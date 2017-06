Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 28 giugno

Fonte: Con la collaborazione di Gaetano Mocciaro

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

MILAN, PRESO BORINI. ROMA, KARSDORP È UFFICIALE. PAREDES ALLO ZENIT, MANOLAS DICE NO. INTER, FATTA PER PELLEGRI. ATALANTA-DE ROON: IL GRANDE RITORNO

La strategia della Juventus sul mercato è chiara: tutto su Federico Bernardeschi della Fiorentina, se sarà fumata bianca (40 milioni più Sturaro o Rincon), allora arriverà anche Danilo dal Real Madrid. Il terzino esclude Douglas Costa visto che è bloccato il posto da extracomunitario ma se per Bernardeschi dovesse essere stop alla trattativa, allora forcing per Costa col Bayern e dentro anche De Sciglio dal Milan (che può arrivare comunque). L'agente Davide Lippi e Fabio Paratici si sono incontrati per parlare della posizione dell'esterno Leonardo Spinazzola, attualmente in prestito all'Atalanta, che i bianconeri vorrebbero riportare a Torino in anticipo sui tempi concordati. Nell'incotnro si è parlato anche di Simone Andrea Ganz, altro assistito di Lippi di proprietà della Juventus, che dovrebbe andare al Pescara. Capitolo cessioni: Neto è in direzione Valencia, mentre in difesa ci sono sirene francesi per Stephan Lichtsteiner: c'è il Nizza, ma la Juve congela l'addio in attesa di capire che rinforzo arriverà sulla fascia destra. Su Mario Lemina c'è il Watford, il Trabzonspor è forte su Asamoah. Si attende invece solo l'ufficialità per Federico Mattiello alla SPAL, mentre Tomas Rincon e Stefano Sturaro potrebbero rientRare nell'operazione-Bernardeschi con la Fiorentina.

Novità sul mercato del Milan: fatta per il passaggio di Fabio Borini dal Sunderland ai rossoneri. Vinta la concorrenza della Lazio. Per il giocatore, quattro anni di contratto a 1,7 milioni. Intanto il giocatore è sbarcato a Malpensa e ha rilasciato solo una battuta rapida ai cronisti presenti: "Sono contento di essere qui". Il giocatore, scortato dal team manager Andrea Romeo, a breve raggiungerà l'hotel e domani mattina sosterrà le visite mediche. Potrebbe complicarsi l'affare Biglia. Claudio Lotito, infatti, non avrebbe gradito l'inserimento dei rossoneri per Borini, in quanto l'attaccante era molto vicino ai biancocelesti. Per questo motivo, non si muoverà dalla richiesta di 25 milioni cash per cedere il regista argentino. Il Milan ha avviato una trattativa con il Genoa per la cessione di Lapadula, mentre l'agente di Kalinic ha incontrato Corvino, ribadendo l'intenzione dell'attaccante croato di valutare tutte le offerte. Dalla Francia rimbalza la voce di un interesse del Diavolo per Mangala. È atteso per la giornata di domani un nuovo capitolo della telenovela legata al futuro di Andrea Conti.

Rick Karsdorp è un nuovo giocatore della Roma. Il comunicato ufficiale da parte della società arriverà a breve, ma intanto il giocatore olandese ha firmato il contratto che lo legherà ai giallorossi. Karsdorp indosserà la maglia numero 26. Maxime Gonalons è sempre più vicino ai giallorossi. In queste ore si discutono dettagli e bonus dell'operazione col Lione, con possibili visite mediche del centrocampista fissate per martedì. Occhio a Florian Thauvin dell'Olympique Marsiglia, che il club di Garcia ha riscattato dal Newcastle. 24 anni, 15 gol in Ligue 1, piace al ds Monchi ed è la prima alternativa a Domenico Berardi del Sassuolo e a Rachid Ghezzal del Lione. Intanto, Manolas è partito per le vacanze senza dare una risposta alla proposta dello Zenit. Una scelta che ha indispettito i russi, che si sono ritirati dalla trattativa. Invece Leandro Paredes è ad un passo dal vestire la maglia dello Zenit.

È definito l'arrivo di Pietro Pellegri, talento classe 2001, dal Genoa all'Inter. Per il giocatore ancora due anni di prestito al Grifone, operazione da 15 milioni più bonus.

Pantaleo Corvino da oggi sarà a Milano con due obiettivi primari: cessioni e acquisto di un esterno offensivo. Dopo il mancato riscatto di Tello e vista la possibile partenza di Bernardeschi, il dg della Fiorentina avrebbe effettuato più di un sondaggio per Matteo Politano del Sassuolo. Col giocatore c'è già l'accordo, ma adesso andranno convinti i neroverdi ad accettare 7-8 milioni di euro per il suo cartellino.

Il Torino continua a guardare con attenzione al mercato in attacco. I contatti con il Genoa per Giovanni Simeone proseguono con una certa costanza e per il Cholito si sta scatenando un’asta con Fiorentina, Lazio e Villarreal. Gabriel Paletta, intanto, è sempre più vicino ai granata, mentre per Lucas Castro del Chievo c'è da battere la concorrenza di Atalanta e Genoa.

Marco Giampaolo ha disertato la riunione coi vertici della Sampdoria in programma lunedì scorso a Milano. L'ex tecnico dell'Empoli sarebbe contrariato per le partenze di tanti giocatori importanti, da Muriel a Schick fino a Bruno Fernandes. Intanto, i blucerchiati stanno per chiudere l'acquisto di Josip Ilicic: alla Fiorentina andranno 5 milioni. Per Skriniar, invece, non c'è solo l'Inter: l'agente ha dichiarato che in corsa ci sono anche società di Liga e Premier.

Marten de Roon è vicinissimo al ritorno all'Atalanta, con la Lazio che ha deciso di spostarsi su alternative come Pasalic o Walace. De Roon guadagna 1,4 milioni di euro, ma non sarà un problema abbassare l'ingaggio pur di ritornare a Bergamo. La valutazione è intorno ai dieci milioni.

BARCELLONA, ATTESA PER VERRATTI. REAL MADRID SU MBAPPE, L'ARSENAL HA PROBLEMI NEL MERCATO DEGLI ACQUISTI. UNITED, DOPO MATIC ANCHE FABIHNO. AUBAMEYANG, OFFERTA FARAONICA DAL TIANJIN DI CANNAVARO

Il Barcellona continua a sognare il colpo Marco Verratti. I blaugrana si sono dati tempo fino al prossimo 4 luglio per chiudere l'operazione, altrimenti si andrà su altri profili. Per la fumata bianca servirà una presa di posizione forte del giocatore. Intanto i blaugrana rinnovano il contratto di Carlos Alena fino al 2020 con clausola da 75 milioni. In uscita c'è sempre Tello, che è vicino al Betis nonostante l'interesse dello Zenit.

Il Real Madrid continua a lavorare su Kylian Mbappe, come confermato dal presidente Florentino Perez, ed è vicino all'arrivo di Dani Ceballos dal Betis per 15 milioni di euro.

L'Atletico Madrid prova a trattenere Saul Niguez nonostante l'interesse del PSG.

Il Manchester United, dopo aver perfezionato il colpo Matic dal Chelsea, prova a chiudere anche per Fabinho del Monaco. Anthony Martial invece si toglie dal mercato confessando la propria voglia di voler restare a Old Trafford.

L'Arsenal cerca rinforzi, ma si scontra con le volontà degli altri club: rifiutate nella giornata di oggi le offerte per Alexandre Lacazette e Thomas Lemar.

Il Chelsea mette ufficialmente Diego Costa sul mercato dopo l'incontro fra Conte ed Abramovich, ma mancano gli acquirenti. Intanto l'Aston Villa potrebbe presto confermare l'arrivo di John Terry.

Il Borussia Dortmund è vicino alla cessione di Pierre Emerick Aubameyang al Tianjin Quanjian, club di Cannavaro che ha messo sul piatto 80 milioni di euro per il club e 30 a stagione per il giocatore. Il PSG cerca un rinforzo sulla sinistra e lavora su Jonas Hector del Colonia.

L'Amburgo ha ufficializzato l'acquisto di Kyriakos Papadopoulos dal Lipsia, contratto fino al 2020, il Colonia quello di Jhon Cordoba dal Mainz.

Il Benfica ha chiuso per il giovane attaccante colombiano Cristian Arango, l'Ajax per il portiere Domink Kotarski della Dinamo Zagabria.

Il Galatasaray ha preso l'attaccante Bafetimbi Gomis, il Betis Siviglia Vistor Camarasa. Il Malaga è vicino a Borja Baston dello Swansea, col club gallese che potrebbe chiudere presto per Roque Mesa del Las Palmas.

Il Club Libertad ha preso l'esperto attaccante Oscar Cardozo, l'ex Palermo Kyle Lafferty riparte dall'Heart of Midlothian. Stefano Beltrame, infine, ha firmato per i Go Ahead Eagles.