Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 27 gennaio

INTER, MAROTTA SU PERISIC: “VUOLE ANDARE VIA, CERCHEREMO DI ACCONTENTARLO”. BOLOGNA, INZAGHI VERSO L’ESONERO: FORTI CONTATTI CON MIHAJLOVIC. NAPOLI, FORNALS IN ESTATE... COME ALLAN AL PSG. TORINO, PETRACHI: “RIFIUTATA OFFERTA IMPORTANTE PER BELOTTI” - Scoppia il caso Perisic all’Inter. Il dirigente nerazzurro Giuseppe Marotta ha fatto sapere che il calciatore ha chiesto la cessione. “Abbiamo ascoltato il giocatore, che vuole andare via. Lui ha esposto, in modo corretto, il suo stato d'animo. Cercheremo di accontentarlo, ma - ha proseguito Marotta - dobbiamo capire che dobbiamo preservare il valore patrimoniale del giocatore. Per adesso non è arrivata nessuna offerta”. Infine sull’addio di Candreva e l’arrivo di Carrasco Marotta ha fatto sapere che “per ora ci sono solo sondaggi, non possiamo parlare di nulla di fatto al momento”.

A Bologna è tempo di cambiamenti. La sconfitta contro il Frosinone segnerà il percorso professionale di Inzaghi sulla panchina rossoblu. Si va verso l’esonero. Saputo ha rimandato ad oggi ogni decisione. Contatti forti con Sinisa Mihajlovic, idea concreta. Comunque Inzaghi sarà esonerato.

A Napoli si lavora per il futuro. Fornals del Villarreal è ad un passo, ma per l’estate. Così come in estate si parlerà nuovamente di Allan al PSG.

Andrea Belotti resta al Torino. Il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi ha fatto sapere che la società ha rifiutato un’offerta importante per l’attaccante. Chiaro riferimento al West Ham. Il futuro verrà valutato in estate.

Non vuole pensare al mercato invece l’allenatore dell’Empoli, Giuseppe Iachini che in conferenza stampa ha preferito glissare sull’argomento. Intanto si lavora per Pajac e Dell’Orco. E si cerca ancora un attaccante.

Mentre il presidente del Chievo, Luca Campedelli, definisce “barzellette” le offerte per De Paoli. Ci pensano concretamente Samp e Genoa. Oggi in casa gialloblù sarà il giorno di Ezequiel Schelotto, che ha firmato e verrà presentato ufficialmente alla stampa. Intanto Radovanovic diventerà un giocatore del Genoa. Al Chievo soldi e zero contropartite, anche se resta sempre l’idea last minute Rómulo. Giaccherini continua ad essere idea della SPAL, da dove a Verona potrebbe arrivare Missiroli. E poi sarà la settimana di Stepinski. Lavora in entrata e in uscita la Fiorentina. Oggi possibili visite per Zurkowski. Mentre si valuteranno le offerte per Thereau, che piace al Bologna. E infine Sottili: ufficiale il trasferimento al Pescara.

AJAX, PRESO IL PORTIERE VARELA DAL BENFICA. PSG, NIENTE TORINO PER JESÉ: C’È IL BETIS. MONACO, PRESO GELSON MARTINS. MORATA DIMENTICA IL REAL MADRID: “CRESCIUTO ALL’ATLETICO, IL PASSATO È PASSATO”. - Un rinforzo tra i pali per l’Ajax. Dal Benfica arriva il portiere Varela. Intanto sfuma per il Torino Jesé Rodriguez. Il giocatore del PSG è ad un passo dal Betis. Mentre il Monaco piazza il colpo Gelson Martins dall’Atletivo Madrid, dove è arrivato Morata che pare aver dimenticato il Real Madrid. “Il passato è passato, sono cresciuto all’Atletico”. Morata pronto e carico, per la nuova avventura con i Colchoneros...