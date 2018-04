Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 3 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

IL CHELSEA PIOMBA SU ALLEGRI. GATTUSO PARLA DEL RINNOVO. INTER, RAFINHA E CANCELO RISCATTI COMPLICATI

Il Chelsea su Massimiliano Allegri: secondo la stampa britannica, il tecnico livornese della Juventus è infatti il favorito per prendere il posto di Antonio Conte al termine della stagione.

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia del derby, l'allenatore del Milan Gennaro Gattuso si è così espresso sul rinnovo del contratto: "Non è un problema, se ne parla. In questo momento non voglio parlarne, per me è stata una grande possibilità. La società mi ha dato una squadra competitiva, stiamo lavorando. Non mi piace stare lì a perdere del tempo, a parlare quando c'è un lavoro da finire. O siamo tutti sicuri, altrimenti si aspetta e alla fine si fanno i conti. Al momento la priorità è il club, fare punti. La priorità non è il contratto di Gattuso. Se sono convinto? Sono nato convinto! Mi sento il presidente, capo ultras, magazziniere e allenatore; quando si perde mi brucia. Sono mancato 4-5 anni da Milanello e mi è stata data una grande chance. Sento responsabilità, non voglio che le energie e le chiacchiere si concentrino sul mio contratto".

Javier Pastore (con il pressing del Valencia di cui parleremo più avanti) continua a lanciare messaggi all'Inter in vista della prossima stagione, ma la priorità nerazzurra è quella di riscattare Rafinha che sta facendo benissimo ma che allo stesso tempo costerebbe alle casse di Suning circa 35 milioni di euro. La stessa cifra serve per il riscatto di Joao Cancelo dal Valencia: somma complicata da versare, per l'Inter, per un riscatto comunque difficile. Il ds Piero Ausilio ha di conseguenza iniziato a prendere tutte le informazioni del caso per arrivare a Sime Vrsaljko, terzino destro croato dell'Atletico Madrid.

Proseguono i contatti tra la Roma e Mario Balotelli. Il ds Monchi e l'agente Mino Raiola si sentirebbero spesso e starebbero cercando di pianificare l'operazione. Il tecnico Di Francesco avrebbe già dato il suo via libera all'arrivo di SuperMario, ma per ora tutto è bloccato dall'ingaggio del calciatore che - per tornare in Italia - potrebbe ridursi lo stipendio. Accostato alla Juventus come possibile vice Szczesny in caso di addio di Buffon a fine stagione, Antonio Mirante, portiere classe 1983 del Bologna, sarebbe anche un obiettivo di mercato della Roma: i giallorossi sarebbero infatti intenzionati a proporre ai felsinei uno scambio con Skorupski, in modo da inserire in rosa un portiere d'esperienza alle spalle di Alisson.

Mentre in casa Milan si prepara il derby con il dubbio legato al rinnovo di Gattuso ma anche a quello legato al pagamento degli ormai 'famosi' 10 milioni da parte di Yonghong Li e del possibile intervento di Elliott, arrivano indiscrezioni su un forte interessamento rossonero per il centrocampista del Bayern Monaco Arturo Vidal.

VALENCIA SU PASTORE. POCHETTINO PROSSIMO AL RINNOVO. TORRES RINNOVA COL VALENCIA, HASSELBAINK ESONERATO

Il Valencia ci riprova. Dopo i timidi contatti di gennaio per Javier Pastore, è pronto un nuovo assalto in vista dell’estate. Trattativa legata a Gonçalo Guedes, di proprietà del PSG e in odore di riscatto da parte del club spagnolo. Dopo il riscatto Guedes potrebbe essere venduto all’Atletico Madrid, operazione che consentirebbe al Valencia di fare cassa così da poter fare nuovi investimenti. A Pastore pensa anche il Besiktas, ma il giocatore preferirebbe la Liga. E il Valencia torna in pressing.

Mauricio Pochettino vicino a un nuovo accordo con gli Spurs. Il tecnico argentino, finito recentemente nel mirino anche di club come il Real Madrid, diventerà uno degli allenatori più pagati della Premier League e dunque del mondo, con la società londinese che vuole blindarlo in vista delle prossime stagioni.

Tiene banco nelle ultime ore la situazione di Willem Geubbels. Il fenomenale talento dell’Olympique Lyonnais ha un contratto destinato a scadere al termine della stagione 2018-19, ma stando a quanto appreso da Tmw ci sarebbero degli sviluppi imminenti previsti per il suo futuro. Il Monaco ha infatti iniziato a tessere la sua trama nel tentativo di anticipare la concorrenza di mezza Europa, e non è escluso che a fronte di un accordo già reperito sulla lunga distanza, i monegaschi anticipino l’investimento alla prossima estate per aggiudicarsi le qualità di uno dei talenti più promettenti d’Europa.

Ferran Torres, talento di casa Valencia, ha rinnovato fino al giugno del 2021 con il club iberico. Col club dove è nato e cresciuto, Torres ha firmato un accordo che a soli 18 anni è quasi da record con clausola rescissoria da 100 milioni di euro.

Finisce male l'avventura di Jimmy Floyd Hasselbaink sulla panchina del Northampton. L'ex attaccante di Chelsea e Atlético Madrid, 46 anni e oggi allenatore, è stato esonerato dal club inglese, la cui squadra è attualmente al 22° posto in League One, l'equivalente della nostra Serie C.

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Werder Brema comunica il rinnovo con il tecnico Florian Kohlfeldt. 36 anni, la giovane guida degli anseatici ha firmato fino al 2021. Subentrato a Nouri a fine ottobre, Kohlfeldt ha tirato su il Werder vincendo 10 partite su 20 e portandolo dal penultimo al 12° posto.