Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 4 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

NAPOLI

Il Napoli punta Rui Patricio per la sostituzione di Pepe Reina. Secondo quanto riportato da Il Mattino l'estremo difensore portoghese è il favorito numero uno in vista della prossima estate e nei prossimi giorni ci sarà un incontro con gli agenti del giocatore per trovare un accordo fino al 30 giugno 2022. Lo Sporting Lisbona lo valuta 16 milioni di euro e dopo aver incassato il sì del calciatore Giuntoli e De Laurentiis proveranno a strapparlo ai portoghesi.

ROMA

Il ds della Roma, Monchi, ha parlato a SkySport analizzando il momento della squadra giallorossa. Queste le sue dichiarazioni sul mercato: "Io sono un gran sostenitore della riduzione della finestra temporale del mercato perché credo che sia meglio per tutti che il mercato sia chiuso una volta che il campionato è iniziato ma soprattutto per l'adattamento che ci vuole per i giocatori nuovi, per questo sono felice di questa nuova disposizione. Alisson e Florenzi sono nella mia testa per la Roma del futuro ma dobbiamo capire anche cosa pensino loro, io ho sempre parlato con Alessandro, ama la Roma, vuole restare qui, poi dobbiamo trovare un accordo per andare avanti insieme. La cosa più importante sarà trovare la strada più vicina al successo e questa sarà la mia soddisfazione, portare la Roma sempre più vicina alla vittoria".

UDINESE

Non riscuotono grandi consensi gli ultimi risultati di Massimo Oddo alla guida dell’Udinese. Al termine di questa stagione l’allenatore ex Pescara non dovrebbe proseguire sulla panchina bianconera e con lui potrebbe lasciare anche il ds Manuel Gerolin, in scadenza di contratto. L’Udinese si guarda intorno per valutare nuovi profili a cui affidare la panchina, a breve cominceranno le consultazioni. Intanto ci sarebbe stato un sondaggio indiretto per Giampiero Ventura, reduce dall’esperienza in Nazionale e pronto a rimettersi in gioco. E sullo sfondo Davide Nicola, che piace molto anche al Bologna.

GENOA

Il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti ha commentato la notizia relativa a un possibile passaggio al Napoli di Mattia Perin in estate: "Non so quali siano le idee del Napoli. Noi vorremmo tenerlo perché è un ottimo portiere, ha personalità e rappresenta molto poi mi rendo conto che è difficile rinunciare alle lusinghe di certe squadre. Non ci sono stati contatti diretti col Napoli, poi non so se il club ha contatto l’agente di Perin. In ogni caso, mi farebbe piacere restasse in Italia perché può far bene anche nella nazionale italiana. E' molto più forte di quello che pensavo e non sarebbe assolutamente un azzardo metterlo al posto di Reina, ma anzi una sicurezza".

HELLAS VERONA

"Rassegno le mie dimissioni, è una scelta irrevocabile". Così Filippo Fusco, ds del Verona, ha detto dopo la sconfitta contro il Benevento. Fusco, a Sky Sport, ha così motivato la sua decisione: "Perché questa prestazione? Non so che dire, mi sorprende visti gli allenamenti quotidianamente. Non mi aspettavo questa reazione, la squadra stava bene ed era in condizioni di fare una partita diversa e di ottenere un risultato diverso. Non è stato così. E chi sbaglia paga. In questo momento sono io a pagare degli errori fatti e la fiducia a questa squadra, a questo gruppo di giocatori che punta ad un obiettivo raggiungibile ma non l'atteggiamento di oggi".

BAYER LEVERKUSEN, BRANDT BLINDATO FINO AL 2021. BORUSSIA DORTMUND, OCCHI SU TRAPP DEL PSG. EMERY: "IL MIO FUTURO? SOLO DOPO LA VITTORIA DELLA LIGUE1

Il Bayer Leverkusen blinda Julian Brandt. L'Aspirine con una nota ufficiale sul proprio profilo Twitter ha comunicato il prolungamento dell'esterno classe 1996 fino al 2021.

Sempre dal Bundesliga arrivano voci di un Borussia Dortmund pronto a riportare in patria Kevin Trapp, estremo difensore attualmente al PSG. Sul piatto un contratto triennale.

Dal Parigi arrivano anche alcune dichiarazioni di Unai Emery, tecnico dei transalpini sul proprio futuro: "Io sono felice qua, sto lavorando con desiderio e passione e penso che le cose siano positive. La squadra, così come il club, sta continuando a crescere. Non ho parlato approfonditamente con il club del futuro, non è questo il momento. Solo dopo che avremo vinto il campionato potremo sederci per affrontare il tema".