Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 31 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

BORDEAUX FA SHOPPING IN ITALIA: PRESI KARAMOH DALL'INTER E CORNELIUS DALL'ATALANTA. TORINO: LJAJIC AL BESIKTAS, NIANG AL RENNES. SASSUOLO: SALUTANO SCAMACCA E TRIPALDELLI. FIORENTINA: CRISTOFORO IN SPAGNA. NAPOLI: SI TRATTA PER IL RINNOVO DI ZIELINSKI. MARCHISIO: IL FUTURO E' ANCORA UN REBUS. SAMPDORIA: PROBLEMA RINNOVO PER PRAET - E' terminato il mercato anche negli altri principali Paesi europei. Anche in Spagna, Germania e Francia (così come in Olanda e Turchia) non c'è più tempo di operare affari in entrata. La Serie A saluta Ljajic, trasferitosi dal Torino al Besiktas a titolo temporaneo con obbligo di riscatto condizionato, così come Niang finito in prestito con diritto di riscatto al Rennes. Il Sassuolo ha ceduto due calciatori: Scamacca va a titolo di prestito al PEC Zwolle, così come il difensore Tripaldelli. Cornelius saluta l'Atalanta per trasferirsi in prestito al Bordeaux, club che ha preso a titolo temporaneo Karamoh dall'Inter. L'Udinese ha ceduto Angella in prestito per una stagione allo Charleroi. La Lazio ha comunicato di aver ceduto a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2019 Kishna all'ADO Den Haag. Contestualmente, il club biancoceleste ha comunicato di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Javorcic all’Amiens Sporting Club. La Fiorentina ha ceduto Cristoforo al Getafe in prestito fino al prossimo giugno.

Il Napoli blinda tutti, lo ha già fatto con tre calciatori: Koulibaly, Luperto e Ounas, per cui - si legge su Tuttosport - ci sono già gli accordi fino al 2023, in attesa degli annunci ufficiali, dimostrazione di stima e fiducia nei loro confronti. Si continua a trattare, invece, per il rinnovo di un altro gioiellino come Zielinski.

Il futuro di Marchisio non è ancora definito, tante sono le opzioni al vaglio del Principino. Il Porto s'è fatto avanti e la tentazione di disputare la Champions League in un girone semplice potrebbe essere il fattore determinante. Su di lui però ci sono anche Sporting Clube de Portugal (qui bisogna attendere l'eventuale arrivo in panchina di Ranieri), Zenit (che stuzzica il centrocampista), Betis, Siviglia e pure il Leganes, ma quest'ultima ipotesi è già stata rigettata dall'ex juventino. Infine c'è l'opzione Monaco, che andrebbe a genio al giocatore per la poca distanza da Torino.

Punto sulla Sampdoria. C'è un problema rinnovo in casa doriana: stando a quanto riferito da Il Secolo XIX, Praet è già al massimo salariale, guadagna 1,5 milioni di euro, ma il suo contratto scadrà nel 2020. Per prolungarglielo, però, bisognerebbe aumentargli ancora lo stipendio e alzare anche il valore della sua clausola rescissoria. I blucerchiati non si sono mai trovati di fronte ad una situazione del genere, ora si attendono sviluppi.

REAL MADRID: MAYORAL AL LEVANTE, COENTRAO TORNA IN PORTOGALLO. BAYERN: BERNAT AL PSG. LO CELSO AL BETIS, TRAPP A FRANCOFORTE. I FRANCESI PRENDONO CHOUPO-MOTING. DORTMUND: SAHIN AL WERDER. LIONE: ARRIVA MOUSSA DEMBELE - Pochi movimenti tra i top club europei. Il Real Madrid ha ceduto Borja Mayoral in prestito al Levante, dopo aver ingaggiato nelle scorse ore Mariano Diaz. Fabio Coentrão è invece tornato in Portogallo, per vestire la casacca del Rio Ave. Il Barcellona ha salutato il classe '98 Cucurella, finito in prestito all'Eibar. Il Bayern Monaco ha ceduto Bernat al Paris Saint-Germain, che ha fatto sottoscrivere al calciatore un contratto fino al 2021, mentre Sahin ha rescisso col Borussia Dortmund per legarsi al Werder Brema. Lo Celso saluta invece il PSG per cercare spazio e continuità al Betis, anche Bahebeck lascia il club francese dopo la firma con l'Utrecht fino al 2020. Sempre il PSG ha definito il prestito di Trapp all'Eintracht Francoforte mentre è arrivato Choupo-Moting, Foket va al Reims mentre il Fenerbahce ha preso Jailson Marques dal Gremio. Il Monaco ha ceduto il terzino Jorge al Porto, mentre il Lione ha prelevato Moussa Dembélé dal Celtic e Pintor dal Brest.