Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 30 aprile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

ROMA, INTERESSE PER TADIC. SOGNO CEBALLOS, SEGUITI VERETOUT E MILENKOVIC. IL BENEVENTO PENSA AL RINNOVO DI SAGNA. INTER, OBIETTIVO MAXI MEZA. REAL, 120 MILIONI PER DYBALA. CRISTANTE NEL MIRINO DI ARSENAL E CHELSEA. EMRE CAN HA DETTO SI ALLA JUVE.

Continuano ad arrivare conferme dall'Inghilterra riguardo l'interessamento della Roma per l'attaccante serbo del Southampton Dusan Tadic. Il giocatore, 29 anni e con il contratto in scadenza nel 2020, ha un valore di circa 15 milioni. In questa stagione ha realizzato finora 7 gol in 38 presenze.

Il Benevento pensa già alla prossima stagione e a un pronto ritorno nella massima Serie calcistica. La priorità, per il club sannita, è quella di rinnovare il contratto a Bacary Sagna: per l'ex terzino dell'Arsenal è pronto un nuovo accordo e la promessa della fascia di capitano.

Nuovo nome dall'Argentina per l'Inter del futuro. I nerazzurri si stanno muovendo per Maxi Meza, trequartista classe '92 dell'Independiente. Sul giocatore, oltre all'Inter, c'è anche il Borussia Dortmund ma il club argentino proprio in questi giorni sta lavorando per alzare la clausola rescissoria attualmente fissata a 10 milioni di euro.

Il Real Madrid non sembra intenzionato a mollare la presa su Paulo Dybala, attaccante della Juventus. Per l'argentino, infatti, Florentino Perez sarebbe disposto a mettere sul piatto 120 milioni di euro.

Anche le big su Enrico Brignola: l'attaccante classe '99 di proprietà del Benevento si è messo in gran luce nella squadra di De Zerbi nel corso della seconda parte della stagione. Ed è riuscito pure a segnare tre reti in 16 gare. La sua tecnica e la sua velocità hanno colpito anche le grandi squadre come Juve, Inter e Milan che sarebbero pronte ad acquistarlo. Potrebbe essere un investimento per il futuro: questi club potrebbero infatti decidere di mandarlo a giocare per poi riprenderselo. Brignola comunque piace anche a Fiorentina, Atalanta e Bologna.

Brescia ha il suo nuovo Pirlo. Si tratta di Sandro Tonali, lodigiano classe 2000, ancora minorenne ma già nel mirino delle grandi squadre. Inter e Juventus lo stanno seguendo con interesse, mentre la Roma è alla finestra. In questa stagione già quasi 1200 minuti in Serie B, da minorenne.

Clamorosa indiscrezione di mercato riguardante la panchina del Napoli. Maurizio Sarri sarebbe sempre più vicino all'addio con il Chelsea pronto a stringere per lui. Per questo motivo Aurelio De Laurentiis si sta già muovendo per l'eventuale sostituto e secondo l'emittente in cima alla lista del patron azzurro ci sarebbe Antonio Conte.

Bryan Cristante, centrocampista dell'Atalanta, è finito nel mirino di due squadre inglesi vogliose di tornare protagoniste ad alto livello: Arsenal e Chelsea, pronte ad una rivoluzione tecnica dopo gli scontati addii di Conte e Wenger (quest'ultimo annunciato da giorni). I due club avrebbero incontrato il rappresentate del giocatore a Londra circa un paio di settimane fa.

Lo Sporting Lisbona ha messo nel mirino il portiere della Sampdoria Emiliano Viviano come eventuale sostituto di Rui Patricio. Molto dipenderà ovviamente dalla partenza del numero uno lusitano (direzione Napoli), ma intanto il club di Lisbona continua a seguire da vicino la stagione dell'ex Fiorentina.

Nuova idea per l'attacco in casa Genoa. Il club rossoblù per la prossima stagione sta seguendo Ilija Nestorovski, macedone alla seconda stagione con la maglia del Palermo. La trattativa potrebbe decollare soprattutto in caso di mancata promozione dei siciliani.

Il sogno segreto della Roma per la prossima estate è Dani Ceballos del Real Madrid. Il centrocampista stellina dell'Under21 spagnola, piace da tempo a Monchi che vorrebbe ottenerlo in prestito dai Blancos. Un'idea che potrebbe piacere a tutte le parti in causa, considerando che a Madrid il giocatore non sta trovando grande spazio e che un'esperienza in un club come quello romanista potrebbe permettergli di crescere in minor tempo.

Il centrocampista tedesco Emre Can, in scadenza di contratto col Liverpool, ha detto di sì alla Juventus. A breve verrà sottoscritto il contratto in cui il giocatore ha imposto la presenza di una clausola rescissoria.

Doppio obiettivo di mercato per la Roma, a prescindere da come andrà la partita di Champions League contro il Liverpool: i giallorossi hanno infatti messo nel mirino Anderson Talisca del Benfica, in prestito al Besiktas. Per lui la Roma sarebbe già d'accordo con il club lusitano, anche se i turchi sono convinti di poterlo riscattare per 21 milioni di euro. Occhi poi in casa Fiorentina: piacciono Nikola Milenkovic e Jordan Veretout.