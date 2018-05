Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 29 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

ICARDI NUOVA IDEA PER LA JUVENTUS, NELL'AFFARE ANCHE HIGUAIN. ACCORDO COL GENOA PER PERIN. NAPOLI, PER RUIZ SERVONO 32 MILIONI. E' FATTA PER RUI PATRICO. INTER COL REBUS JOAO MARIO. DALBERT VA AL MONACO. FIORENTINA, BADELJ DICE ADDIO. IL GENOA RISCATTA LAPADULA. IL CHIEVO VERONA CONFERMA D'ANNA

Nuovo nome per l'attacco della Juventus, che avrebbe preparato una pazza offerta per portare Mauro Icardi alla corte di Massimiliano Allegri. Sul piatto 50 milioni di euro più il cartellino di Gonzalo Higuain, comunque dato in partenza dal club bianconero. I legali juventini studiano il caso, con i nerazzurri che non chiudono all'ipotesi. Potrebbe invece arrivare a breve un baby colpo dalla Spagna: i bianconeri sarebbEro molto vicini al tesseramento di Oriol Busquets, centrocampista classe 1999 in scadenza di contratto con il Barcellona. Il futuro di Joao Cancelo resta ancora tutto da scrivere: l'Inter spera ancora di poterlo trattenere, e al momento i nerazzurri sono in leggero vantaggio sulle altre concorrenti. A seguire il ritorno al Valencia, senza però dimenticare il Manchester United, pronto all'offerta per provare ad accaparrarsi il portoghese. Infine la stessa Juventus che resta alla finestra. Per la porta, Juventus e Genoa hanno raggiunto l'accordo per il passaggio di Mattia Perin in bianconero: entro venerdì verrà dato l'annuncio anche se al momento è slittato l'incontro per la firma dell'estremo difensore che diventerà il vice di Szczesny. Dalla stampa spagnola, infine, arrivano forti le sirene di un interessamento delle due regine di Spagna, Real Madrid e Barcellona, per Miralem Pjanic.

Sono 32 i milioni di euro che il Napoli dovrà versare nelle casse del Betis Siviglia se vorrà mettere a disposizione di Carlo Ancelotti, Fabian Ruiz. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb il club andaluso è pronto a cedere il centrocampista, solo a fronte del pagamento dell'intero ammontare della clausola rescissoria presente nel suo contratto. Per fare il punto della situazione e portare avanti l'operazione, andando nello specifico delle richieste del calciatore, è previsto un nuovo importante contatto fra le parti in causa nelle prossime ore. Il futuro di Nikola Maksimovic, dopo i sei mesi passati in prestito allo Spartak Mosca, è tutto nelle mani di Carlo Ancelotti. Il giocatore rientrerà al Napoli con l'intenzione di riscattarsi dopo un biennio in chiaroscuro e un'operazione costata 25 milioni di euro. A decidere però se resterà in azzurro o se dovrà partire ancora sarà il nuovo tecnico, che ancora non ha preso in considerazione la sua posizione in rosa. Adesso Simone Verdi è pronto a dire sì al Napoli: Aurelio De Laurentiis, deve definire i contorni della trattativa per l'esterno d'attacco con il Bologna. Agli emiliani piacerebbe inserire nell'affare Roberto Inglese, punta acquistata dal Napoli e che ha finito adesso la stagione al Chievo Verona. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, il Napoli ha rifiutato una prima offerta del Manchester City da circa 45 milioni di euro per il centrocampista azzurro Jorginho. Il club di De Laurentiis chiede almeno 60 milioni di euro per lasciar partire l'italo-brasiliano, anche grazie al fatto che a far concorrenza ai Citizens c'è anche il Chelsea, che potrebbe presto annunciare Sarri come nuovo tecnico. Infine, dal Portogallo non hanno dubbi: Rui Patricio è un nuovo giocatore del Napoli. L'operazione con lo Sporting Lisbona è stata portata avanti da Jorge Mendes ed è stata chiusa su una base di 18 milioni più 2 di bonus.

Ivan Marcano ha accettato l'offerta della Roma: il difensore spagnolo in scadenza di contratto col Porto già nelle prossime ore sarà in città per sottoporsi a visite mediche. Dopo Coric, Monchi ha quindi messo a segno il secondo acquisto per la stagione 2018/19. Il calciatore sottoscriverà un contratto triennale da due milioni di euro netti a stagione.

Galatasaray sempre più vicino al riscatto di Yuto Nagatomo dall'Inter: i turchi sono pronti a versare 3 milioni di euro nelle casse dei nerazzurri per acquistare il giapponese a titolo definitivo dopo il prestito della scorsa stagione. Se da una parte l'Inter difficilmente riuscirà a riscattare immediatamente il cartellino di Rafinha, dall'altra, la volontà del calciatore e l'assenza di club pronti a mettere sul piatto i 38 milioni di euro previsti dal riscatto e la volontà dello stesso giocatore lo spingono verso la permanenza alla Pinetina. Il prestito biennale con riscatto obbligatorio è una strada percorribile, anche perché è praticamente impossibile che il Barcellona decida di riportare il giocatore a casa per tenercelo. L'Inter non è solo alle prese con il mercato in entrata e con gli eventuali riscatti, ma anche con alcuni giocatori da piazzare per far quadrare i conti. Uno di questi è Joao Mario, che in teoria, dopo il Mondiale, dovrebbe tornare a Milano dopo il prestito secco al West Ham. L'avvento di Pellegrini sulla panchina degli Hammers, potrebbe spingere il club a cercare di riscattarlo, con i nerazzurri che chiedono almeno 25 milioni. Anche il Manchester United di Mourinho lo segue con interesse e la vetrina russa potrebbe permettere a Suning di cederlo per qualche milione in più. Nerazzurri al lavoro anche per blindare Milan Skriniar: il club nerazzuro starebbe lavorando al rinnovo del difensore centrale fino al 2025, con stipendio portato a 2,5 milioni di euro più lauti bonus. Una mossa per allontanare le big europee: negli ultimi tempi club come Chelsea, Manchester City, Barcellona e Real Madrid avevano chiesto informazioni. Futuro in Francia - infine - per Dalbert Henrique: il terzino brasiliano è pronto ad accettare l'offerta del Monaco. Dalbert tornerebbe in Francia in prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto. Da limare gli ultimi dettagli: l'Inter vorrebbe incassare circa 20 milioni di euro dall'operazione, il club monegasco punta a spendere meno.

Tra le idee della Lazio in vista della prossima stagione, c’è anche quella di pescare i migliori profili dell’altra squadra di proprietà di Claudio Lotito, ovvero la Salernitana. A questo proposito va sottolineato il profilo di Tiago Casasola, argentino già gravitato nella capitale con la maglia della Roma e segnalatosi come uno dei migliori dei campani sotto la gestione di Colantuono. Mesi importanti e di grande rendimento che rilanciano il nome dell’argentino come idea per la retroguardia della Lazio che verrà, specie se congiunta a una possibile uscita di Patric. Con Thomas Strakosha nel mirino del Liverpool (pare essere pronta un'offerta da 30 milioni di euro), per la Lazio occorre cautelarsi in caso di addio dell'albanese. A questo proposito, il ds biancoceleste Igli Tare avrebbe avviato i contatti con Iker Casillas, storico portiere del Real Madrid da tre anni in Portogallo con la maglia del Porto. Casillas, scrive ancora il quotidiano capitolino, sarebbe anche pronto a fare il vice di Strakosha qualora il giocatore rimanesse a Roma al termine del mercato.

Tre portieri per due posti in casa Atalanta e uno di loro lascerà certamente Bergamo nel mercato estivo. Pierluigi Gollini verrà riscattato dall'Aston Villa mentre Marco Sportiello tornerà dopo i 18 mesi di prestito alla Fiorentina, che non ha intenzione di pagare i 5,5 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo. Proprio l'ormai ex viola è l'indiziato numero uno a lasciare il club orobico, ma se dovesse arrivare un'offerta vantaggiosa per Etrit Berisha l'Atalanta potrebbe anche cambiare i propri piani.

Il Genoa riscatterà Gianluca Lapadula per 11 milioni di euro, ma non è detto che resti al Grifone la prossima stagione. Sia il club che il giocatore si stanno già guardando attorno in cerca di potenziali acquirenti. Negli ultimi giorni c'è da registrare un sondaggio effettuato dalla Lazio.

È ormai ufficiale che Milan Badelj non rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina in scadenza il prossimo 30 giugno. Il regista croato, che si libererà a zero, viene accostato con insistenza al Milan ma per il club rossonero non è una priorità in quanto ha altri obiettivi per il centrocampo. La pista che porta a Badelj è quindi al momento piuttosto fredda.

La SPAL deve mettere in conto circa 14 milioni di euro per i riscatti di Gomis, Kurtic, Paloschi e Viviani. Quest'ultimo potrebbe essere inserito nella lista dei partenti visto che gli estimatori sono diversi e che considerando i 3,3 milioni da versare nelle casse del Verona possono lievitare in caso di cessione, fornendo al club ferrarese una buona plusvalenza per coprire altre operazioni ritenute di maggiore importanza per la squadra di Semplici.

Asse di mercato tra il Cagliari e il Benevento. I sardi puntano con forza Sandro per il quale c'è stato ieri un summit ma non solo: piacerebbe molto anche il terzino Gaetano Letizia, con l'ex Carpi seguito anche durante le scorse sessioni di mercato.

Non solo Napoli. Sirene inglesi per Lucas Torreira. Il centrocampista della Sampdoria è finito nel mirino dell’Arsenal. Primi contatti in corso, si cercherà un accordo nelle prossime settimane. Napoli sempre sullo sfondo, ma l’Arsenal ci prova.

Gian Marco Ferrari rischia di non restare alla Sampdoria dopo la buona stagione disputata sotto la guida di Giampaolo. La cifra pattuita per il riscatto dal Sassuolo, ovvero 13 milioni di euro, è troppo alta per Ferrero. Il presidente blucerchiato sta provando ad abbassare le pretese neroverdi fino a 8 milioni, ma Squinzi non ha intenzione di fare sconti.

Simone Zaza è pronto per lasciare il Valencia che è vicino a chiudere per Kevin Gameiro dell'Atletico Madrid. Il Torino è in pressing, gli spagnoli chiedono 14 milioni di euro e la trattativa sembra legata anche al futuro di M'Baye Niang che il ds Petrachi sta ora cercando di piazzare altrove. Il Chievo Verona pensa al dopo Roberto Inglese. I nomi sono tre: Diego Falcinelli, in prestito dal Sassuolo alla Fiorentina e che potrebbe non essere confermato dai viola. Poi, sempre in casa neroverde, piace Khouma El Babacar mentre il terzo nome è il nigeriano Nwankwo Simy del Crotone.

Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il Chievo Verona ha reso noto il prolungamento di contratto del tecnico D'Anna e del direttore sportivo, Romairone. Questo il testo integrale: "L'A.C. ChievoVerona comunica che in data odierna è stato raggiunto l'accordo per il prolungamento del contratto del Direttore Sportivo Giancarlo Romairone, che si lega al club gialloblù fino al 30 giugno 2021. Si comunica inoltre che è stato confermato alla guida tecnica della Prima squadra anche per la stagione sportiva 2018/2019 di Serie A Tim Lorenzo D'Anna. Il tecnico gialloblù ha sottoscritto un contratto annuale con opzione per l'anno successivo".

MAHREZ AL MANCHESTER CITY: ANNUNCIO A GIORNI. ERIKSEN IL PIANO B DEL BARCELLONA. IL REAL PREPARA LA LISTA DELLA SPESA. DI MARIA SI OFFRE ALL'ATLETICO. ZENIT, IN PANCHINA SI RIPARTE DA SEMAK. E IL CHELSEA SONDA BLANC

Siamo ormai ai dettagli per l'affare che porterà Riyad Mahrez a vestire la maglia del Manchester City dopo il no ricevuto dal Leicester nel corso delle ultime sessioni di mercato. I Citizens verseranno circa 85 milioni di euro per chiudere l'accordo e ottenere il cartellino dell'algerino. Il Leicester, invece, ha avviato la trattativa con Jamie Vardy per il rinnovo del contratto dell'attaccante. Il giocatore, per restare tra le fila delle Foxes, chiede un contratto da circa 135mila euro a settimana.

Non solo Sarri. Il Chelsea, alla ricerca del nuovo manager per sostituire l'ormai ex Antonio Conte, ha sondato nelle ultime ore in maniera più concreta il terreno per Laurent Blanc. Il tecnico francese, disoccupato da due anni, ha incontrato Marina Granovskaia, braccio destro del proprietario Roman Abramovic, tornando dunque ad essere un nome forte per la successione di Conte. Dopo la disgraziata serata di Loris Karius, che con le due papere nella finale di Champions League si è giocato il posto, il Liverpool è a caccia di un portiere di sicuro affidamento. Oltre al romanista Alisson, nel mirino è finito anche il numero 1 sloveno dell'Atletico Oblak. I Reds sono disposti a pagare la clausola da 100 milioni di euro.

Cristian Eriksen è il piano B del Barcellona. Il centrocampista danese del Tottenham è l'alternativa ad Antoine Griezmann. I bluagrana lo seguono da tempo, con gli Spurs disposti a cederlo per 100 milioni di euro. Angel Di Maria vuole tornare a Madrid: l'argentino si è proposto all'Atletico Madrid tramite il connazionale Diego Simeone. Di Maria vuole lasciare il PSG, dopo i recenti cambiamenti all'interno del club francese.

Il Real Madrid, per nulla sazio dopo la conquista della terza Champions League consecutiva, ha già individuato i primi obiettivi per rinforzare la rosa di Zidane in vista della prossima stagione. La dirigenza delle merengues intende intervenire in particolare sul reparto difensivo e sull'attacco e punta ovviamente nomi di grande spessore. Vicino l'acquisto di Odriozola, nel mirino ci sono anche Gimenez dell'Atletico Madrid e tre calciatori della Serie A: Alessio Romagnoli, Milan Skriniar e Alisson Becker. In avanti, invece, i sogni sono Salah, Dybala, Hazard e ovviamente Neymar. Il Real, inoltre, ha messo nel mirino José Gimenez. Il difensore dell'Atletico piace alla JUventus, ma le merengues sono pronte a pagare la clausola risolutiva prevista dal contratto fra l'uruguaiano e l'Atletico. Gareth Bale, invece, potrebbe lasciare Madrid: il gallese è corteggiato dal Manchester United, ma gradisce anche la corte del Bayern Monaco, al momento piuttosto tiepida a dire la verità.

Il Siviglia torna alla carica per Aleix Vidal, che ha lasciato intendere più volte che gradirebbe la destinazione e piace al neo-tecnico Machin. Il terzino ha lasciato il club andaluso nel 2015 e non ha mai trovato continuità in maglia blaugrana, così gli andalusi studiano un piano per riportarlo dove aveva mostrato tutte le proprie qualità sotto la guida di Unai Emery. Il Barcellona, però, cercherà di ricavare il massimo dalle cessioni di alcuni esuberi e non vogliono cedere il giocatore per meno di 12 milioni più tre di bonus. Lisandro Magallan passa dal Boca all’Ajax. Trattativa praticamente conclusa sulla base di 8 milioni di euro. Nei prossimi giorni possibili le visite mediche. L’Ajax piazza il colpo, ecco Magallan.

Lo Zenit San Pietroburgo, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato che Sergey Semak sarà l'allenatore per la prossima stagione. L'ex centrocampista di Rubin, PSG e CSKA e vice-allenatore della Nazionale russa ha firmato un contratto di due anni con opzione per un terzo e succede dunque a Roberto Mancini. Marco Rose ha prolungato il proprio contratto col RB Salisburgo fino al giugno del 2020. A renderlo noto è il sito ufficiale del club austriaco. Il Deportivo Alaves ha esercitato l'opzione di acquisto con il Celta Vigo per riscattare l'attaccante svedese John Guidetti. L'ex Manchester City ha firmato un contratto fino al 2022.