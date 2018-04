Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 5 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

GATTUSO RINNOVA COL MILAN. LA JUVENTUS SONDA ANCELOTTI, IL MONACO TENTA SARRI. GRIEZMANN PER I BIANCONERI. NAPOLI E MILAN LAVORANO AL CLAMOROSO SCAMBIO CALLEJON-SUSO?

Arriva il sospirato rinnovo di Gennaro Gattuso: il tecnico ha firmato il prolungamento del contratto con il Milan fino al 30 giugno 2021. Gli allenatori sono d'altronde il tema caldo di giornata. In casa Juventus brucia ancora la sconfitta contro il Real Madrid e il futuro di Massimiliano Allegri resta da scrivere. Il club bianconero avrebbe così fatto un sondaggio per Carlo Ancelotti, ancora senza contratto dopo l'esonero dal Bayern Monaco. Il Napoli, infine, è chiamato a difendersi dall'offensiva del Monaco per Maurizio Sarri: la società del magnate russo Rybolovlev avrebbe pensato bene di muoversi in anticipo rispetto alla concorrenza offrendo uno stipendio da 6 milioni di euro a stagione per le prossime due-tre stagioni al tecnico dei napoletani.

Torniamo alla Juventus: il primo obiettivo dei bianconeri per il mercato estivo è Antoine Griezmann, attaccante dell'Atletico Madrid e della Nazionale francese. Si tratta di un'operazione difficile ma che può rappresentare l'investimento estivo top della società bianconera. Il prezzo? La clausola rescissoria presente nel contratto che lega il talento francese ai Colchoneros è di 100 milioni di euro. Capitolo Buffon: ha praticamente dato l'addio al sogno-Champions, appena gli obiettivi saranno chiari (o presi, quindi campionato e Coppa Italia) dovrebbe salutare pure il calcio. In questo caso, Wojciech Szczesny diverrà il numero uno e dietro a lui, come secondo, l'identikit di usato-sicuro porta all'ormai ex Lazio Federico Marchetti (35 anni). Arriverebbe a zero, non darebbe noie alla titolarità di Szczesny e offrirebbe esperienza se necessaria. Altri profili? Si è parlato di Mirante (cresciuto nella Juve, quindi in chiave Lista Champions), di Consigli (anche se ha rinnovato) e pure di Audero (Venezia), che però dovrebbe continuare ad andare a giocare. Meret (dell’Udinese) è sempre sullo sfondo. Si era parlato anche di Oblak (Atletico Madrid), ma ha una clausola rescissoria di 100 milioni. Chiosa sul centrocampo: oltre a Emre Can, la Juve torna a pensare anche ad Adrien Rabiot.

José Maria Callejon è nel mirino del Milan. L'esterno d'attacco è assistito dallo stesso agente di Pepe Reina, futuro rossonero, ossia Manuel Garcia Quilon e proprio nel definire il trasferimento del portiere al Milan si è parlato anche di Callejon: valutazione del giocatore di 35 milioni ma la carta per convincere Aurelio De Laurentiis a trattare è Suso.

Pantaleo Corvino, direttore generale della Fiorentina, nella giornata di ieri era a Benevento per assistere alla sfida tra i sanniti e l'Hellas Verona. Nel mirino del club gigliato c'era Enrico Brignola, esterno d'attacco classe '99. Al Vigorito sono stati avviati i contatti in vista della prossima finestra di calciomercato. A Benevento si è invece interrotta l’avventura di Filippo Fusco come direttore sportivo dell’Hellas Verona. E proprio da Benevento potrebbe ripartire la prossima stagione. Salgono le quotazioni dell’ormai ex direttore sportivo del Verona. Da Benevento a Benevento, Fusco pronto a ripartire subito. L'Hellas Verona a sua volta è ovviamente alla ricerca di un direttore sportivo per la prossima stagione. L’ultima idea è Marcello Carli, ex Empoli. Una possibilità che verrà approfondita nelle prossime settimane.

Nella giornata di oggi a Trigoria, quartier generale della Roma, si è visto Mino Raiola. L'agente ha incontrato il ds Monchi e il dg Baldissoni. Diversi i temi trattati dalle due parti: si è iniziato dal sempre più probabile rinnovo del giovane Luca Pellegrini, esterno mancino classe '99 su cui i giallorossi puntano molto. Per questo, alla presenza del padre del ragazzo, si è continuato a parlare del suo rinnovo quinquennale. Le parti sono oggi molto vicine e nei prossimi giorni, probabilmente la prossima settimana, potrebbe arrivare la fumata bianca.

La Roma e Raiola però sono tornati a parlare anche del nome Mario Balotelli. L'attaccante in uscita dal Nizza potrebbe diventare un profilo buono per la Roma in estate e nel meeting odierno la questione è stata trattata anche alla luce del gradimento già espresso del tecnico Eusebio Di Francesco. Nelle scorse settimane, senza troppi giri di parole, l'allenatore giallorosso si era così espresso: "Allenerei volentieri Balotelli, è un giocatore stimolante"

REAL, SI TRATTA IL RINNOVO DI RONALDO. L'AJAX GIOCHERÀ ALLA CRUIJFF ARENA. UMTITI ALLONTANA LE VOCI DI MERCATO. CANALES AL BETIS SIVIGLIA

Il Real Madrid sta preparando una proposta di rinnovo a Cristiano Ronaldo: il club madridista ha intenzione di alzare lo stipendio del portoghese da 25 a 30 milioni a stagione, lasciando invariata la scadenza al 2021. Il portoghese tuttavia starebbe pensando se accettare o meno visto che Messi e Neymar guadagnerebbero comunque più di lui.

La notizia circolava già da diversi mesi ma adesso è ufficiale. L'Amsterdam Arena, lo stadio dell'Ajax, dalla prossima stagione cambierà denominazione e si chiamerà 'Johan Cruijff Arena'. Il nuovo logo sarà presentato il prossimo 25 aprile, giorno di nascita del genio olandese.

Cresce la lista di club interessati ad Esat Mala, centrocampista di quantità e qualità che sta facendo le fortune del Partizani Tirana e che è stato premiato proprio in settimana col titolo di migliore giocatore del campionato del mese per quanto riguarda il mese di marzo. Lo Stoccarda, alla ricerca di un rinforzo per la propria linea mediana, ha inviato i propri scout a osservarlo durante l'ultima gara giocata dal Partizani contro il Kamza, vinta grazie anche ad una superprestazione del kosovaro.

Everton e Bournemouth sono molto interessati al centrocampista del Kasimpasa, ma di proprietà dell'Anderlecht, Mahmoud Hassan (23) detto 'Trezeguet'. Il giocatore ha segnato fino a questo momento 9 gol nel campionato turco.

Il difensore del Barcellona, Samuel Umtiti, ha parlato a mundodeportivo.com dopo il successo ottenuto in Champions al Camp Nou (4-1) contro la Roma: "Io mi limito a giocare, a esprimermi al meglio. Questa è la cosa più importante per me. Farlo in un club come il Barça è tutto ciò che voglio e che continuerò a fare. Poi, il resto sono cose che vengono fuori dalla stampa, alcune vere e altre false, ma io mi concentro solo sul calcio. L'esultanza? E' per dire che amo questo club". Le indiscrezioni di mercato nelle ultime settimane hanno di fatto allontanato il difensore francese dalla maglia blaugrana.

Il centrocampista della Real Sociedad, Sergio Canales, passerà al Betis Siviglia dal primo di luglio. L'ex Real Madrid firmerà per tre anni, arrivando a parametro zero causa scadenza del contratto con i baschi.

Hatem Ben Arfa lascerà il PSG al termine della stagione e avrebbe intenzione di tornare ad allenarsi sotto la guida di Claude Puel, attuale allenatore del Leicester in Premier League. I due hanno già lavorato insieme al Nizza.

Il centrocampista marocchino classe '97 Noussair Mazraoui ha prolungato il proprio contratto con l'Ajax fino al giugno del 2021. A riportarlo è il sito ufficiale del club olandese.

Il Burnley ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale il prolungamento del contratto del portiere Anders Lindegaard fino al giugno del 2019. Il giocatore è arrivato nella scorsa estate da svincolato.

L'Hoffenheim ha ufficializzato il rinnovo di Kerem Demirbay, vincitore della Confederations Cup con la Germania nel 2017, fino al 30 giugno del 2022. Il centrocampista ha fin qui raccolto 15 presenze in questa stagione di Bundesliga.