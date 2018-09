Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 29 settembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

Secondo quanto riportato da Tuttosport è già a rischio la panchina di Lorenzo D'Anna, tecnico del Chievo. La squadra è attualmente ultima e non ha ancora annullato l'handicap di 3 punti. Una sconfitta domani contro il Torino potrebbe costare caro e fra i possibili sostituti sono stati fatti i nomi di Domenico Di Carlo, Beppe Iachini e Davide Nicola.

Ciro Immobile rinnoverà il suo contratto, ormai è quasi certo, come evidenzia La Gazzetta dello Sport. A breve breve - si legge - la firma, poi sarà annunciato il prolungamento di contratto con la Lazio fino al 2023: una specie di legame a vita, visto che scadrà quando l'attaccante avrà già compiuto 33 anni. L’ingaggio sarà adeguato ai 41 gol che ha segnato nella scorsa stagione e toccherà la cifra record per l’era Lotito di tre milioni netti a stagione (più bonus).

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte è in cima alla lista di Leonardo per il dopo-Gattuso. In questo preciso momento, però, arrivare all’ex c.t. azzurro è piuttosto complicato. Persone vicine al tecnico leccese dicono che sia turbato per quanto accaduto con il Chelsea. Chi lo conosce bene - scrive la Rosea - giura che per lui ora è prioritario togliere la macchia di un licenziamento simile. Conte è tecnicamente libero, può accasarsi dove vuole, ma è presto per dire che il suo futuro possa essere definito in tempi brevi. A novembre, infatti, è previsto il giudizio di primo grado di fronte agli organi di giustizia calcistici inglesi. L’allenatore ritiene fondamentale che il Chelsea ritiri le accuse di aver procurato dei danni alla società e paghi la clausola da 10 milioni che gli spetta. È indispensabile sciogliere questo doppio nodo per uscire a testa alta da questa incresciosa vicenda.

In prestito ai Rangers dalla Roma, Umar Sadiq non sta convincendo. L'attaccante nigeriano ha gin qui giocato appena 71 minuti in tutte le competizioni, nonostante il basso livello del calcio scozzese. Nelle ultime tre partite il giocatore non è stato nemmeno convocato da Steven Gerrard, che in merito ha dichiarato che Sadiq debba fare molto di più per guadagnarsi la maglia.

L'Inter lavora al rinnovo contrattuale di Milan Skriniar (23), mentre dalla Spagna arrivano rumors legati al futuro dell'ex Sampdoria. Il Barcellona, secondo Mundo Deportivo, al termine della scorsa stagione ha già incontrato l'agente del difensore attraverso alcuni emissari. Il tecnico blaugrana Valverde ha richiesto un nuovo difensore centrale e il nerazzurro è nella lista insieme a Matthijs de Ligt (19) dell'Ajax.

Spunta una nuova pretendente per Krzysztof Piatek. Come riporta SportBild, anche il Bayern Monaco si sarebbe inserito infatti nella corsa al giovane e talentoso attaccante del Genoa. Sul polacco, già in doppia cifra tra campionato e Coppa Italia al suo primo anno in Italia, ci sono anche Inter, Milan, Juventus e Barcellona.

La panchina di Moreno Longo, allenatore del Frosinone, incomincia a farsi calda. Dopo sei gare, un punto fatto e zero gol siglati, i ciociari stanno guardandosi intorno. Uno dei nomi che ha delle chance è quello di Ivan Juric, che ha sì un contratto fino al 30 giugno 2019 con il Genoa, ma che avrebbe voglia di rientrare dopo l'esperienza non positiva al Grifone.

Giuseppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, dopo la gara col Napoli è intervenuto a Sky Sport: "Il 25 ottobre scadrà il mio mandato da amministratore delegato. Tra gli azionisti c'è aria di rinnovamento e quindi lascerò il cda. Nella lista dei consiglieri che sarà presentata dopodomani non ci sarà il mio nome, ma resterò come direttore generale area sport. Fino a quando? Lo decideremo con il presidente. La Juventus resterà nel mio cuore, sono stati otto anni bellissimi".

Pep Guardiola non è contento dell'atteggiamento poco professionale di Benjamin Mendy, dentro e fuori dal campo. A sostenerlo è l'emittente ESPN, secondo la quale il tecnico del Manchester City sarebbe pronto a mettere in vendita il terzino ex Monaco già a gennaio. Il francese classe '94, in quest'avvio di stagione, ha comunque collezionato cinque presenze e quattro assist.

Borussia Dortmund a caccia di un attaccante per gennaio. Secondo quanto riporta SportBild, i gialloneri avrebbero messo nel mirino l'ex Fiorentina Ante Rebic, che quest'estate ha rinnovato il proprio contratto con l'Eintracht Francoforte dopo aver disputato un ottimo Mondiale con la sua Croazia.

Diego Costa chiama Cesc Fabregas all'Atletico Madrid: "Se fosse possibile - ha dichiarato l'attaccante ispano-brasiliano a Marca -, lo prenderei subito. Ho un grande rapporto con Cesc, ma per ora non ne ho mai parlato con Simeone". Il centrocampista del Chelsea, in quest'avvio di stagione, ha totalizzato solamente tre presenze.

Non si placano i rumors di mercato legati a Eder Militao. Come riporta UOL Esporte, l'Everton sarebbe infatti pronto a presentare un'offerta molto importante per il cartellino del giovane difensore brasiliano. Il classe '98 lo scorso agosto è arrivato nel calcio europeo firmando per il Porto, con cui finora ha accumulato già quattro presenze. Militao era stato accostato in passato anche all'Inter.

Nessuno sconto per Florian Thauvin. Come riporta Ouest-France, l'Olympique Marsiglia non intende infatti svendere il suo pezzo pregiato, finito recentemente nel mirino anche del Bayern Monaco. Per acquistare l'esterno d'attacco classe '93 serviranno così almeno 80 milioni di euro.