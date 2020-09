Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 4 settembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS

Luis Suarez è sempre più vicino alla Juventus. Secondo quanto raccolto da TMW nelle ultime ore non ci sarebbero ostacoli su buonuscita o risoluzione col Barcellona. Il club catalano ha già dato il benservito al giocatore. Da risolvere la questione passaporto dell'attaccante che attualmente, nonostante i tanti anni vissuti sui campi europei, è ancora extracomunitario. L'iter per ottenere la cittadinanza italiana, viste le origini friulane della moglie, sarebbe già partito e al contempo lo staff di Suarez sta correndo contro il tempo per convertire il passaporto con la cittadinanza spagnola grazie agli anni vissuti in Spagna.

La Juventus, intanto, stando a quanto riportato da SkySport, avrebbe riattivato i contatti con Edinson Cavani, ex Napoli svincolatosi dal PSG.

MILAN

AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive di Brahim Abdelkader Díaz dal Real Madrid CF. Il calciatore spagnolo si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2021. Brahim Díaz, nato a Malaga il 3 agosto 1999, ha iniziato la sua carriera da calciatore nelle giovanili del Malaga CF per poi passare al Manchester City, con cui ha esordito nel 2016, collezionando 15 presenze e realizzando 2 gol, prima di trasferirsi, nel gennaio 2019, al Real Madrid con cui ha totalizzato 21 presenze e 2 gol. Brahim Díaz nella giornata di oggi si è unito ai suoi compagni di squadra e all'allenatore Stefano Pioli al centro sportivo di Milanello, dove ha svolto il suo primo allenamento stagionale. Il giocatore indosserà la maglia numero 21.

Principio di accordo fra Milan e Chelsea per Tiemoué Bakayoko. I due club sarebbero vicini alla fine della trattativa sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro più un diritto di riscatto a 30. Sul fronte dell'accordo col giocatore i rossoneri hanno già l'ok del francese per l'ingaggio del primo anno di prestito mentre resta da trovare la quadratura per gli anni di contratto in caso di riscatto.

INTER

L'incontro di ieri tra Paolo Castellini e la dirigenza nerazzurra per discutere del futuro di Matteo Darmian, dovrebbe sfociare in un summit nei prossimi giorni per la chiusura dell'operazione. Da accordi della scorsa estate con il Parma, che lo ha prelevato dal Manchester United, il laterale ex Milan e Torino dovrebbe passare in nerazzurro per circa 2 milioni. Nell'incontro futuro, probabilmente ad inizio settimana, dovrebbe arrivare la chiusura definitiva.

ROMA

La Roma lavora per sostituire Aleksander Kolarov e un'idea che prende forma porta a Cristiano Biraghi con giocatore e giallorossi che si piacciono a vicenda. Il club di Friedkin sta valutando la possibilità di fare un'offerta per l'esterno sinistro che la Fiorentina ha riaccolto dopo il prestito all'Inter.

NAPOLI

Continua il pressing del Manchester City nei confronti del Napoli e di Kalidou Koulibaly.Nella giornata di ieri i Citizens avrebbero preparato una nuova offerta da presentare ad Aurelio De Laurentiis per una cifra complessiva pari a 75 milioni di euro (bonus compresi).

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Castel Di Sangro, ha risposto ad alcune domande legate al mercato dei partenopei. Si parte dalle voci sul possibile addio di Meret: "Ho letto diverse cose, non abbiamo smentito perché non possiamo smentire tutto quello che viene scritto, siamo impegnati a fare altro. Vi posso dire che abbiamo avuto un incontro con l’agente, in un colloquio di 2 ore per 1 ora e 50 minuti abbiamo parlato di altro. Alex ha 3 anni di contratto, è molto contento di stare qui e per farlo diventare il campione che tutti pensiamo che sia, deve fare ancora uno step e può farlo con noi”.

ATALANTA

Atalanta B.C. comunica l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Aleksey Miranchuk dal Lokomotiv Mosca. Nato il 17 ottobre (proprio lo stesso giorno della nascita del Club) 1995 a Slavjansk-na Kubani, nella Russia meridionale, è un trequartista mancino che ha qualità tecniche e balistiche sopra la media, duttile tatticamente e bravo sia a concludere che a mandare in gol i compagni.

LAZIO

Nuova offensiva della Lazio per Marash Kumbulla dell'Hellas Verona. Le due società hanno ripreso i contatti per provare a chiudere la trattativa per l'approdo del difensore albanese a Formello. Nelle ultime settimane per il giocatore si era fatta sotto anche l'Inter di Antonio Conte salvo poi allentare la presa.

È una suggestione che potrebbe diventare realtà, quella di Marcos Rojo alla Lazio. Il 30enne difensore argentino è stato accostato al club biancoceleste, che deve risolvere dei problemi nel reparto arretrato. Reduce dal prestito di sei mesi all'Estudiantes, è in scadenza con il Manchester United nel 2021 e non è più considerato centrale nel progetto. Porterebbe a Formello qualità, duttilità (può fare il centrale e il terzino sinistro) e soprattutto l'esperienza internazionale di cui la Lazio avrebbe bisogno. La sua valutazione è di 8 milioni di euro e, al momento, è solo un'idea di mercato. Dal suo entourage arriva comunque il gradimento verso il club di Lotito, destinazione che il giocatore accetterebbe volentieri.

FIORENTINA

Si potrebbe chiudere domani la trattativa tra la Fiorentina e Giacomo Bonaventura. Nella giornata di domani è previsto un contatto fra le parti per definire l'approdo dell'ex Milan alla corte di Giuseppe Iachini. Sembra oramai superata dai viola la concorrenza del Benevento sul centrocampista.

SAMPDORIA

L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione al Benevento Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Caprari.

GENOA

"Anche nella stagione 2020/2021 Mattia Perin giocherà nelle fila del Genoa. E' infatti ufficiale l'acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive dell'estremo difensore da parte della società rossoblu". Questo il comunicato con qui la Juventus ufficializza il ritorno al Genoa di Perin.

Dopo l'addio all'Inter a causa del mancato rinnovo del contratto Borja Valero è attualmente alla ricerca di una nuova avventura. Mentre la Fiorentina e un ritorno al Franchi rimangono un'ipotesi tutt'altro che trascurabile, nelle ultime ore si è fatto avanti con forza il Genoa che è tornato alla carica.

CAGLIARI

Si avvicina sempre di più al Cagliari Federico Fazio, centrale difensivo della Roma. L'argentino nei prossimi giorno dovrebbe lasciare la Capitale a titolo definitivo per una cifra di 2,5 milioni di euro più 500mila di bonus. Per la fumata bianca manca solo l'ok dell'ex Tottenham.

SPEZIA

Si prospetta un ritorno in Italia per Juan Manuel Iturbe. L'attaccante ex Hellas Verona e Roma avrebbe dato, infatti, il suo assenso allo Spezia. Nelle prossime ore si cercherà di trovare l'accordo definitivo col giocatore in uscita dai messicani del Pumas.

MESSI HA DECISO: RIMANE AL BARCELLONA. CHELSEA, UFFICIALE L'ARRIVO DI HAVERTZ. PSG, SERGIO RICO VERSO IL RISCATTO. ATHLETIC, AD UN PASSO IL RITORNO DI JAVI MARTINEZ

PREMIER LEAGUE

Colpo di mercato del Chelsea. Dopo un lungo inseguimento, il club di Stamford Bridge ha infatti ufficializzato l'arrivo di Kai Havertz, fantasista classe '99 prelevato del Bayer Leverkusen.

L'Arsenal prepara una shock move, come racconta il Mirror, per prendere Felipe Anderson dal West Ham. Il ventisettenne brasiliano sarebbe stato proposto in prestito per 5 milioni di sterline ai Gunners che ora starebbero riflettendo seriamente, andando così ad aumentare la colonia verdeoro a disposizione di Arteta.

LIGA

Si chiude la telenovela Messi. A porre la parola fine direttamente la Pulga che ha annunciato tramite un'intervista a goal.com la volontà di rimanere ancora per questa stagione al Barcellona. Evitando strascichi legali che avrebbero potuto rendere la separazione traumatica, dopo un lungo e vincente percorso insieme. Messi-Barcellona, la storia continua. Almeno per quest'altra stagione.

Niente Italia per Javi Martinez. Il trentaduenne basco è pronto per lasciare il Bayern Monaco che non si opporrà al suo addio e il ritorno all'Athletic Club sembra l'ipotesi ora più plausibile. Avvicinato anche alla Fiorentina, che ha provato a impostare una trattativa nelle scorse settimane, la società di Bilbao secondo Goal avrebbe battuto la concorrenza della Real Sociedad. Chiesti 15 milioni, offerti 10, possibile accordo a metà strada tra club.

LIGUE 1

Il Paris Saint-Germain è pronto a riscattare Sergio Rico, nell'ultima stagione dodicesimo di Keylor Navas. L'operazione, secondo quanto riportato da Radio Marca, frutterà al Siviglia 6 milioni di euro. Di conseguenza, Alphonse Areola dovrà fare nuovamente le valigie.