Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 5 settembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Atalanta B.C. S.p.A. per la cessione a titolo temporaneo biennale, fino al 30 giugno 2022, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Romero per un corrispettivo di € 2 milioni pagabile interamente nel corso di questo esercizio. Il corrispettivo pattuito potrà essere aumentato, nel corso delle due stagioni sportive, per una cifra di € 2 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Il contratto prevede, inoltre, la facoltà per l’Atalanta B.C. S.p.A. di esercitare un diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del medesimo calciatore a fronte di un corrispettivo di 16 milioni, pagabili in tre esercizi.

Il Napoli ha comunicato la cessione a titolo definitivo del giocatore Marques Allan all'Everton. Il centrocampista brasiliano ha firmato col club di Premier League un contratto di tre anni.

Si avvicina il ritorno di Simone Scuffet allo Spezia. Il portiere di proprietà dell'Udinese già lo scorso anno protagonista al 'Picco' della cavalcata che ha portato il club ligure per la prima volta nella sua storia in Serie A, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, dovrebbe tornare agli aquilotti con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Con Matteo Darmian del Parma nome caldo per l'Inter il club ducale, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sembra intenzionato ad inserire una contropartita. Si tratta di Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 già in inverno accostato alla società crociata. Sul giovane talento dei nerazzurri, però, ci sono anche le mire di altri due club di Serie A come Sampdoria e Crotone.

Arriva l'ufficialità del primo acquisto dello Spezia nella sua storia in Serie A. Gli aquilotti hanno messo sotto contratto fino al giugno 2022 l'ex laterale della SPAL Jacopo Sala.

Classe '91, nativo di Bergamo, dopo esser cresciuto nel vivaio dell'Atalanta, ancora giovanissimo è approdato al Chelsea dove ha trascorso quattro stagioni, prima di trasferirsi in Bundesliga all'Amburgo, totalizzando 21 presenze e una rete in due stagioni. Il primo campionato italiano lo affronta nel 2013/2014 con la maglia dell'Hellas Verona ed in Veneto trascorre due stagioni e mezzo prima di approdare in Liguria, sponda Sampdoria, dove resta fino al passato torneo, vissuto con indosso la casacca della SPAL.

Jacopo Sala è risultato negativo al primo giro di esami anti Covid-19 e già questo pomeriggio svolgerà il primo allenamento individuale, per poi aggregarsi ai compagni lunedì, dopo aver sostenuto il secondo giro di controlli, come stabilito dal protocollo sanitario.

Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito dalla Stella Rossa a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Milos Vulic. Nato a Kruševac (Serbia) il 19 agosto 1996, Milos è cresciuto nelle giovanili del Napredak Krusevac, squadra con la quale ha esordito tra i professionisti a soli 16 anni. Passato nel gennaio 2019 viene alla Stella Rossa, Milos si è laureato per due volte consecutive campione della superliga serba e nella scorsa stagione ha anche disputato la Champions League con la squadra di Belgrado realizzando una rete contro l’Olympiakos. Un elemento di sicura affidabilità e dal talento cristallino, un altro colpo importante per i rossoblù che da oggi potranno contare anche sulle doti del calciatore serbo. Il calciatore ha sottoscritto alla presenza del Dg Raffaele Vrenna un contratto triennale con scadenza al 30 giugno 2023.

Sirene di mercato dalla Francia per Diego Godin, difensore centrale dell'Inter. Stando a quanto riportato da Le10Sport l'uruguaiano sarebbe finito nel mirino del Rennes. Scoglio tutt'altro che trascurabile per l'operazione l'ingaggio che l'ex capitano dell'Atletico ha con la società nerazzurra. Discorsi concreti tra club e giocatore - si legge - che ha ancora due anni di contratto con i nerazzurri ma potrebbe liberarsi agevolmente.

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb il Parma ha messo gli occhi su Nikola Ninkovic, attaccante serbo di proprietà dell'Ascoli. Nell'ultima stagione ha raccolto 34 presenze, segnando 9 reti e servendo 13 assist.

"Nessuno mi toglierà la fiducia". Così, sui social, Luis Suarez ha testimoniato l'allenamento di oggi, probabilmente uno degli ultimi per l'attaccante argentino col Barcellona. Da segnalare, i like arrivati: tra Ronaldo (il Fenomeno), Pjanic, il Papu Gomez, Vidal (accomunato da un destino simile) e Neymar spuntano infatti diversi bianconeri. Bentancur, che non è una novità perché i due connazionali si seguono da tempo sui social, ma anche due senatori come Bonucci e Chiellini.

UFFICIALE: SERGIO RICO RISCATTATO DAL PSG, CONTRATTO DI 4 ANNI. THIAGO ALCANTARA: "MAI DETTO A NESSUNO CHE LASCERO' IL BAYERN". REAL MADRID, SALTA MARIANO DIAZ AL BENFICA: L'ATTACCANTE HA RIFIUTATO AL DESTINAZIONE. UFFICIALE: WOLVERHAMPTON DA RECORD, PRESO FABIO SILVA. BIELSA METTE NEL MIRINO L'EX INTER RAFINHA: IL BARCELLONA CHIEDE 16 MILIONI AL LEEDS. ATL. MADRID, PER THOMAS PARTEY E' CORSA A DUE: IL PSG INSIDIA L'ARSENAL. PSG, RIFIUTATA UN'OFFERTA DEL CELTIC PER BAKKER MA LA TRATTATIVA PROSEGUE.

Sergio Rico è ufficialmente un nuovo portiere del Paris Saint-Germain. Dopo la stagione in prestito, l'estremo difensore spagnolo è stato riscattato e lascia definitivamente il Siviglia. Rico ha firmato un contratto col PSG valido fino a giugno 2024.

Intervenuto in conferenza stampa, Thiago Alcantara ha glissato sul suo probabile addio al Bayern Monaco: "Non ho detto a nessuno che vado via. Ogni anno vengo associato a un club differente. Per me il futuro è la partita di domani (contro l'Ucraina, ndr) e non ho altro da dire, né mi interessa".

Niente da fare per il Real Madrid: Mariano Diaz ha rifiutato la cessione al Benfica e resta sul groppone dei Blancos con il suo ingaggio da 4,5 milioni netti a stagione. Come raccontato da O Jogo, il club lusitano ha abbandonato la pista nonostante avesse ottenuto il prestito con diritto di riscatto da Florentino Perez. Il motivo? Le resistenze dell'ex Olympique Lione, che hanno indotto i portoghesi a virare su Darwin Nunez (acquisto già ufficiale).

Come preannunciato negli scorsi minuti, il Wolverhampton ha incrementato la già folta colonia portoghese in campo ed in panchina acquisendo il promettente Fabio Silva (18) dal Porto. Sembra che la cifra corrisposta ai lusitani per l'attaccante sia di ben 40 milioni di euro. Il club inglese ha già provveduto a salutare il nuovo acquisto. Una curiosità: Fabio Silva è fratello di Jorge, di tre anni più grande, difensore centrale in forza alla Lazio.

E' meno famoso del fratello Thiago, appetito dalle big d'Inghilterra, ma anche Rafinha Alcantara ha stuzzicato il palato di una delle prossime partecipanti alla Premier League. Marcelo Bielsa, secondo il quotidiano catalano Sport, ha seguito da vicino la situazione legata al centrocampista del Barcellona e vorrebbe portarlo al Leeds. Ad oggi l'ex Inter rappresenta un esubero per il Barça, che ha chiesto circa 16 milioni agli inglesi per lasciarlo partire.

Dopo la Spagna, nel futuro di Thomas Partey potrebbe esserci un'altra nazione. Francia o Inghilterra, più esattamente. Secondo ESPN, infatti, è corsa a due per il centrocampista dell'Atletico Madrid, che ha suscitato anche l'interesse del PSG, dopo esser stato (e ancora lo è) obiettivo di rilievo per l'Arsenal. Sarà Diego Pablo Simeone a decidere se contare o meno sul ghanese anche nella stagione appena cominciata.

Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sports, il Paris Saint-Germain ha rifiutato un'offerta arrivata dal Celtic per il terzino sinistro Mitchel Bakker. Il club scozzese aveva proposto un prestito per l'ex Ajax ma i francesi hanno respinto la proposta al mittente. Tuttavia la trattativa tra i due club prosegue.