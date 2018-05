Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 28 maggio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La bomba lanciata da Cristiano Ronaldo nell'immediato post gara della finale di Champions League potrebbe avere ripercussioni sul mercato di tantissime squadre. Se davvero il portoghese dovesse lasciare il Real Madrid, i Blancos dovrebbero sostituirlo e non è da escludere che la società di Florentino Perez possa tornare all'attacco per Paulo Dybala. Marotta non ha necessità di cedere per fare mercato e potrebbe anche respingere l'offerta dei madrileni, ma nel caso in cui la Joya dovesse partire ecco che il direttore generale bianconero avrebbe già pronti i colpi per sostituirlo. Alvaro Morata e Paul Pogba sono in orbita Juve e attenzione anche a Anthony Martial, soprattutto se alla fine anche Gonzalo Higuain dovesse partire.

Intoccabile Milan Skriniar. L'Inter non ha alcuna intenzione di rinunciare al difensore slovacco e ha già rinunciato a due offerte provenienti dalla Premier League: una dal Manchester City e l'altra dal Manchester United. Entrambi i club avevano messo sul piatto 60 milioni di euro.

La Roma proverà ad ingaggiare Marco Sportiello qualora la Fiorentina decidesse di non riscattare il portiere classe '92 dall'Atalanta. I viola per la prossima stagione stanno monitorando Lukasz Skorupski.

Il Milan continuano a essere interessati all'esterno del Lione Memphis Depay, con l'istrionico presidente dei francesi Aulas che chiede almeno 40 milioni per lasciarlo partire. In realtà la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza, visto che l'olandese di origine ghanese ha fatto sapere di gradire molto l'ipotesi rossonera e che potrebbe accettarla anche nel caso in cui l'UEFA dovesse decidere di escludere la squadra di Gattuso dalla prossima Europa League.

Carlo Ancelotti ha le idee chiare sul Napoli che verrà, con l'organico che, almeno in partenza, è tutto incedibile a meno di grandi offerte che possano permettere agli azzurri di sostituire i partenti con rincalzi all'altezza degli obiettivi. Questo vale anche per Kalidou Koulibaly, punto fermo per gli azzurri che però potrebbe partire in caso di maxi offerte superiori agli 80 milioni di euro. Se dovessero arrivare, Giuntoli virerebbe immediatamente su David Luiz, che potrebbe tranquillamente lasciare il Chelsea per tornare a lavorare con il suo ex allenatore.

Ci sono concrete possibilità che il brasiliano Felipe Anderson lasci la Lazio questa estate. Il calciatore verdeoro vorrebbe trasferirsi in Premier League e in arrivo c'è un'offerta dalla Premier League: il Chelsea è pronto a mettere sul piatto 40 milioni di euro.

La Lazio è molto vicina al difensore tedesco Holger Badstuber che si svincola dallo Stoccarda e che ha già trovato un accordo di massima con Tare su durata ed entità del contratto. Ancora non siamo all'accelerata definitiva solo perché il club laziale sta valutando anche altri profili, ma la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare nel giro di pochi giorni.

Domenico Berardi-Roma, adesso si può. Superato il Napoli, i giallorossi contano adesso di chiudere la trattativa con un esborso ragionevole, magari inserendo nella trattativa qualche giovane: di certo il Sassuolo non può più chiedere i 40 milioni di euro di un anno fa.

Nei giorni scorsi il nome di Enrico Brignola è stato protagonista di numerosi rumors di mercato che lo vogliono pronto a dire addio al Benevento. Atalanta e Fiorentina sono state le società accostata finora al giovane laterale offensivo che, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, piace anche al Milan che in queste ore si sarebbe fatto sotto in maniera decisa per il giocatore.

Telenovela finita: il centrocampista croato Ante Coric è un nuovo calciatore della Roma. L'ha annunciato il club giallorosso tramite i suoi profili social. Di seguito i dettagli ufficiali dell'accordo. La Roma è lieta di annunciare di aver sottoscritto con la GNK Dinamo Zagreb il contratto per l’acquisizione titolo definitivo di Ante Coric, a fronte di un corrispettivo fisso di 6 milioni di euro.

Prosegue la trattativa in casa Napoli per Lucas Torreira, regista della Sampdoria. Il calciatore uruguagio è il primo nome in caso di addio di Jorginho, centrocampista nel mirino del Manchester City. Per l'attacco resta nel mirino Simone Verdi del Bologna.

Il futuro di Eder potrebbe essere lontano dall'Inter. Il club nerazzurro vorrebbe utilizzare l'italobrasiliano come pedina di scambio per provare ad arrivare o a Joao Cancelo, visto che non potrà permettersi di riscattarlo dal Valencia, oppure a Nicolò Barella del Cagliari, obiettivo di Spalletti per il suo centrocampo.

Prima cedere e poi acquistare. Questa la strategia del Torino per quel che riguarda l'attacco della prossima stagione e con l'addio imminente di M'Baye Niang sia Mazzarri che Petrachi stanno già pensando al modo con il quale sostituirlo. Il nome in cima alla lista è quello di Simone Zaza, che potrebbe tornare in Italia dopo la parentesi al Valencia, mentre le alternative sono Ilija Nestorovski e Diego Falcinelli, che tornerà al Sassuolo dopo i sei mesi non certo esaltanti alla Fiorentina.

Potrebbe essere terminata l'avventura di Rodrigo De Paul con la maglia dell'Udinese. Sul talentuoso trequartista argentino ci sarebbe il Porto di Sergio Conceiçao. La formazione lusitana avrebbe già effettuato difatti i primi sondaggi per il numero dieci sudamericano.

L’A.C. Chievo Verona comunica di aver esercitato in data odierna il diritto di opzione per l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Mariusz Stepinski dall’F.C.Nantes. Il contratto con il calciatore avrà durata fino al 30 giugno 2021.

Il grande sogno di Luciano Spalletti per sostituire il possibile addio di Antonio Candreva è il giovane attaccante viola Federico Chiesa. I nerazzurri ci proveranno, nonostante la trattativa sia quasi impossibile nel caso in cui i viola non dovessero abbassare le pretese per lasciar partire il talento figlio d'arte. Della Valle non vuole meno di 60 milioni e a queste cifre l'Inter non potrebbe muoversi concretamente. Le alternative, che entusiasmano però molto meno, portano i nomi di Politano e Verdi. Per il centrocampo si segue Dembélé del Tottenham.

Il Milan è pronto a fare sul serio per Ciro Immobile e a superare la richiesta da 60 milioni del presidente laziale Claudio Lotito inserendo nell'accordo André Silva. Uno scambio che potrebbe permettere al club di abbassare ampiamente le pretese biancocelesti.

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha già deciso di silurare Karius dopo ciò che è accaduto nella finale di Champions League. L'allenatore tedesco avrebbe individuato in Alisson Becker, numero uno della Roma, il perfetto sostituto dell'estremo difensore tedesco. Il problema per i Reds è la valutazione del giocatore, con i giallorossi intenzionati a trattarne la cessione solo davanti a un'offerta irrinunciabile.

L'amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta starebbe valutando la possibilità di pagare i 30 milioni di euro di clausola presenti sul contratto di Lorenzo Pellegrini con la benedizione di mister Allegri. Il tecnico toscano stravede per il talento giallorosso e nella sua idea di rifondazione in vista della prossima stagione lo vede titolarissimo nel futuro del centrocampo juventino.

Rimanere, da comprimario, a Torino, o andare via: è la scelta che Claudio Marchisio dovrà affrontare nelle prossime settimane. La Juventus ha preso Emre Can e gli spazi per lui potrebbero ridursi ulteriormente, con la possibilità di rimanere in Italia che non è da escludere. Oltre alle offerte della MLS, nelle ultime ore sembra esserci stato un interessamento da parte dell'Atalanta, alla ricerca di un grande nome a centrocampo visto l'imminente addio di Cristante.

In Spagna e più in generale sul mercato europeo continua a tenere banco il futuro di Cristiano Ronaldo. In casa Real Madrid da tempo pensano a Neymar come eventuale sostituto del portoghese, ma lo stesso brasiliano ha chiuso la porta a questa eventualità. Non solo CR7 però, visto che in Inghilterra assicurano che il Manchester United sia pronto a fare follie per Gareth Bale. In entrata, oltre al talento del PSG, gli obiettivi del Real Madrid sono David De Gea e Alvaro Odriozola della Real Sociedad. Chi non arriverà, invece, è David Alaba che si è detto desideroso di restare al Bayern Monaco. Sull'altra sponda del Manzanares l'Atletico Madrid continua a lavorare alla permanenza di Griezmann, ma pure a quella di Jan Oblak: per il portiere pronto un rinnovo a cifre super e clausola rescissoria da 200 milioni. Chiusura col Siviglia che ha annunciato Pablo Machin come nuovo tecnico e con l'Athletic Bilbao che ha annunciato l'ingaggio del terzino Cristian Ganea.

In Inghilterra il Chelsea continua a fare pressing su Maurizio Sarri, mentre l'Arsenal è vicino all'ex Milan e Genoa Papastathoupoulos. Il colpo di giornata però è del Liverpool che ha ufficializzato Fabinho dal Monaco.

In Germania il Borussia Dortmund ha annunciato l'arrivo dell'esterno Marius Wolf dall'Eintracht. In Portogallo il Benfica ha preso Chiquinho dall'Academica, mentre il Porto ha rinnovato il contratto del giovane centrocampista Bruno Costa.