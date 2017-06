Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 29 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVE: RESCISSIONE PER DANI ALVES, SI LAVORA PER DANILO E BERNARDESCHI. MILAN: BORINI HA SUPERATO LE VISITE MEDICHE. NAPOLI: MANCA SOLO L'ANNUNCIO PER OUNAS, SI STRINGE PER MARIO RUI. ROMA: LO ZENIT RINUNCIA A MANOLAS. LAZIO: PRESO MARUSIC. ATALANTA: UFFICIALE PALOMINO. CHIEVO: PRESI RIGIONE, GARRITANO E RODRIGUEZ DAL CESENA. SAMPDORIA: VISITE MEDICHE FISSATE PER CAPRARI E MURRU -

Dani Alves ha rescisso il contratto con la Juventus. L'esterno brasiliano, termina quindi la sua avventura in bianconero dopo una stagione, durante la quale ha conquistato uno scudetto, il sesto consecutivo per la squadra, una Coppa Italia, e ha raggiunto la finale di Champions League. Sono ore di attesa per l'arrivo di Szczesny dall'Arsenal alla Juventus. Sarebbero ben 10 i milioni di distanza tra la richiesta dei gunners, che si assesta sui 15, e l'offerta dei bianconeri. L'accordo che la Juve vorrebbe trovare sarebbe a 8 ma c'è sempre distanza anche tra i torinesi e il Valencia per Neto (6 contro 10). Il 21enne Marzouk, attaccante francese di origini marocchine, ha firmato un contratto sino al 2021 con il Lugano. Arrivato alla Juventus nel 2013, Marzouk si è disimpegnato con la formazione Primavera, per poi andare in prestito a Westerloo, Angers e Chiasso. L'incontro della Juve per Danilo non ha portato a una fumata bianca ma è chiaro che i passi avanti ci sono stati. Il brasiliano ha dato l'ok al trasferimento e se la Vecchia Signora forza per il terzino, significa che non arriverà Douglas Costa (extracomunitario, uno dei due slot è stato occupato da Bentancur) ma che sarà pressing totale per Bernardeschi. L'esterno ha già detto sì alla Juventus, che da mesi è forte sul ragazzo. L'affare si può chiudere per 40-42 milioni di euro con l'inizio della prossima settimana decisivo. Sturaro e Rincon sono i due nomi chiesti dalla Fiorentina che però avrebbe anche sondato il terreno per Orsolini. Però per Bernardeschi è sempre più Juventus, come per Danilo.

L'Inter ha messo le mani su Skriniar. Il difensore classe '95 è praticamente un nuovo giocatore nerazzurro. Alla Samp circa 20 milioni più il cartellino di Caprari. Dimarco ha firmato per il Sion: l'esterno ex Empoli saluta i nerazzurri a titolo definitivo.

Punto sul Milan. Borini ha superato le visite mediche, mentre è stato secco il no rifilato al Tottenham che ha chiesto informazioni su Suso. E’ andato molto bene l’incontro tra il Milan e la Ternana Unicusano per il trasferimento in prestito di Plizzari. C’è il via libera del club rossonero, anche perché è stata molta apprezzata la volontà di puntare su un classe 2000 per il prossimo torneo di B, affidandogli la maglia da titolare. La prossima settimana Plizzari prolungherà il contratto con il club rossonero, prevedibilmente fino al 2020 (attuale scadenza 2018). E' avvenuto in serata un incontro tra Fassone e Percassi: la distanza per Conti in rossonero è davvero minima. Calhanoglu al Milan, l'affare può andare in porto a breve. Secondo quanto emerso sulle frequenze di TMW Radio, il talentuoso trequartista del Bayer Leverkusen può davvero vestirsi di rossonero nel giro dei prossimi giorni. Il club milanista ha fatto nuovi passi avanti nella trattativa per il calciatore nato in Germania ma nel giro della Nazionale turca.

Capitolo Napoli. L'annuncio di Ounas sembra infatti essere a un passo: il club azzurro e il Bordeaux hanno firmato i documenti relativi alla cessione del giocatore (contratto quinquennale, da sottoscrivere al termine delle visite mediche previste per lunedì). Al club francese andranno 10 milioni di euro, più 2 di bonus. Il Napoli prova a stringere per Mario Rui. Secondo quanto riportato da Radio Crc il club campano presenterà la prima offerta ufficiale alla Roma per il terzino ex Empoli da 7 milioni più due di bonus. Difficile che la società giallorossa possa accettarla, visto che ne vorrebbe almeno due in più nella parte fissa. E' complessa la pista Rulli: il ds della Real Sociedad, attraverso Radio Kiss Kiss, ha detto che il portiere argentino non lascerà San Sebastian. Ipotesi rescissione, invece, per il brasiliano Rafael.

Punto sulla Roma. Niente Zenit San Pietroburgo per Manolas. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il club russo ha infatti rinunciato definitivamente all'acquisto del difensore greco che potrebbe dunque restare a Trigoria.

Un nuovo difensore per Simone Inzaghi. la Lazio ha infatti chiuso per Marusic dell'Oostende, esterno destro classe 1992 di nazionalità serba. Il giocatore è già sbarcato in Italia per legarsi al club di Lotito.

Capitolo Fiorentina. Borja Valero e il contatto con i tifosi prima del possibile addio. Il giocatore, da sempre, ha giurato amore a Firenze e alla Fiorentina ma negli ultimi giorni il suo addio è diventato molto probabile, per più motivi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il centrocampista, durante le sue vacanze, sarebbe entrato in contatto con alcuni dei tifosi più influenti della Curva Fiesole e avrebbe spiegato la sia versione, affermando di essere stato messo alla porta dalla società gigliata. Dall'altra parte la risposta è stata: "Resta lo stesso", ma lo stesso Borja non sarebbe convinto, visto che il suo timore è che il club possa fargli terra bruciata intorno.

L'Atalanta ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo Palomino dal Ludogorets, il Sassuolo ha comunicato i rinnovi di Gazzola e Pomini fino al giugno 2018. Il Chievo Verona comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Cesena le prestazioni sportive dei calciatori Rigione, Garritano e Rodriguez, e di aver ceduto all'A.C. Cesena a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore Kupisz e in prestito fino al 30/06/2018 con diritto di riscatto a favore della società romagnola e controriscatto a favore del Chievo le prestazioni sportive di Jallow.

La Sampdoria continua a trattare Sneijder e filtra cauto ottimismo sull'ingaggio dell'ex Inter. Intanto, in casa Samp, nelle prossime ore ci saranno le visite mediche per Murru. Nome nuovo per la difesa del Genoa, riportato da Sky Sport. Il Grifone ha messo gli occhi su Maripan, centrale classe '94 dell'Universidad Catolica. Il cileno ha già esordito con la propria Nazionale e il Genoa lo ha inserito nella sua lista dei possibili acquisti.

ATL. MADRID: SAUL VALE 100 MLN. GALATASARAY: PRESO GOMIS. BETIS: ECCO CAMARASA. LAS PALMAS: ARRIVA CHICHIZOLA. MALAGA: INGAGGIATO ADRIAN - L'Atletico Madrid è pronto a blindare il suo gioiellino, Saul Niguez, grande protagonista della semifinale vinta dalla Spagna Under21 contro gli azzurrini. Per il centrocampista è pronto un nuovo rinnovo di contratto, con clausola rescissoria fissata a 100 milioni di euro. Il Galatasaray ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante Gomis, Fabio Galante non è più il ds del Chiasso mentre l'Ajax ha preso il diciassettenne portiere El Maach. Il Betis ha ingaggiato Camarasa, Defoe ha firmato un triennale col Bournemouth, Chichizola passa dallo Spezia al Las Palmas. Il Lione ha ufficializzato l'arrivo di Ferlain Mendy, Anguissa rinnova fino al 2021 col Marsiglia, il Bayern Monaco ha frenato per Alexis Sanchez, l'Amburgo ha preso l'attaccante Hahn dal 'Gladbach. Il Malaga ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista Adrian Gonzalez, classe '88 che arriva dall'Eibar.