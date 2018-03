Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 27 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Nikola Kalinic e il Milan potrebbero dirsi addio a fine stagione. Il croato verrà messo sul mercato e dovrebbe lasciare i rossoneri, che ora stanno cercando di trovargli una sistemazione. E tra l’idea Cina che potrebbe tornare di moda, attenzione al Bayer Leverkusen, che cerca un centravanti e ha manifestato il proprio gradimento nei confronti di Kalinic.

Più di un'idea: la Roma sta pensando alla prossima campagna acquisti, e tra gli obiettivi di Monchi spicca anche il nome di Josip Ilicic. L’attaccante sloveno dell’Atalanta è finito nel mirino dei giallorossi, ed il direttore sportivo spagnolo, secondo quanto appreso in esclusiva da Tmw, si è già messo al lavoro per cercare di portare a casa il risultato ed il giocatore nella prossima sessione di mercato.

Secondo quanto riportato da Marca, Alisson Becker è il primo obiettivo per la porta del Real Madrid. Gli spagnoli hanno anche sondato le piste De Gea e Courtois, ma il numero 1 giallorosso ha impressionato in questa stagione, convincendo i dirigenti delle merengues. A Madrid arriverà anche l'estremo difensore dell'Hajduk Spalato Karlo Letica.

Mentre Stefan De Vrij è oramai un nome per il presente ma non per il futuro, in casa Lazio è già iniziata la caccia all'erede dell'olandese al centro del pacchetto difensivo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero il nome più caldo al momento è quello di Kamil Glik, ex capitano del Torino oggi al Monaco. la valutazione del polacco si aggira su 15 milioni di euro.

C'è bisogno di chiarezza nel progetto Inter. Come scrive Fcinternews.it, Walter Sabatini ha chiesto al numero uno di Suning, Jindong Zhang, chiarezza assoluta sul progetto a lungo termine. Qualora non dovessero arrivare le dovute garanzie, l'ex dirigente della Roma sarebbe pronto a salutare tutti.

Sulla stessa lunghezza d'onda c'è anche l'allenatore Luciano Spalletti: il tecnico di Certaldo vuole che Zhang mantenga le note promesse di rafforzamento della rosa per provare a vincere lo Scudetto.

Sulle colonne del Corriere dello Sport - Stadio si trova anche spazio per la questione portieri in casa Fiorentina. Marco Sportiello, attuale estremo difensore titolare, che andrà riscattato dall'Atalanta per una cifra attorno ai 6 milioni ma che non convince completamente. Sportiello però resta comunque in vantaggio rispetto a Bartolomiej Dragowski, portiere polacco protagonista qualche giorno fa di un paio di battute, poi smentite, riguardo al suo futuro (leggi qui). La cosa che appare certa - conclude il quotidiano - è che uno dei due portieri a fine stagione lascerà la Fiorentina.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport - Stadio, a meno di tonfi clamorosi in questo finale di stagione, Roberto Donadoni non è più in discussione. Il Bologna e il suo presidente Joey Saputo si fidano del tecnico bergamasco che dunque proseguirà anche la prossima stagione alla guida dei felsinei.

ATLETICO MADRID, SI LAVORA PER BLINDARE GRIEZMANN. REAL MADRID, NACHO ANNUNCIA IL RINNOVO. LIVERPOOL, KLOPP VUOLE CASILLAS. MANCHESTER UNITED, IL BARCELLONA SI MUOVE PER LUKE SHAW

Una mossa a sorpresa, per non perdere uno dei punti di forza della squadra. L’Atletico Madrid vuole blindare e accontentare Antoine Griezmann, a cui pensa il Barcellona che potrebbe pagare la clausola di 100 milioni. La volontà dei Colchoneros è di andare incontro alle esigenze del giocatore e rinnovargli il contratto riconoscendogli un cospicuo aumento dell’ingaggio. Potrebbe invece partire uno tra Koke e Saul (più facile il secondo). Attenzione anche alle richieste dalla Premier League per Gimenez. La sensazione è che l’Atletico Madrid in estate farà una cessione importante. Ma si lavora affinché questa non sia Griezmann. Prove di squadra per il futuro in casa Atletico

Il difensore del Real Madrid Nacho Fernandez ha annunciato di essere prossimo al prolungamento di contratto: "Ne stiamo discutendo, è praticamente fatta. Non ci saranno problemi" ha dichiarato a Goal. Classe 1990, il giocatore è un prodotto della cantera dei blancos.

Iker Casillas, in scadenza di contratto a giugno, sembra aver già deciso il suo futuro. Secondo quanto raccolto dal portale Bernabéu Digital, il portiere del Porto sarebbe infatti pronto a firmare un contratto annuale con opzione per un altro anno col Liverpool. L'ex Real Madrid ha infatti in Klopp un grandissimo estimatore e avrebbe chiesto al suo entourage di rifiutare tutte le altre proposte, intenzionato a trasferirsi in Premier per l'ultima prestigiosa avventura della sua carriera.

Luke Shaw, terzino sinistro del Manchester United, è uno degli indiziati a lasciare la squadra di José Mourinho, intenzionato a rivoluzionare la rosa in vista della prossima stagione. Sul giocatore inglese, come riporta il Daily Mirror, c'è il Barcellona, pronto a effettuare un'offerta irrinunciabile.