Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 5 ottobre

La Lega Serie A è pronta ad appoggiare la candidatura di Gabriele Gravina alle prossime elezioni per il ruolo di presidente FIGC. Al termine dell'assemblea odierna, ne ha parlato il numero uno di via Rosellini, Gaetano Micciché: "Abbiamo esaminato il programma che abbiamo ritenuto di predisporre per questa tornata elettorale in FIGC. Abbiamo recepito le indicazioni delle società, la prima cosa positiva è che tutte quante hanno partecipato con contributi, indicando aree di sviluppo, idee e suggerimenti. Abbiamo approvato all'unanimità un programma importante, parliamo della federazione sportiva più importante in Italia, che è commissariata. Questo fa capire quanto siano numerose le cose da cambiare e rivedere".

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha diramato la lista dei convocati per l'amichevole di mercoledì contro l'Ucraina e per la gara di Nations League contro la Polonia. Prima volta per Caprari e torna Sebastian Giovinco dopo tre anni. Non c'è Mario Balotelli.

Ora è in forza ai Los Angeles Galaxy, ma Zlatan Ibrahimovic è stato accostato nuovamente al Milan. L'attaccante svedese, intercettato da TMZ.com - portale statunitense specializzato nel gossip - ha risposto sorridendo alla domanda sulle voci che lo vorrebbero di ritorno in rossonero a gennaio: "Ci sono sempre rumors. Tutto il mondo mi vuole, va bene così". L'attaccante ha collezionato, fino ad ora, 20 gol in 24 presenze in MLS.

Il Milan pensa al mercato e nel mirino c'è il giovane classe 1997 Lucas Paquetà. Secondo quanto riportato da Milannews.it nelle scorse settimane Leonardo ha infatti incontrato l'agente del calciatore, Eduardo Uram, e non è da escludere che già a gennaio i rossoneri tentino di sondare il terreno anche con il Flamengo, proprietario del cartellino del centrocampista offensivo.

Sfida tra Tottenham e Inter, non solo in Champions League ma anche in sede di mercato. Hirving Lozano, secondo il The Sun, sarebbe entrato nelle mire degli Spurs in vista delle prossime sessioni di mercato. Il giocatore messicano del PSV Eindhoven è stato accostato alcune settimane fa anche alla società nerazzurra. La valutazione per il cartellino del ragazzo è di 25 milioni di sterline.

Tra poche settimane Beppe Marotta lascerà la Juventus e sarà libero di firmare per un'altra squadra. Si è parlato molto di Inter e Milan, ma secondo le ultime indiscrezioni del Daily Express anche l'Arsenal sarebbe interessato al dirigente che potrebbe prendere così il posto di Ivan Gazidis, passato alla squadra rossonera. I gunners sono pronti ad offrire un contratto da tre milioni di sterline a stagione a Marotta che, però, ha dei dubbi sul progetto della squadra londinese.

Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per parlare del difensore in forza al Napoli. "Perché Koulibaly mi ha lasciato? Purtroppo può sembrare strano, ma non è stata una decisione sua. Ha avuto pressioni dalla sua famiglia. È un bravissimo ragazzo, ma sono venuti agenti a trovare la famiglia. Amico di Kalidou? Sì, mi ha invitato a mangiare dopo la partita mercoledì", le parole di Satin riportate da Tuttonapoli.net.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Fiorentina ha già deciso di far valere l'opzione di rinnovo automatico per Stefano Pioli che prolungherà l'attuale accordo dal 2019 al 2020. Ieri il suo agente Bruno Satin ha fatto visita ai dirigenti viola anche per iniziare a intavolare un discorso di ulteriore prolungamento, anche se lo stesso tecnico al momento non pensa altro che a preparare al meglio la trasferta contro la Lazio.

Secondo quanto riportato dal Sun, la sfida tra il Manchester United di Mourinho e il Newcastle di Benitez potrebbe costare il posto in panchina all'allenatore portoghese. Nel caso in cui domani i Red Devils dovessero perdere contro i Magpies, la società inglese avvierebbe subito le pratiche per dire addio allo Special One.

Secondo quanto riferito dall'Independent, in caso di esonero di José Mourinho dalla panchina del Manchester United, il preferito del vice presidente esecutivo del club Ed Woodward è l'attuale tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino. L'allenatore argentino ha molti estimatori tra i Red Devils ma dovrebbe, in ogni caso, interrompere prima l'accordo con gli Spurs per prendere le redini del club di Manchester.

Il Bayern Monaco non sta attraversando un buon momento e la Bild di oggi riporta alcuni malumori dello spogliatoio che si fanno sempre più importanti ogni giorno che passa. Dopo la terza gara senza vittorie, James Rodriguez, che viene spesso lasciato fuori nelle rotazioni del tecnico Kovac, si è rivolto al proprio allenatore dichiarando: "Qui non siamo a Francoforte" riferendosi alla ex squadra del croato. Il mal di pancia però non sarebbe solo da parte del colombiano, ma anche da parte di altri giocatori che non gradirebbero il fatto che lo staff tecnico comunica nel corso degli allenamenti interamente in croato, mancando di rispetto alla squadra che non capisce le discussioni in corso tra l'allenatore e i suoi collaboratori.

Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, visti i risultati non entusiasmanti del Real Madrid targato Lopetegui, il presidente dei Blancos Florentino Perez starebbe pensando a un triplo super investimento estivo per acquistare contemporaneamente Neymar, Pogba e Hazard. Una tripla operazione praticamente impossibile da portare a termine secondo il quotidiano considerando che il costo supererebbe ampiamente i 300 milioni di euro.

La sfortuna continua a perseguitare Pietro Pellegri. Il giovane attaccante del Monaco, prelevato a gennaio dal Genoa per 25 milioni, già fermato per diverso tempo dalla pubalgia, è stato operato all'adduttore sinistro e non sarà disponibile per almeno un mese. La conferma è arrivata direttamente dal mister Leonardo Jardim: "Il ragazzo è davvero sfortunato, è arrivato a gennaio con dei problemi e continua ad averne. Non so se questo derivi dalla pubalgia. La mia esperienza mi dice che starà fuori almeno un mese".