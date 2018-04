Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 28 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

JUVENTUS, ALLEGRI DEVE PARLARE COL CLUB. MONACO E CHELSEA VOGLIONO IL DS PARATICI. LA FIGC PUNTA MAROTTA. NAPOLI, CHELSEA SU HYSAJ E KOULIBALY. ITALIA, FALLITA LA TRATTATIVA CON CONTE. ANCELOTTI VICINO ALL'ACCORDO CON UN CLUB.

Spazio al futuro di Max Allegri, sulle pagine interne di Tuttosport. "Max si conferma, ma deve ancora parlare con la Juventus", il titolo del giornale che sottolinea le parole dell'allenatore ieri in conferenza: "Ho deciso il futuro un anno fa". Riferimento al rinnovo siglato fino al 2020, anche se il giornale fa sapere che l'eventuale flop in campionato potrebbe cambiare le carte in tavola. Intanto il vertice tra Agnelli, Marotta, Paratici e lo stesso Allegri non è ancora avvenuto: in passato era organizzato tra marzo e aprile, adesso invece si pensa solo alla volata finale in campionato. Solo successivamente arriverà il momento di tirare le somme.

Il Monaco e il Chelsea vogliono Fabio Paratici. Tuttosport in edicola quest'oggi scrive che il ds della Juventus è richiesto dai top club visto l'ottimo lavoro fatto in bianconero, intanto il rinnovo sembra soltanto una formalità per il dirigente in scadenza contrattuale con la Vecchia Signora. Confermata l'intera area sportiva e - si legge sul giornale - non solo Paratici che in passato era stato seguito anche da Real Madrid e Barcellona.

"FIGC, corte a Marotta". Così Tuttosport fa sapere che varie componenti della Federazione hanno chiesto al dirigente della Juventus di accettare l'incarico di presidente federale, così da accorciare il commissariamento di Fabbricini. Quello di Beppe Marotta è stato un garbato ma fermo no, in quanto ancora motivatissimo per fare bene alla Juventus insieme alla sua area sportiva. L'idea, però, non dispiace all'ex dirigente della Sampdoria che potrebbe decidere di ricoprire il ruolo più importante del calcio italiano in futuro, magari a partire dal 2020.

Non solo Maurizio Sarri, il Chelsea ha messo nel mirino anche alcuni calciatori del Napoli. A cominciare da Elseid Hysaj, che ha una clausola rescissoria da 55 milioni valida solo per l'estero. L'agente dell'albanese, Mario Giuffredi, ha già avuto un colloquio con il club inglese e la pista può diventare calda. L'altro obiettivo - sicuramente più difficile - è Kalidou Koulibaly, per il quale servirebbero circa 100 milioni di euro. A riportarlo è Tuttosport in edicola questa mattina.

Secondo quanto riferito dal Times, Antonio Conte ha trattato con la FIGC il proprio ritorno sulla panchina della Nazionale italiana, ma che non è stato trovato un accordo per via della lunghezza del contratto. L'attuale allenatore del Chelsea avrebbe voluto un lungo pluriennale, che però i commissari della Federazione non hanno voluto proporgli.

Carlo Ancelotti non sarà il prossimo commissario tecnico della Nazionale. Come riporta Sky, l'allenatore emiliano ancora sotto contratto col Bayern Monaco ha raggiunto l'accordo con un club.

ARSENAL, WENGER E LA CINA: PUO' DIVENTARE IL TECNICO PIU' PAGATO AL MONDO. ARSENAL SU ARTETA: GUARDIOLA NON LO VUOLE LIBERARE DAL MAN CITY. IL PSG, IL FINALCIAL FAIR PLAY INCOMBE: OCCHIO ALLA POSIZIONE DI NEYMAR. NEWCASTLE, BENITEZ TRATTA IL RINNOVO E VUOLE CHIUDERE VELOCEMENTE. CHELSEA, DALLA FRANCIA: BLANC IN CORSA PER SOSTITUIRE CONTE. RANGERS, OTTIMISMO PER L'INGAGGIO DI GERRARD COME NUOVO TECNICO. BAYERN MONACO, THIAGO ALCANTARA SI PROPONE PER IL DOPO INIESTA. MAN UNITED, MOURINHO SU DE GEA: "CESSIONE? NESSUNA POSSIBILITA'". PSG, EMERY SOGNA LA NAZIONALE SPAGNOLA. REAL MADRID, BALE: "ONORATO DALL'INTERESSE DEL BAYERN MA QUI STO BENE". BAYERN MONACO, BOATENG: "FUTURO? MI STO FACENDO DELLE DOMANDE". ARSENAL, LUIS ENRIQUE VICINO ALL'ACCORDO CON I GUNNERS. UFFICIALE: SIVIGLIA, MONTELLA ESONERATO. CAPARROS E' IL NUOVO TECNICO. MAN UNITED, MOURINHO: "WILLIAN IMPOSSIBILE, IL CHELSEA NON LO VENDE". WEST HAM, HARTE VERSO LA LIGA: L'EX TORINO PUO' FINIRE AL SIVIGLIA.

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, dopo l'addio all'Arsenal Arsene Wenger potrebbe diventare il tecnico più pagato al mondo se dovesse accettare le prime proposte che gli sono arrivate negli scorsi giorni dalla Super League cinese.

Nonostante le voci relative a un possibile approdo all'Arsenal da parte di MiKel Arteta, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola, non ha nessuna intezione di lasciar partire il proprio vice-allenatore. A riportarlo è il Daily Mirror.

Secondo quanto riferito dal Daily Star, il Paris Saint-Germain potrebbe essere costretto a vendere Neymar nel corso della prossima estate se non dovesse riuscire a sistemare i conti per il Financial Fair Play.

Secondo quanto riportato dal Times il tecnico del Newcastle Rafa Benitez ha avviato i colloqui con il club per prolungare il proprio contratto. L'ex tecnico del Napoli, vorrebbe concludere la trattativa nel minor tempo possibile per dedicarsi in pieno alla prossima stagione.

Secondo quanto riferito da L'Equipe, potrebbe essere Laurent Blanc il prossimo allenatore del Chelsea dopo l'ormai certo addio di Antonio Conte al termine della stagione in corso.

Secondo quanto riferito dal Guardian, i Glasgow Rangers sono sempre più ottimisti a proposito dell'ingaggio di Steven Gerrard come nuovo allenatore. La parola finale però spetterà ovviamente alla leggenda del Liverpool, che per il momento non ha ancora deciso se accettare il corteggiamento degli scozzesi o se restare nelle giovanili dei Reds.

Secondo quanto riportato da Don Balon, il centrocampista del Bayern Monaco Thiago Alcantara si sarebbe proposto al Barcellona per tornare in Catalogna per coprire la partenza di Iniesta. Il giocatore si sarebbe confidato direttamente con l'amico Piqué, che dovrebbe fare da intermediario con la dirigenza per portare il messaggio del figlio di Mazinho.

José Mourinho, allenatore del Manchester United, ieri ha risposto in conferenza stampa a una domanda sul futuro di Davide De Gea, portiere accostato con forza a molti grandi club, soprattutto al Real Madrid: "Non ci sono possibilità che parta nel corso della prossima estate".

Secondo quanto riportato da Le Parisien, il sogno di Unai Emery dopo l'addio al Paris Saint-Germain, confermato dallo stesso mister nella giornata di ieri, sarebbe quello di sedere sulla panchina della Nazionale spagnola per il dopo Lopetegui.

Gareth Bale, attaccante del Real Madrid, ha parlato a Sport Bild del proprio futuro: "Nessuno può sapere cosa può succedere nel calcio. E' un onore che il Bayern Monaco possa interessarsi a me, ma sono contento di vestire la maglia dei Blancos".

Jerome Boateng, difensore del Bayern Monaco, ha parlato a Socrates Magazine, rispondendo così a una domanda sul futuro: "Ho vissuto tutto con il mio club e sto lentamente arrivando a un punto in cui devo rispondere ad alcune domande: quali sono gli obiettivi che non ho ancora raggiunto? Devo, ancora e ancora, mettermi alla prova con lo stesso club e alle stesse condizioni? Non sono domande necessariamente legate solo alla mia carriera, ma sono vitali e guideranno le mie prossime scelte".

Luis Enrique è molto vicino all'accordo con l'Arsenal secondo quanto riportato da Marca. L'ex allenatore del Barcellona da tempo fa avanti e indietro tra Spagna e Londra, corteggiato da diverse squadre inglesi, ma i Gunners, dopo l'addio di Wenger, paiono ormai avanti a tutti per l'ingaggio di Lucho.

Vincenzo Montella esonerato, la guida del Siviglia passa nelle mani di Joaquin Caparros. L'allenatore italiano paga il trend negativo delle ultime nove partite senza vittoria, con cinque sconfitte e quattro pareggi. Sulla panchina andalusa, per l'Aeroplanino, si contano in tutto undici successi, sette pari e dieci ko in 28 incontri. Lo riportano i canali ufficiali del club.

Intervistato da ESPN Brazil, il tecnico del Manchester United José Mourinho ha parlato così della possibilità di riportare ai suoi ordini l'esterno brasiliano Willian dopo l'esperienza comune al Chelsea: "Chissà se riusciamo a prendere un giocatore brasiliano per la prossima stagione. Non credo che sia possibile acquistare Willian, perché il Chelsea non ce lo venderà".

Joe Hart verso la Liga. Come riporta Metro, il Siviglia starebbe pensando al portiere di proprietà del Manchester City, che il West Ham ha già deciso di non riscattare in estate dopo il prestito di questa stagione. I Citizens adesso spingono così per l'addio a titolo definitivo e per l'ex Torino quella andalusa potrebbe essere una meta sicuramente interessante in caso di partenza di David Soria o Sergio Rico.