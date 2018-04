Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 27 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

ANCELOTTI: ENTRO IL PRIMO MAGGIO RISPOSTA ALL'ITALIA. BERESZYNSKI RINNOVA. TUTTI PAZZI PER LUIS ALBERTO E CRISTANTE.

Carlo Ancelotti si avvicina a grandi passi alla panchina della Nazionale italiana, almeno nei piani del commissario Fabbricini e soprattutto di Alessandro Costacurta. Manca l'accordo economico, con il tecnico ancora sotto contratto col Bayern Monaco che dovrà dare la risposta definitiva entro e non oltre il 1° maggio, così che la FIGC possa organizzarsi per l'eventuale annuncio e la successiva presentazione.

Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bartosz Bereszynski. Per la soddisfazione di tutti il difensore – 41 presenze con la maglia doriana – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2023.

Continua a essere in bilico il ruolo di Massimiliano Mirabelli nel futuro del Milan. La situazione resta in evoluzione e negli ultimi giorni si è parlato molto di nomi come Giuntoli, Sabatini ed Emenalo. L'indiscrezione di giornata è però ancora più intrigante, con la proprietà cinese che avrebbe già effettuato un sondaggio con l'attuale dirigente del mercato romanista Verdejo Monchi.

Il Napoli si è incontrato nei giorni scorsi con la dirigenza dello Sporting Lisbona per discutere dell'eventuale ingaggio del portiere Rui Patricio. Nell'occasione sarebbe stata formulata un'offerta da 25 milioni di euro per il giocatore, che gradirebbe la destinazione. I partenopei vogliono chiedere l'affare prima dell'inizio del Mondiale, per la porta piace anche Bernd Leno del Bayer Leverkusen.

Il Milan ha inoltre già dato una valutazione a Gianluigi Donnarumma, diciannovenne portiere nel mirino di Paris Saint Germain, Manchester United e Real Madrid. Le merengue, dopo la papera di Keylor Navas contro il Bayern Monaco, potrebbero puntare su di lui oppure su David de Gea. Se lo spagnolo fosse il prescelto, allora i Red Devils potrebbero andare dritti sul rossonero. Settanta i milioni per convincere il club meneghino a cedere. Però il PSG resta favorito. I rossoneri tengono sempre accesi i fari su Sung-Yong Ki dello Swansea e Bernard dello Shakhtar, per il quale il prezzo non è basso. I rossoneri rimangono alla finestra per Max Mayer dello Schalke04.

La Lazio sa di dover rintuzzare l'addio di Sergej Milinkovic-Savic, prossima plusvalenza realizzata da Igli Tare. Così il dirigente albanese ha messo nel mirino Milan Badelj, disponibile a parametro zero considerata la scadenza al 30 giugno 2018, e Daniele Baselli, del Torino. Cristante, che piace sempre a Juventus e Inter, è l'alternativa, ma piace anche Hendrix del PSV. Luis Alberto è stato inserito nella lista del Barcellona per sostituire Andres Iniesta. Lotito non ha intenzione di lasciarlo partire per meno di 40 milioni, soprattutto nel caso in cui i biancocelesti dovessero riuscire a conquistare un posto in Champions. Il presidente laziale a gennaio ha rifiutato due offerte importanti da parte di Siviglia e Napoli, ma in estate molto dipenderà dall'obiettivo che riuscirà a conseguire la squadra di Inzaghi.

Mattia Caldara lascerà Bergamo nella prossima estate, andando a rimpolpare le fila della Juventus. Così l'Atalanta dovrà necessariamente sostituirlo. Sartori apre al mercato internazionale, mentre nel mirino ci può essere Mattia Bani, calciatore di proprietà del Chievo Verona.

L'Atalanta sta valutando un doppio colpo dal Benevento per la prossima stagione. Nel mirino c'è Sandro, ex Tottenham nonché capitano dei campani in questa seconda parte di stagione, oltre a Brignola, attaccante esterno classe 1999 che piace, e molto, anche alla Fiorentina.

INIESTA SALUTA IL BARCELLONA. EMERY ANNUNCIA L'ADDIO AL PSG: ARRIVA TUCHEL. E ALLARDYCE RESTA ALL'EVERTON

Andrés Iniesta saluta il Barcellona: in una lunga conferenza stampa il fantasista ha detto addio ai blaugrana, annunciando altresì che il suo futuro non sarà in Europa.

I culés mettono nel mirino Rodrygo: secondo la stampa iberica, i catalani hanno fatto i primi passi per la giovanissima stella del Santos. A soli 17 anni ha impressionato gli osservatori dei blaugrana che hanno così deciso di avviare i contatti con il club brasiliano.

Unai Emery ha annunciato che non sarà il tecnico del Paris Saint-Germain la prossima stagione. Lo ha fatto in conferenza stampa: "Ho comunicato ai miei giocatori il mio addio. Ringrazio il presidente Al-Khelaifi, il direttore sportivo Antero Henrique, i tifosi e tutti i giocatori per queste due stagioni. Chiedo ai giocatori per questa parte restante di stagione di mantenere lo stesso spirito combattivo". Emery, arrivato nell'estate 2016 a Parigi, ha vinto una Ligue 1, una Coppa di Francia (e può vincere la seconda in finale contro Les Herbiers), due coppe di Lega e due supercoppe francesi. Paga il flop in Europa, dove in entrambe le stagioni è uscito agli ottavi di finale. Al suo posto dovrebbe essere annunciato a breve Thomas Tuchel.

La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale. Il giovane Paulinho ha firmato con il Bayer Leverkusen. Il ragazzo, che arriverà in estate, ha firmato fino il 2023.

Sam Allardyce resterà sulla panchina dell'Everton anche la prossima stagione. Lo ha dichiarato lo stesso tecnico in conferenza stampa: "Abbiamo discusso dei piani per la prossima stagione con Farhad Moshiri (l'azionista di maggioranza, ndr). E per chiarire sì, resto). 64 anni a ottobre, Allardyce siede sulla panchina dei Toffees dal 30 novembre.