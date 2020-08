Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 27 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

MILAN, ACCORDO PER IBRAHIMOVIC. 7 MILIONI NETTI MA SENZA BONUS. LO SVEDESE OGGI A MILANO, PRENDERÀ LA MAGLIA NUMERO 9. TENTATIVO PER TONALI, CONTATTI PER SBLOCCARE IL RITORNO DI BAKAYOKO. JUVENTUS, MCKENNIE ARRIVATO A TORINO, OGGI LE VISITE MEDICHE. LA SMENTITA DI AULAS: "NESSUN CONTATTO CON I BIANCONERI PER AOUAR". TENTATIVO DEL TOTTENHAM PER ZANIOLO MA PER LA ROMA È INCEDIBILE. LAZIO, UFFICIALE L'ACQUISTO DI REINA. FIORENTINA, CHIESA PIU' LONTANO, COMMISSO ORA PUO' ABBASSARE LE PRETESE. IL PARMA HA MESSO VLAHOVIC NEL MIRIN0. TORINO, UFFICIALE L'ACQUISTO DI VOJVODA

Il Milan ha trovato l'accordo per Zlatan Ibrahimovic, dopo un lungo periodo di contrattazioni. Lo svedese percepirà 7 milioni di euro per la prossima stagione, senza però bonus.

Zlatan Ibrahimovic sbarca a Milano oggi, dopo l'accordo per il suo prolungamento con i rossoneri. Prenderà la maglia numero 9, cambiando dunque il 21 indossato nel finale della scorsa stagione: lo svedese indosserà la maglia lasciata libera dopo la cessione di Piatek. Per Pioli una notizia importantissima vista la centralità dell'attaccante nel suo progetto tattico dello scorso campionato, fin dal suo arrivo.

Il Milan torna su Sandro Tonali, talento del Brescia nel mirino di tutte le big di serie A. Secondo quanto raccolto da TMW nelle ultime ore c'è stato un ritorno di fiamma da parte dei rossoneri, che cercheranno di fare un tentativo per il classe 2000. La trattativa è decisamente complessa, ma il Milan ci proverà.

Il Milan, che ha fatto anche un tentativo per Sandro Tornali, oggi ha proseguito i contatti col Chelsea per sbloccare l'arrivo di Tiemoué Bakayoko, giocatore che non sarebbe quindi alternativo al bresciano. Stefano Pioli ha fatto presente di volere a disposizione quattro titolari per il centrocampo e il francese dunque potrebbe non essere l'ultimo arrivo in mezzo. La trattativa per l'ex Monaco è in stato avanzato, così come quella col Real Madrid per Brahim Diaz: il giocatore è vicino e dovrebbe sostituire numericamente lo svincolato Jack Bonaventura.

Annuncio direttamente dalla Juventus circa l'arrivo di Weston McKennie: l'americano, proveniente dallo Schalke 04 e giunto in Italia per le visite mediche di rito, è infatti arrivato a Torino, come testimonia il tweet del club bianconero. I bianconeri certificano dunque il prossimo acquisto del mercato estivo, sarebbe il secondo dopo quello di Kulusevski, prenotato già a gennaio scorso e poi lasciato al Parma fino ad inizio agosto.

"Nessun contatto con la Juve per Aouar". Con questa frase, il presidente del Lione Jean-Michel Aulas ha voluto smentire le voci circa un accordo vicinissimo tra la Juventus e il proprio club per il cartellino di Houssem Aouar, gioiello del club francese che ha disputato una Champions League straordinaria guidando la squadra di Garcia fino ad una storica semifinale. Per Aouar l'interesse non manca, ma per il momento non si è arrivati al dunque, almeno secondo quanto dichiarato ai nostri microfoni dal patron lionese.

Tentativo dalla Premier League per Nicolò Zaniolo. Si è infatti concluso da poco un incontro a Trigoria tra il Tottenham e la Roma per il classe 1999. Secondo quanto riportato da Sky Sport un emissario inglese degli Spurs, insieme a Claudio Vigorelli, agente del calciatore, ha chiesto ufficialmente informazioni per il calciatore italiano, arrivando quasi a formulare un'offerta. La trattativa è però stata stoppata sul nascere dai capitolini che hanno ribadito che Zaniolo è assolutamente incedibile.

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale la Lazio ha comunicato di aver acquistato Pepe Reina: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore José Manuel Reina Páez".

Secondo quanto riportato da Firenzeviola.it, Federico Chiesa è più lontano dalla permanenza in viola. Il giocatore continua a voler cambiare aria con la Juventus che non ha mai mollato il colpo e che potrebbe presto tornare a farsi avanti dopo aver sistemato la questione panchina. La notizia è anche relativa alle pretese economiche di Commisso, pronto ad abbassarle e soprattutto ad accettare eventuali contropartite per assecondare il giocatore.

Il Parma di Fabio Liverani è su Dusan Vlahovic della Fiorentina. Non solo il Verona, in Serie A, con forza c'è anche la formazione ducale sulle tracce del serbo di casa viola. Quel che arriva da Firenze è un messaggio chiaro: no alla cessione del giocatore a titolo definitivo ma via solo in prestito. Per questo i viola hanno rifiutato la proposta del RB Lipsia per il classe 2000 ex Partizan. Non vogliono perdere un calciatore in cui credono fortemente ma che ha bisogno di spazio e di ampio minutaggio. La strategia del Parma, con cui c'è stato un contatto negli scorsi giorni, è chiara: dopo Dejan Kulusevski e Alessandro Bastoni, il ds Marcello Carli vuol portare a casa altri giocatori da valorizzare e che non vadano a pesare anche sui conti della società. Vlahovic è la prima scelta per l'attacco in questo senso.

Adesso è ufficiale. Mergim Vojvoda è un giocatore del Torino. Questo il comunicato ufficiale del club granata: "Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo dallo Standard Liegi il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mergim Vojvoda. Il difensore ha firmato un contratto di quattro anni.

MESSI, IL PADRE ARRIVERÀ A BARCELLONA NEL WEEK END. IL CITY PREPARA L'OFFERTA, BARTOMEU PRONTO A DIMETTERSI AD UNA SOLA CONDIZIONE. CHELSEA, VISITE MEDICHE PER THIAGO SILVA. PRESO LO SVINCOLATO SARR MA ANDRÀ SUBITO IN PRESTITO

Jorge Messi non è attualmente in Europa, ma dovrebbe sbarcarvi nei prossimi giorni. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il padre-agente dell'attaccante del Barcellona partirà nel weekend per raggiungere Lionel a Barcellona. L'atteso incontro con il Manchester City, dunque, dovrebbe tenersi all'inizio della prossima settimana, in Catalogna (più probabile) o in Inghilterra.

Gabriel Jesus, Bernardo Silva, Eric Garcia ma non solo. Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo il Manchester City per intavolare la trattativa col Barcellona per Leo Messi sarebbe pronto a mettere sul piatto anche un altro giocatore: si tratta di Angelino, laterale mancino classe 1997 appena rientrato dal prestito al Lipsia.

Ulteriori dettagli sul futuro del Barcellona da Rac1. Il Presidente Josep Bartomeu intende dimettersi a una condizione: che Leo Messi dichiari pubblicamente che il problema della sua continuità al Barça è proprio il presidente. Le possibili dimissioni sarebbero subordinate al fatto che l'argentino affermi pubblicamente che il problema per la sua continuità è Bartomeu. Il presidente del Barça, tuttavia, non ha intenzione di trasferire o cedere Leo Messi a nessun altro club.

Thiago Silva ha completato ieri pomeriggio le visite mediche a Milano ed è ora in attesa di firmare i documenti che lo renderanno ufficialmente un giocatore del Chelsea. Il difensore centrale, riporta Sky Sports Uk, dovrebbe poi volare dall'Italia verso Londra nella giornata di oggi, per iniziare un periodo di 14 giorni di autoisolamento prima di unirsi alla squadra di Frank Lampard. Il contratto avrà durata di un anno con opzione per il secondo.

Malang Sarr è un nuovo giocatore del Chelsea. Il 21enne si è liberato dal Nizza a parametro zero in estate ed è un altro acquisto estivo dei Blues che all'interno del comunicato spiegano che "giocherà la stagione 2020/21 in prestito perché gli darà la chance di avere esperienza e di esser poi pronto per unirsi alla squadra".