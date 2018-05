Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 30 maggio

Le principali news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

JUVE: ICARDI NEL MIRINO, HIGUAIN IN USCITA E PUO' FINIRE ALL'INTER. PUO' TORNARE MORATA, LO UNITED SU MANDZUKIC E ALEX SANDRO. NAPOLI: ULTIMO GIORNO PER LA CLAUSOLA RESCISSORIA DI SARRI, FABIAN RUIZ DICE SI' AI PARTENOPEI, IL CITY VUOLE CHIUDERE PER JORGINHO. MILAN: DEPAY SI AVVICINA, PIACE DOST. ROMA: MARCANO SBARCATO A FIUMICINO, C'E' L'OK DI KLUIVERT. LAZIO: BADELJ, ACERBI E IZZO GLI OBIETTIVI. FIORENTINA: RISCATTATO PEZZELLA, INTERESSA RAFAEL. TORINO: CAIRO PRONTO ALL'OFFERTA PER ZAZA. CAGLIARI: DIEGO LOPEZ LASCIA LA PANCHINA. GENOA: OCCHI SU KRAGL - La Juventus pensa a Icardi, con Higuain che non è incedibile. Secondo alcune testate, i bianconeri potrebbero offrire il Pipita all'Inter più 50 milioni di euro per arrivare a Maurito. L'ex Napoli può comunque salutare Torino, anche senza finire all'Inter: il Chelsea, se dovesse puntare su Sarri, può essere un'idea. Ma l'ex Real Madrid può comunque salutare per 60 milioni di euro, col Paris Saint-Germain che può pensarci su suggerimento di Buffon. Con l'addio di Higuain, a Torino potrebbe tornare Morata dopo l'annata a Londra tra le file dei blues. Mandragora potrebbe lasciare nuovamente la Juventus dopo la parentesi a Crotone nella stagione che si è appena conclusa. I bianconeri lo valutano 15 milioni di euro e qualora dovesse arrivare un'offerta del genere il centrocampista potrebbe partire anche a titolo definitivo. Sampdoria, Genoa, Fiorentina e Atalanta monitorano la situazione. Tiene sempre banco il discorso relativo ai nuovi terzini. Per Darmian, ormai, siamo ai titoli di coda: il difensore del Manchester United dovrebbe essere ufficializzato la prossima settimana. Ma i bianconeri non si fermeranno qui e hanno già in pugno un altro rinforzo: Bernat del Bayern Monaco, che ha il contratto in scadenza nel 2019 e molta esperienza internazionale. Come scrive Tuttosport, la Juve spera di sfruttare i buoni rapporti con il club tedesco. In alternativa restano vive le piste Arias e Cancelo. Pjanic è finito nel mirino dei top club europei. Per il regista bosniaco potrebbe prospettarsi un duello a suon di milioni tra Real Madrid e Manchester City, con il Barcellona spettatore interessato. La Juventus, però, valuta il giocatore almeno 80 milioni. Il Manchester United, invece, potrebbe lanciare l'assalto per Mandzukic e Alex Sandro.

Punto sul Napoli. Con l'arrivo di Ancelotti, si attende quale sarà il futuro di Sarri. La clausola rescissoria scade il 31 maggio, mentre la stampa inglese è certa che il Chelsea verserà 8 milioni di euro nelle casse di De Laurentiis. Intanto Ancelotti avrebbe convinto Verdi ad accettare la destinazione partenopea: al Bologna potrebbe finire Inglese, attaccante di proprietà dei campani reduce dall'ultima stagione in prestito al Chievo. L'allenatore avrebbe inoltre convinto Mertens e Hamsik a restare all'ombra del Vesuvio. Fabian Ruiz è il primo obiettivo del Napoli in vista della prossima stagione. Come riporta Tuttonapoli.net, il calciatore del Betis Siviglia ha già detto di sì alla proposta presentata dal direttore sportivo Giuntoli. Adesso, però, c'è da trovare l'accordo con la società andalusa che non vuole concedere sconti: Ruiz ha nel suo contratto rinnovato da pochi mesi una clausola da 32 milioni di euro. Il Manchester City è ad un passo da Jorginho: stando a quanto riportato dal tabloid The Times nella sua edizione online, il club allenato da Guardiola spera di chiudere il colpo la prossima settimana, portandolo anche a firmare, subito dopo i suoi impegni con la Nazionale. Il suo agente Joao Santos è in contatto continuo con Giuntoli e i due hanno parlato del futuro del centrocampista azzurro, che spera di passare ai Citizens dopo l'amichevole contro l'Olanda di lunedì. Un contatto che, a quanto pare, è stato decisivo. Le cifre dell'affare? Inizialmente il Napoli ha rifiuto l'offerta di 45 milioni di euro arrivata da Manchester, chiedendone almeno 55 per cedere il suo regista. Adesso, però, l'accordo sembra molto vicino - scrivono i colleghi inglesi - per una cifra intorno ai 48 milioni di euro più bonus. Questa è l'ultima offerta del City, che Aurelio De Laurentiis sembrerebbe intenzionato ad accettare.

Capitolo Inter. Il futuro di Joao Mario non sarà in nerazzurro, ma con molta probabilità i meneghini non lo cederanno a titolo definitivo in questa finestra di mercato. Questo per un semplice motivo: quella di mandarlo ancora una volta in prestito è infatti l'unica strategia attuabile dai nerazzurri per non mettere a bilancio una minusvalenza. Il portoghese è seguito da diversi club di Premier League tra i quali il Manchester United.

Punto sul Milan. Il club rossonero si avvicina a Depay: dopo il gradimento del calciatore, arriva un’apertura del Lione alla cessione. Possibile un contatto tra le due società entro poche settimane. Il Milan vuole Depay e Depay vuole il Milan. Ora anche il Lione ha realizzato che la trattativa può diventare concreta. Bas Dost è finito nel mirino del Milan, a prescindere dal fatto che l'attaccante olandese riesca a liberarsi dal proprio contratto - in seguito all'aggressione fisica da parte dei tifosi dello Sporting Clube de Portugal - o meno.

La Roma registra il viaggio di Monchi a Montecarlo. Se arriva Cristante andrà via uno fra Nainggolan e Strootman. Marcano è sbarcato a Fiumicino, sarà dunque un nuovo calciatore giallorosso. C'è l'ok di Justin Kluivert al trasferimento a Triogria: accordo economico tra il calciatore dell'Ajax e la società giallorossa dopo il summit tra Monchi e Mino Raiola. Il club di Amsterdam chiede 15-20 milioni di euro, specifica Sky Sport 24, con il figlio d'arte che ha ancora un anno di contratto in Olanda. La Lazio punta su Badelj, per la difesa interessano Acerbi e Izzo.

La Fiorentina ha comunicato di aver esercitato il diritto di riscatto Pezzella, che ha firmato con i viola fino al 2022. La Nuova Ferrara scrive che la SPAL pensa al viola Thereau, mentre la Società gigliata valuta Lazzari e Viviani. Il club ferrarese conferma Semplici in panchina, mentre la Sampdoria ha ufficializzato il rinnovo di Vrioni fino al 2022. Il Torino vuole Zaza, col Valencia che chiede 15 milioni di euro. Jankto vuole salutare l'Udinese, con Bologna e Fiorentina sulle sue tracce. I viola, per la difesa, seguono anche Nuytinck e per la porta interessa l'ormai ex Napoli Rafael. Il Bologna valuta Rog e Tonelli in casa Napoli. Diego Lopez lascia la panchina del Cagliari, club che dovrebbe puntare su Maran, mentre Viviano temporeggia sul trasferimento allo Sporting. Secondo quanto riferito da Tuttocalciopuglia.com sarebbe il Genoa una delle squadre di Serie A interessate all'esterno Kragl, esterno mancino che il Foggia riscatterà dopo gli ottimi sei mesi in maglia rossonera.

NANTES: PRIMO CONTRATTO PER IL 16ENNE DABO. HUDDERSFIELD: WANGER FINO AL 2021. AUGSBURG: TORNA HAHN. BAYERN: LEWANDOWSKI SALUTA. REAL: LA MADRE DI RONALDO PARLA DEL FUTURO - Con una nota sul proprio sito ufficiale il Nantes comunica il rinnovo di Dabo a soli 16 anni. Il promettente centrocampista si è legato al club fino al 2022. Con una nota sul proprio sito ufficiale, l'Huddersfield ha rinnovato il contratto del tecnico Wagner fino al 2021. 46 anni, il tecnico tedesco ha condotto i Terriers alla promozione in Premier League e successivamente alla salvezza. André Hahn è un nuovo giocatore dell'Augsburg, tornando dopo 5 anni. L'attaccante è stato acquistato dall'Amburgo e ha firmato un contratto fino al 2022.

Secondo quanto riportato dalla stampa turca, Shaqiri potrebbe trasferirsi in Super Lig. Il giocatore dello Stoke City difficilmente resterà con la squadra retrocessa in Championship e su di lui c'è l'interesse del Galatasaray campione di Turchia in carica che gli darebbe la vetrina della Champions League. L'affare può andare in porto per 16 milioni di euro.

Lewandowski è intervenuto in conferenza stampa, parlando anche della notizia del giorno, ossia le dichiarazioni del suo agente Zahavi che ha confermato la volontà del giocatore di lasciare il Bayern: "Di queste cose se ne occupa il mio agente. La cosa più importante ora per me è la preparazione ai Mondiali. Non sto pensando ad altro".

Dolores Aveiro, madre di Cristiano Ronaldo, ha parlato del futuro del figlio a SFR Sport lasciando la porta aperta a un suo trasferimento al Paris Saint-Germain: "Mi piace Parigi, la visito ogni tanto. L'ultima volta quando mio figlio ha vinto il Pallone d'Oro. Ho provato molto orgoglio e ogni volta che vengo in Francia mi trattano tutti bene". Tuttavia precisa: "A dire la verità preferirei che tornasse a Manchester". Intanto il PSG sembra essere a un passo da Buffon, che dovrebbe firmare fino al 2020 per un ingaggio di 8 milioni di euro a stagione.

Gonçalo Guedes parla del suo futuro. Il giocatore è reduce dal prestito al Valencia ma resta di proprietà del Paris Saint-Germain: "In questo momento sono focalizzato nella Nazionale. Credo che si risolverà tutto dopo i Mondiali".