Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 28 settembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

JUVENTUS E INTER SI MUOVONO PER PIATEK. FIORENTINA, A LAVORO PER IL RINNOVO DI BENASSI. BOLOGNA, HELANDER NEL MIRINO DI DUE CLUB DI PREMIER. FROSINONE, PIACE LO SVINCOLATO POLENTA

INTER

E' terminato il CDA dell'Inter. Nessuno slittamento, all'ordine del giorno il tema principale è stata l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2018, che si chiuderà con una perdita di circa 18 milioni di euro: i conti, secondo il club, sono in regola con i paletti del Financial Fair Play. Nel corso del CdA verrà discussa anche l'approvazione del bilancio di M-I Stadio, la società con cui Inter, Milan e il Comune di Milano gestiscono San Siro. Infine, sarà fissata la data dell'assemblea dei soci: in quella data si capirà il futuro di Erick Thohir, dato che il suo mandato come presidente scadrà proprio all'approvazione del bilancio 2018.

FIORENTINA

La Fiorentina è al lavoro per blindare i suoi gioielli: in questi giorni il club infatti si sta concentrando anche sul prolungamento del contratto di Marco Benassi, capocannoniere dei viola con tre reti. L'attuale accordo del giocatore scade nel 2022, l'intento è quello di allungarlo di un anno. Benassi si trova benissimo a Firenze e in estate non sono state prese in considerazioni offerte. Dalla Premier in particolare era spuntata per i viola una proposta di 23 milioni, rispedita al mittente.

Come riporta il media brasiliano globoesporte.com, il futuro del terzino viola in prestito al Fluminense, Gilberto, potrebbe essere deciso a partire dalla prossima settimana. Nonostante il 25enne sia ai box per un problema al ginocchio, infatti, la società brasiliana sta prendendo i primi contatti con la Fiorentina per prolungare la permanenza di Gilberto in maglia rosso-verde. La Fiorentina - scrive Firenzeviola.it - non vorrebbe rinnovare il prestito ma aprire le trattative per una cessione a titolo definitivo anche vista la scadenza del contratto a giugno 2020. Il Fluminense ci pensa.

GENOA

Krzysztof Piatek accende già il mercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'attuale capocannoniere della Serie A è infatti nel mirino della Juventus che pensa di accelerare per anticipare la concorrenza di Milan e Inter. Il giocatore però piace anche all'estero e Preziosi si frega le mani, consapevole del fatto che sul polacco potrebbe scatenarsi una vera e propria asta. Il presidente del Genoa lo ha pagato in estate 4 milioni di euro e in sei giornate la sua valutazione è già quintuplicata, in attesa del prosieguo della stagione che lo potrebbe consacrare ulteriormente facendo schizzare il suo valore.

SPAL

In seguito all’infortunio subito nel corso della gara di ieri SPAL-Sassuolo, il centrocampista biancazzurro Jasmin Kurtic ha riportato la frattura del capitello radiale del gomito sinistro. Nel pomeriggio di oggi, il calciatore è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso il Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo. L’operazione, eseguita dal dott. Luigi Pederzini alla presenza del responsabile sanitario della SPAL dott. Paolo Minafra, è perfettamente riuscita. I tempi di recupero saranno valutati dopo la visita di controllo programmata per lunedì 8 ottobre.

BOLOGNA

Aston Villa e Newcastle su Filip Helander. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino i due club inglesi si sono messi sulle tracce del difensore del Bologna, che piace soprattutto a Rafa Benitez. Presto potrebbe arrivare un'offerta per lo svedese che ha da poco rinnovato il suo contratto con il club felsineo.

La Corte Sportiva d'appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha accolto parzialmente il ricordo contro la squalifica di Erick Pulgar. Il giocatore era stato squalificato per tre giornate ed è stata ridotta a due effettive di gara. Pulgar è così disponibile per la gara contro l'Udinese di domenica alle 12:30 allo Stadio Dall'Ara.

FROSINONE

Fiducia a tempo per Moreno Longo sulla panchina del Frosinone. Questo quanto riportato da Ciociaria Oggi di questa mattina che spiega come la gara di domenica contro il Genoa sia decisiva per le sorti dell'allenatore, con i canarini fermi a un punto in classifica e ancora a zero gol segnati in campionato.

Dopo lo Spezia, che lo ha messo in stand-by in attesa di capire se potrà o meno sforare il budget fissato a inizio anno, un altro club italiano si è mosso per il difensore Diego Polenta, ex Bari e Genoa. Il classe '92 è attualmente svincolato dopo l'esperienza al Nacional in Uruguay e attende una chiamata dall'Italia. Lo riporta Il Secolo XIX spiegando che il centrale avrebbe già dato un assenso di massima ai liguri.

CHIEVO

Il difensore Nenad Tomovic, infortunatosi al primo minuto del secondo tempo di Genoa-ChievoVerona, ha svolto oggi gli accertamenti che hanno riscontrato una lesione muscolare di primo grado degli adduttori della coscia destra. Tomovic ha già iniziato a svolgere il programma riabilitativo.

ALTRE

Fininvest acquista la S.S. Monza 1912. Fininvest S.p.A. ha finalizzato in data odierna l’acquisizione del 100% della Società Sportiva Monza 1912. L’Assemblea dei Soci ha deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da Nicola Colombo (Presidente), Paolo Berlusconi, Adriano Galliani, Roberto Mazzo e Danilo Pellegrino. Successivamente, il Consiglio ha nominato Adriano Galliani Amministratore Delegato della Società.

A MADRID è FEBBRE DA DERBY. MARCELO NON CI SARA'. UNITED, ZIDANE A LONDRA IN ATTESA DI UNA CHIAMATA. CHELSE-LIVERPOOL INFIAMMA IL WEEKEND DI PREMIER LEAGUE

PREMIER LEAGUE

Secondo quanto riportato dal Guardian, Mino Raiola, agente tra gli altri di Paul Pogba, incontrerà a novembre la dirigenza del Manchester United per fare il punto sul futuro del francese. Su di lui continuano le voci di un interessamento del Barcellona, ma anche di quello della Juventus.

Zinedine Zidane pregusta già un'avventura sulla panchina del Manchester United. Come riporta il Sun, il tecnico francese in queste settimane avrebbe rifiutato diverse offerte di lavoro proprio perché punta a sostituire Mourinho alla guida dei Red Devils. L'ex Real Madrid starebbe già studiando inglese per farsi trovare subito pronto al momento della chiamata.

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri ha parlato della sfida di domani contro il Liverpool. E su Hazard, autore di un gol capolavoro in Coppa di Lega: "È certamente uno dei milgiori giocatori e sono convinto che possa ancora migliorare. E se migliora durante gli allenamenti magari saremo in grado di vedere quello che può fare al 100%. Perché penso che finora abbiamo visto di lui solo il 70-80%".

Paul Allen, proprietario della franchigia di basket dei Portland Trail Blazers e di quella dell'NFL dei Seattle Seahawks, avrebbe intenzione di investire nel calcio puntando all'acquisto del Chelsea dal magnate russo Roman Abramovich. A riportarlo è il Daily Mirror.

Buone notizie in arrivo al Manchester City: Kevin De Bruyne è sulla via della guarigione. Il centrocampista belga, assente dalla prima giornata per un infortunio al legamento collaterale laterale del ginocchio destro, potrebbe rientare per il derby dell'11 novembre contro lo United. In merito, Pep Guardiola, ha dichiarato: "La convalescenza sta per terminare e potrebbe presto riprendere ad allenarsi".

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Chelsea. In dubbio la presenza di Virgil van Dijk: "È un giocatore di classe mondiale e non è bello farne a meno. Ma possiamo farlo, anche se preferirei recuperarlo. Vedremo se ce la facciamo e se sarà in forma giocherà. Hazard? Nessun giocatore è immarcabile, dobbiamo solo chiudere gli spazi giusti".

LIGA

Marcelo non sarà presente nel derby di Madrid. Il Real fa sapere attraverso un comunicato ufficiale che è stata diagnosticata una lesione muscolare nel soleo della gamba destra, rimediata nel corso della partita contro il Siviglia. Marcelo dovrebbe saltare anche le partite contro CSKA Mosca del 2 ottobre e contro l'Alavés il 6 ottobre, ultima partita prima dello stop del campionato.

Josep Vives, portavoce del CdA del Barcellona, ha confermato in conferenza stampa la piena fiducia del club nei confronti di mister Ernesto Valverde dopo la sconfitta a sorpresa col Leganés: "Siamo contenti del suo lavoro, è un allenatore magnifico e proietta all'esterno proprio l'immagine che vogliamo del Barcellona".

Il tecnico dell'Atlético Madrid, Diego Simeone, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Real: "L'assenza di Cristiano Ronaldo è stata ben gestita dal Real. Poi queste partite sono speciali, da uomini, da emozioni e non conta lo stato di forma delle due squadre. Non credo che la Supercoppa influirà sull'atteggiamento delle due squadre: lì era una finale e ci doveva essere un vincitore, qui si hanno a disposizione due risultati".