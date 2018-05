Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 31 maggio

Le principali news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

ROMA, PRESO MARCANO: CONTRATTO FINO AL 2021. IL CHELSEA PUNTA ALISSON. JUVENTUS, DARMIAN SI AVVICINA: IL TERZINO IERI A MILANO. ALLEGRI IL PIANO B DI FLORENTINO PEREZ PER IL DOPO ZIDANE. UDINESE, INCONTRO CON PRADÈ: ACCORDO POSSIBILE. NAPOLI, OBIETTIVO TORREIRA: INCONTRO CON LA SAMPDORIA. MILAN, IDEA LAXALT PER LE CORSIE ESTERNE. ATALANTA, ANCHE LAZIO E SAMP SULLE TRACCE DI SORIANO. SPAL, SEMPLICI VERSO IL RINNOVO DI CONTRATTO

L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Ivan Marcano. Il Club rende noto di aver raggiunto con il difensore un accordo per le prossime tre stagioni sportive, con rinnovo automatico, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, per un’ulteriore stagione. Cresciuto calcisticamente in patria con il Racing Santander, Marcano ha vissuto in Spagna altre due esperienze nella Liga con Villarreal e Getafe, prima di andare a giocare all’estero a partire dalla stagione 2011-12: con l’Olympiakos in Grecia, dove ha vinto due campionati e una Coppa nazionale, e con il Rubin Kazan in Russia, dove ha vinto una Supercoppa. Infine negli ultimi 4 anni il difensore spagnolo ha giocato nel Porto vincendo in quest’ultima stagione il titolo di campione del Portogallo. Con la squadra lusitana ha collezionato 157 presenze, di cui 28 in Champions League, realizzando 14 reti.

Il Chelsea piomba con decisione su Alisson Becker. Secondo Sky Sport, infatti, i londinesi avrebbero interrotto le trattative per il rinnovo del portiere Thibaut Courtois, manifestando all'estremo difensore belga l'intenzione di cederlo in estate. E il posto dell'ex Atletico Madrid, seguito dal Real, verrebbe preso dal numero 1 della Roma.

Matteo Darmian in Italia. Come testimoniato da Sportitalia infatti, il terzino azzurro, di proprietà del Manchester United, è stato avvistato a Milano, sede del calciomercato. Il terzino da tempo è nel mirino della Juventus.

L'addio di Zidane al Real Madrid è stata la notizia di giornata che ha sorpreso il mondo del calcio europeo. Il club blancos è già al lavoro per individuare ed ingaggiare un valido sostituto dell'allenatore francese. Secondo quanto riporta lo spagnolo Sport.es, Florentino Perez starebbe pensando al tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Il profilo del toscano sarebbe, infatti, il preferito del numero uno dei Galacticos se non si dovesse concretizzare l'ipotesi Pochettino, al momento la più concreta.

Daniele Pradè sempre più vicino all'Udinese. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il direttore sportivo e il club bianconero sono vicini all'accordo, sulla base di un biennale. La fumata bianca arriverà nelle prossime ore, dopo l'incontro di oggi tra le parti a Milano.

C'è anche Lucas Torreira tra gli obiettivi del Napoli per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Nella giornata di ieri infatti, rivela Sky, c'è stato un incontro tra i dirigenti del club partenopeo e la Sampdoria per discutere proprio del calciatore uruguagio.

Anche il Milan sulle tracce di Diego Laxalt, esterno in uscita dal Genoa. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX il club rossonero si è aggiunto alle altre pretendenti per il giocatore, anche se resta da capire quali saranno le sanzioni che la UEFA comminerà alla società di via Aldo Rossi.

Non c'è solo l'Atalanta sul profilo di Roberto Soriano, centrocampista del Villarreal. La Sampdoria potrebbe pensare a un ritorno per la mezz'ala, così come la Lazio - che difficilmente avrà Cristante - ci ha messo gli occhi. Valutazione da 15 milioni di euro, ieri l'entourage del calciatore ha parlato con i dirigenti valenciani per capire i margini di manovra.

Leonardo Semplici sarà l'allenatore della SPAL anche nella prossima stagione. Dopo la grande impresa della salvezza il tecnico toscano è pronto per iniziare la quinta stagione a Ferrara. Nelle prossime ore è previsto anche un prolungamento del suo contratto ora in scadenza 2019. Il nuovo accordo arriverà fino al 2020.

REAL MADRID, ZIDANE LASCIA LA PANCHINA DEI BLANCOS. FLORENTINO PEREZ VUOLE POCHETTINO, GLI SPURS NON MOLLANO. PSG, PRIMO CONTRATTO DA PROFESSIONISTA PER IL PORTIERE INNOCENT. WATFORD, ESERCITATA L'OPZIONE PER IL RINNOVO DI BRITOS. EVERTON, MARCO SILVA È IL NUOVO ALLENATORE. ATHLETIC CLUB, IL NUOVO ALLENATORE È EDUARDO BERIZZO. LAMPARD INIZIA LA CARRIERA DI ALLENATORE: GUIDERA IL DERBY COUNTY

Zinedine Zidane ha annunciato l'addio al Real Madrid. In una conferenza stampa convocata a sorpresa, il manager francese ha reso noto che non sarà lui il tecnico dei blancos la prossima stagione.

La clamorosa decisione di Zinedine Zidane di lasciare il Real Madrid è un terremoto che ha scosso il calcio a livello internazionale. Un addio arrivato dopo una riunione con Perez e con la dirigenza delle Merengues a Valdebebas, inattesa anche per la guida del club Blanco. E ora? Il sogno mai celato di Florentino Perez porta al nome di Mauricio Pochettino. Un’idea che sembrava tramontata dopo la conferma di ZZ e, soprattutto, dopo il rinnovo fino al 2023 dell’allenatore a Londra. Al momento della firma, però, Pochettino avrebbe ottenuto una clausola nel nuovo accordo che gli permetta di liberarsi proprio in caso di chiamata da parte del Real. Intanto, da verifiche fatte anche in ambienti vicini agli Spurs, l’intenzione del club di Levy sarebbe quella di non far partire il tecnico ma bensì di iniziare il nuovo progetto, nel nuovo stadio, con lui. Ma Perez lo ha messo in questi minuti con forza nel mirino.

Il Paris Saint-Germain ha annunciato la firma del primo contratto da professionista per Garissone Innocent. Diciotto anni, il portiere si è legato al club della capitale fino al 30 giugno 2021.

Il Watford ha esercitato l'opzione per il rinnovo di un anno dell'ex difensore del Napoli Miguel Britos. Il giocatore, che ha disputato 68 partite con gli Hornets, vestirà la maglia del club londinese fino a giugno 2019. Allo stesso tempo, non è stato rinnovato il contratto di Brandon Mason e Charlie Rowan.

L'Everton, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato che Marco Silva sarà il nuovo manager. Il 40 enne portoghese, ex tecnico di Watford e Sporting Lisbona ha commentato: "Sono molto emozionato e felice di aver avuto questa opportunità. Sarà una bella sfida per il club e per me come allenatore". Succede a Sam Allardyce.

L'Athletic Club ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore. Si tratta di Eduardo Berizzo, manager classe '69 che torna in sella a Bilbao dopo l'avventura al Siviglia con un contratto di un anno.

Prima panchina per Frank Lampard. L'ex centrocampista del Chelsea, 40 anni, è il nuovo tecnico del Derby County, squadra che milita nella Championship inglese. Contratto triennale.