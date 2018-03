Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 26 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Massimiliano Allegri è il nuovo vincitore della Panchina d'Oro (stagione 2016-2017). Il tecnico della Juventus ha ottenuto 19 voti, precedendo sul podio Gian Piero Gasperini dell'Atalanta (11 voti) e Maurizio Sarri del Napoli (7 voti). Novità sul mercato bianconero: la Juventus è intenzionata a fare un'offerta per Aaron Ramsey. Per il gallese l'Arsenal chiede 35 milioni di sterline e sul ragazzo ci sarebbe anche il Manchester United.

Dopo il rinnovo di Gennaro Gattuso, che dovrebbe arrivare nel corso di questa settimana, prima della sfida contro la Juventus, toccherà a Patrick Cutrone prolungare la propria permanenza in rossonero. Manca solo la firma, ma l'accordo di massima è già stato raggiunto, con i rossoneri che così riusciranno a blindare uno dei talenti più interessanti del calcio azzurro.

I partner commerciali, chiamati nei prossimi mesi a rinnovare gli accordi con la Federazione per i prossimi 4 anni, quelli che dovrebbero portare al Mondiale in Qatar, stanno mettendo pressione alla FIGC affinché il progetto legato alla Nazionale sia stilato il prima possibile, partendo proprio dalla panchina. Carlo Ancelotti è il nome che mette d'accordo tutti, anche Malagò e lo stesso Costacurta. Il problema è che il tecnico emiliano non è ancora convinto, viste anche le tante proposte che gli stanno arrivando dai migliori club del mondo. Alla finestra restano anche Mancini e Ranieri, con Di Biagio che continua a lavorare senza far caso alle trattative che stanno nascendo alle sue spalle.

Amin Younes è stato messo fuori rosa dall'Ajax e fino al termine della stagione si allenerà con i giovani della squadra B (Jong Ajax). La decisione è stata presa dopo che il tedesco si è rifiutato di entrare in campo negli ultimi minuti della gara contro l'Heerenveen. La conferma arriva dal sito del club olandese che riporta anche le parole del tecnico Erik tan Hag: "Abbiamo ancora 6 partite da giocare e voglio solo giocatori motivati al 100%. In questa stagione sono successe troppe cose ad Amin e non abbiamo la sensazione che sia concentrato al 100% sull'Ajax". I partenopei, in attesa di capire cosa ne sarà dell'esterno dei Lancieri, devono rinunciare all'obiettivo Pau Lopez (che andrà al Betis Siviglia) e Maycon (allo Shakhtard Donetsk).

Durante la gara di domani contro l'Inghilterra, ci saranno tanti occhi puntati su Jorginho. Jurgen Klopp, manager del Liverpool, lo considera nome buono per il dopo Emre Can. È noto anche l'interessamento del Manchester United che si è già incontrato con l'entourage del calciatore ma pure Real Madrid e Barcellona avrebbero acceso i fari sul regista italo-brasiliano di casa Napoli. Elseid Hysaj, terzino del Napoli, piace moltissimo a tanti club e ha una clausola valida per i primi quindici giorni di luglio da 50 milioni di euro: ci sono sia il Bayern Monaco in Bundesliga che l'Arsenal in Premier League. Su Faouzi Ghoulam, invece, ci sono PSG, Manchester United e Liverpool.

Il Genoa ha il suo primo rinforzo per la prossima stagione. Domenico Criscito ha scelto il Grifone per il futuro. Una scelta dettata dal cuore più che da opportunità economiche, perché sul giocatore era forte l’Inter. Contratto fino al 30 giugno 2023, quindi di cinque anni, che verrà firmato e depositato nei prossimi giorni. I rossoblù, sempre in difesa, pensano inoltre a Stefan Knezevic. Il classe '96, che piace anche all'Aston Villa, quest'anno ha totalizzato 20 presenze e due gol, conquistandosi la chiamata della Nazionale elvetica Under 21.

Ancora Jorge Sampaoli. Il ct dell'Argentina, in conferenza stampa, ha parlato di Paulo Dybala e Mauro Icardi: "Esclusioni importanti dai convocati? Questa non è la lista definitiva per il Mondiale. C'è qualcuno che ora non è qui ma che potrebbe comunque andare in Russia. Dybala? È ancora molto presente nella mia mente. Icardi? Quando lo abbiamo convocato c'era un motivo. Adesso è più difficile perché i suoi concorrenti sono tutti molto forti e non c'è spazio per tutti".

Venti giorni fa l'Inter ha avvisato la Lazio di essere ufficialmente entrata nella trattativa con l'entourage di Stefan de Vrij. L'olandese non rinnoverà coi biancocelesti e tra le comunicazioni nerazzurre ci sarebbe anche stata quella della volontà del ragazzo di firmare un contratto da 5 anni a 4 milioni a stagione. È solo questione di ore e poi Kwadwo Asamoah sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Il giocatore ghanese ha già un accordo con i nerazzurri, nonostante la Juventus stia provando a trovare la via per farlo rinnovare. La sensazione è che a breve l'entourage si incontri con la società nerazzurra, così da chiudere l'affare ed arrivare alla firma da parametro zero.

Il Galatasaray alza, ma solo leggermente, la proposta per il riscatto di Yuto Nagatomo: l'offerta del club di Istanbul passa da 2 milioni a 2,5 milioni di euro. Il Gala, che si fa forte della volontà del giocatore di rimanere in Turchia, farebbe firmare al giocatore un biennale con opzione per il terzo anno.

La Sampdoria è l'ultima spiaggia per il tecnico del Chievo Verona Rolando Maran. L'allenatore è in bilico e se non dovesse ottenere un risultato positivo neanche nel prossimo turno, Campedelli darebbe il via alle pratiche per il divorzio anticipato. Tra l'altro, lo stesso Maran è uno dei nomi che vengono accostati con maggiore frequenza al Bologna in vista della prossima stagione nel caso in cui dovesse partire Roberto Donadoni.

Tutto ruota attorno a Sergej Milinkovic-Savic in casa Lazio. I sogni Champions del presente ma anche gli incassi del futuro, dell'estate. Se dovesse lasciare Roma, lo farebbe solo per l'estero. La richiesta monstre di Claudio Lotito è di 150 milioni di euro e per questo per la Juventus resterà soltanTo un sogno. Ci sono tutte: il Real Madrid, in pole position, poi Manchester United, Manchester City e Paris Saint-Germain.

MANCHESTER UNITED, VIA POGBA? SALAH PRONTO AL RINNOVO CON IL LIVERPOOL. ELNENY PROLUNGA CON L'ARSENAL. COURTOIS ANNUNCIA DI VOLER RIMANERE AL CHELSEA

Il Manchester United è pronto a salutare Paul Pogba in estate. Questo perché i Red Devils vogliono spendere 200 milioni di sterline in estate per Raphael Varane del Real Madrid e con lui il suo compagno Toni Kroos. Poi Alex Sandro, esterno mancino brasiliano della Juventus.

No all'addio, no al Real Madrid. Mohamed Salah non vuole 'seguire' le orme di Philippe Coutinho salutando il Liverpool in estate. I Reds preparano il maxi rinnovo da 200mila sterline a stagione ma la decisione dell'egiziano di restare sulle rive del Mersey sembra già presa.

Il Borussia Dortmund ha annunciato il rinnovo di Michael Zorc, direttore sportivo del club della Ruhr, fino al 30 giugno del 2021.

Mohamed Elneny ha rinnovato il proprio contratto con l'Arsenal. Per il centrocampista egiziano nuovo accordo fino al 30 giugno 2022.

Il portiere del Chelsea Thibaut Courtois, intervistato da Sporza, ha smentito le voci sul suo possibile trasferimento al Real Madrid in estate: "Ho un contratto di un anno e mezzo e mi sento bene al Chelsea. A fine stagione incontrerò la società e decideremo cosa fare. So comunque che giocherò nel Chelsea anche il prossimo anno".