Napoli piace Jesus Suso, esterno di proprietà del Milan. Lo spagnolo sarebbe interessato a vestire l'azzurro, ma la clausola rescissoria è ritenuta troppo alta da parte del club. Uno sconto sui 38 milioni da versare ai meneghini potrebbe far partire la trattativa.+

INTER

Nonostante le parole di Spalleti in merito all'impossibilità da parte dell'Inter di riscattare i cartellini di Rafinha e Cancelo, la situazione per quel che riguarda il centrocampista brasiliano non è così definitiva. Come riporta il Mundo Deportivo infatti, sfruttando la volontà del giocatore, i nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto circa 20 milioni di euro. Il ds Ausilio incontrerà la prossima settimana il CEO blaugrana Oscar Grau e il dt Pep Segura per avviare i discorsi in merito al trasferimento definitivo.

Il Manchester United piomba su Joao Cancelo. Secondo quanto riportato dal Mirror infatti, i Red Devils sono pronti a mettere sul piatto circa 35 milioni di euro per il terzino portoghese protagonista di un'ottima stagione con la maglia dell'Inter, che come confermato dallo stesso Spalletti non sarà riscattato dai nerazzurri.

Lautaro Martinez ha firmato con l'Inter. L'argentino è sceso dalla sede nerazzurra e ha parlato coi taccuini presenti. "E' un sogno stare qui, forza Inter. Spero di fare bene qui, Milito mi ha raccontato grandi cose dell'Inter e non vedo l'ora di iniziare. Sono davvero felice e contento per la decisione presa".

LAZIO

Dopo il messaggio arrivato direttamente da Marotta nella giornata di ieri, con la Juventus pronta a defilarsi nella corsa a Sergej Milinkovic-Savic a causa dei 100 milioni di euro richiesti dalla Lazio, anche il Manchester United non pare disposto a trattare il cartellino del centrocampista serbo se questa dovesse essere la cifra di partenza della trattativa. A riportarlo è il Daily Mail.

La possibile cessione di Ciro Immobile, seguito da Milan, Monaco e Tottenham, spinge la Lazio a guardarsi intorno per l'eventuale sostituzione del cannoniere napoletano. L'uLtima idea per i biancocelesti, secondo quanto riferito dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, porta al Genoa: piace Gianluca Lapadula.

ATALANTA

Il Borussia Dortmund vorrebbe Hans Hateboer. Il club tedesco, spiega La Gazzetta dello Sport è rimasto stupito dalle ottime prestazioni dell'olandese, specialmente nella doppia sfida di Europa League. L'offerta si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro, ma i nerazzurri ne vorrebbero almeno 20 per liberarlo.

FIORENTINA

Una delle questioni che la Fiorentina deve risolvere è sicuramente quella legata al riscatto di German Pezzella. Il giocatore in questa stagione è stato capitano (in assenza di Badelj) e potrebbe diventare una leader della Fiorentina che verrà. Secondo quanto riporta il giornale sportivo spagnolo ABC de Sevilla, la Fiorentina ha parlato con il Real Betis per il riscatto di del giocatore fissato a 9,5 milioni. Le parti infatti stanno discutendo sulla possibilità di rendere i pagamenti più flessibili. Infatti sembra che i viola abbiano chiesto uno sconto sul prezzo del cartellino del giocatore argentino ma il club andaluso ha risposto negativamente a questa proposta, considerando che la squadra spagnola ritiene addirittura aumentato il prezzo del cartellino del giocatore dopo questa stagione rispetto a quanto prestabilito in estate.

TORINO

Il difensore dell'Olympique Marsiglia, Rolando, è stato proposto al Torino. Il centrale però non è nei piani di Urbano Cairo - che gli preferirebbe uno più giovane - dunque l'affare è destinato a rimanere solo sulla carta. Possibile invece la Fiorentina.

BOLOGNA

Nel corso della conferenza stampa di oggi di fine stagione Joey Saputo, proprietario del Bologna, ha parlato anche di Roberto Donadoni. "Voglio rivolgere un pensiero a Roberto. Con lui ho parlato negli scorsi giorni, ringraziandolo per aver abbracciato il nostro progetto. E' un tecnico di primo livello, un uomo onesto, dal profondo rispetto. Ha dato credibilità al Bologna ma il ciclo era chiuso dopo tre anni, nonostante la sua grande disponibilità".

UDINESE

Si va verso un ritorno in Italia di Cesare Prandelli. Secondo Sky Sport 24, l'ex allenatore della Fiorentina e ct azzurro, sarebbe vicino alla panchina dell'Udinese. Separazione dunque in vista per Igor Tudor, non confermato dai Pozzo.

MAN UTD, SOKRATIS E FRED OBIETTIVI DI MOURINHO. PORTO, SERGIO CONCEICAO RINNOVA FINO AL 2020

PREMIER LEAGUE

Secondo quanto riportato da Sky Sports, il Manchester United è vicino all'acquisto del centrocampista brasiliano di proprietà dello Shakhtar Donetsk Fred. I Red Devils vorrebbero ufficializzare l'acquisto prima dell'inizio del Mondiale in Russia.

Pochi acquisti, ma fondamentali per migliorare la rosa. È questo il diktat del Manchester City in vista della prossima stagione. Con un obiettivo principale: aumentare ulteriormente il livello di fantasia. Si spiegano così le idee Isco, Eden Hazard e Riyad Mahrez. Tre giocatori imprevedibili, capaci di esaltarsi grazie alle loro qualità palla al piede nel tiqui-taka di Guardiola. In mediana poi c'è la suggestione Jorginho, palleggiatore per il quale i contatti col Napoli sono già partiti da tempo e si potrebbe arrivare presto alla stretta finale. Nessuna rivoluzione, insomma, nessuna campagna faraonica. Gli errori del passato, come ha affermato in questi giorni il numero uno dei Citizens Khaldoon Al Mubarak, insegnano. E alla macchina (quasi) perfetta di Pep serve solamente qualche ultimo ritocco.

LIGA

Horacio Gaggioli, agente del calciatore del Real Madrid Marco Asensio, ha parlato a Cadena SER del proprio assistito: "Il Real Madrid ha rifiutato due offerte da 150 milioni di euro dall'Inghilterra. Le squadre di Premier possono permettersi di pagare certe cifre, avrebbero anche potuto alzare le rispettive offerte, ma il Real ha detto subito no".

BUNDESLIGA

Secondo quanto riportato da WAZ in Germania, il tecnico del Manchester United José Mourinho avrebbe contattato il difensore centrale del Borussia Dortmund Sokratis Papastathopoulos in vista della prossima stagione. Il giocatore greco è in scadenza con i gialloneri nel giugno del 2019 e potrebbe partire per una cifra inferiore al suo reale valore.

PRIMERIA LIGA

Sergio Conceiçao e il Porto, avanti insieme. Il club lusitano ha infatti annunciato il rinnovo siglato ieri sera con l'allenatore, accostato anche a Inter e Juventus di recente. L'ex centrocampista di Parma e Lazio ha prolungato fino al 2020.