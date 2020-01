Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 26 gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

NAPOLI, OFFERTI 21 MILIONI PER PETAGNA. TORINO, IAGO FALQUE IN PARTENZA. PARMA SU JANUZAJ. FIORENTINA-DUNCAN, IL SASSUOLO CHIEDE SOTTIL - Il Napoli rilancia per Andrea Petagna. Come riportato da Sky Sport, il club azzurro ha offerto 21 milioni più bonus alla Spal per l'attaccante classe 1995. Al momento, però, il club estense non ha intenzione di privarsene perché lo ritiene fondamentale nella corsa verso la salvezza. La Spal vorrebbe formalizzare ora l'accordo ma per l'estate, il Napoli spinge per averlo subito.

Il futuro di Ionut Radu, portiere attualmente al Genoa ma di proprietà dell'Inter, sarà in Francia. Dopo le parole dell'agente, arriva la conferma da parte de La Gazzetta dello Sport: l'estremo difensore passerà al Nizza in prestito per 18 mesi.

Il Tottenham ha riaperto il dialogo col Milan per Krzysztof Piatek. Ieri, secondo quanto riporta Sky Sport, ci sarebbero stati infatti dei nuovi contatti tra le due società per provare a sbloccare la trattativa arenatasi qualche giorno fa. Il centravanti polacco è sempre più lontano dalla Serie A, ma per portarlo via da Milano servirà una formula che permetta al 'Diavolo' di rientrare dall'ingente investimento effettuato lo scorso gennaio.

Secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.com c'è attualmente in ballo un possibile scambio di prestiti tra Inter e Napoli, che vedrebbe coinvolti due attaccanti, destinati nell'eventualità a cambiare casacca per sei mesi: da una parte il baby talento Sebastiano Esposito, classe 2002, dall'altra il ben più esperto spagnolo Fernando Llorente. La squadra-mercato del Napoli sta provando a spingere forte su questa pista ma l'Inter, allo stato attuale delle cose, non ha intenzione di cederlo

Iago Falque è sempre più vicino all'addio. Come riporta Sky Sport, l'attaccante del Torino non sarà infatti tra i convocati per il ritiro anticipato indetto dalla società dopo il pesantissimo 0-7 di ieri sera contro l'Atalanta. Lo spagnolo, in questa prima parte di stagione, ha giocato appena cinque partite e piace molto alla SPAL.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Parma starebbe seriamente pensando ad Adnan Januzaj, esterno della Real Sociedad classe 1995. L'operazione sarebbe fattibile in prestito con diritto di riscatto e l'idea starebbe prendendo sempre più quota all'interno della società gialloblu, anche se la trattativa ancora non è decollata.

Come si legge sulle pagine de La Nazione, il primo obiettivo per il centrocampo della Fiorentina resta Alfred Duncan del Sassuolo. I viola sono pronti ad acquistare il centrocampista (prestito oneroso e obbligo di riscatto da 12 milioni per un totale di 15 milioni), il Sassuolo continua a chiedere 20 milioni, ma nelle ultime ore la Fiorentina ha lanciato una controproposta: meno soldi e Sottil in Emilia. La tentazione di dire subito sì c' è stata, ma Pradè è stato costretto a fermarsi di nuovo quando ha saputo che il Sassuolo vorrebbe il giovane viola con la stessa formula della cessione di Duncan, ovvero prestito con obbligo di riscatto. Una formula che la Fiorentina non ha intenzione di accettare visto che punta molto sul ragazzo per il futuro.

ATLETICO MADRID, DALLA SPAGNA: CAVANI AVREBBE GIÀ FATTO LE VISITE MEDICHE. CRESPO NUOVO DT DEL DEFENSA Y JUSTICIA. TOTTENHAM, SI PENSA AL RITORNO DI BALE -

Edinson Cavani continua ad essere l'obiettivo prioritario dell'Atlético Madrid. L'attaccante, non è stato convocato dal PSG per affrontare il Lille e, secondo Foot-Mercato, avrebbe già superato le visite mediche con la squadra spagnola. Tuttavia al momento i colchoneros negano che l'attaccante uruguaiano si sia sottoposto a queste visite anche se in Francia insistono sul fatto che l'accordo tra PSG e Atletico sia ormai vicinissimo.

Hernan Crespo riparte dalla sua Argentina. Dopo l'esperienza al Banfield, seconda esperienza in patria per l'ex attaccante che è il nuovo dt del Defensa y Justicia. Va a rimpiazzare Mario Soso, che aveva lasciato per divergenze con la dirigenza. Attualmente la squadra è al sedicesimo posto in classifica e Crespo dovrà migliorare la posizione, sperando di raggiungere la qualificazione alla Copa Sudamericana.

Il Tottenham non molla la presa su Gareth Bale. L'esterno gallese potrebbe fare ritorno agli Spurs, riporta l'edizione dell'Express, con il club che starebbe preparando un affondo da 30 milioni di sterline per il giocatore del Real Madrid.