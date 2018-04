Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 6 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER, LUNIN È L'EREDE DI HANDANOVIC: BRUCIATE ARSENAL E JUVENTUS. MILAN, SI RIAPRE LA PISTA BELOTTI. KALINIC HA CHIESTO GARANZIE PER RESTARE. PIACE BADELJ MA IL CROATO PUO' RINNOVARE CON LA FIORENTINA. JUVENTUS, POSSIBILE L'AFFARE BERNAT CON IL BAYERN MONACO. IL CHELSEA PENSA AD ALLEGRI. ROMA, DEFINITO IL RINNOVO DI PELLEGRINI. KOVACIC IL SOGNO DI MONCHI, FELLAINI VUOLE I GIALLOROSSI

L'Inter ha già messo le mani su Andriy Lunin, portiere 19enne dello Zorya che ha già esordito nella Nazionale ucraina guidata da Shevechenko e che è stato bloccato per il futuro. Sarà lui il dopo Handanovic, con Ausilio che ha bruciato la concorrenza della Juventus e dell'Arsenal anticipando le mosse delle avversarie. Il giocatore andrà uno o due anni in prestito in Serie A per farsi le ossa e poi rientrerà in nerazzurro per raccogliere l'eredità dello sloveno.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a margine del rinnovo di contratto e nella discussione aperta per preparare una strategia di mercato in vista della prossima estate, Rino Gattuso ha chiesto a Mirabelli un attaccante che possa garantire tra i 20 e i 25 gol in campionato. Si riapre dunque la pista che porta ad Andrea Belotti, punta del Torino che piace da tempo e che è stato vicino ai rossoneri già nel corso della passata estate.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, è incerto il futuro di Nikola Kalinic con la maglia del Milan. Il giocatore è stimato da Gattuso e sarebbe felice di averlo a disposizione anche la prossima stagione, ma a pensarla diversamente potrebbe essere lo stesso attaccante. Finora si è sentito poco considerato e con l'agente, dato in arrivo in Italia entro una decina di giorni, potrebbe anche scegliere di considerare un percorso alternativo senza le giuste garanzie tecniche in rossonero.

Il Milan ritorna al passato e guarda con molta attenzione al mercato degli svincolati. In quest'ottica, uno dei nomi che piacciono maggiormente è sicuramente quello di Milan Badelj, regista croato in scadenza con la Fiorentina. Il giocatore è lusingato dall'interesse rossonero, ma il nuovo ruolo centralissimo acquisito in viola in seguito alla tragica scomparsa di Davide Astori potrebbe anche spingerlo a tornare sui propri passi e dunque a rinnovare l'accordo con il club dei Della Valle.

Juan Bernat (25) alla Juventus, secondo Tuttosport l'affare è possibile. Lo spagnolo non ha futuro al Bayern Monaco, dove gioca poco e ha un contratto breve, in scadenza nel 2019. L'ex Valencia sa interpretare tre ruoli: quelli di terzino sinistro, centrocampista di sinistra ma all'occorrenza anche ala sinistra. Una duttilità che potrebbe convincere i bianconeri a puntare sul calciatore, mentre il Bayern ha messo nel mirino Jonas Hector (27), difensore mancino del Colonia già contattato dalla Vecchia Signora.

Nonostante la conferma di Massimiliano Allegri sia più probabile di un addio, in Inghilterra insistono sulla possibilità che il Chelsea decida di dare l'assalto al tecnico della Juventus per sostituire Antonio Conte. Quel che pare certo è che i Blues farebbero ponti d'oro al buon Max pur di farlo approdare in Premier. Lui è attratto dal massimo campionato inglese, anche se forse preferirebbe piazze come il Manchester United o l'Arsenal. In ogni caso, i bianconeri stanno anche iniziando a guardarsi intorno per un'eventuale sostituzione. I nomi partono da Zidane e Deschamps, passano per il Cholo Simeone e arrivano ad Ancelotti e Simone Inzaghi. Il ventaglio di ipotesi è ampio, anche se al centro di tutto c'è ovviamente la volontà di Allegri, che probabilmente ancora non ha deciso cosa fare. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Dopo l'incontro il direttore sportivo della Roma Monchi e Mino Raiola, è praticamente definito il rinnovo di contratto dell'esterno sinistro Luca Pellegrini. Il giocatore è da tempo nel mirino di diversi club, ma i giallorossi, in accordo col noto procuratore, hanno deciso di puntare su di lui partendo dall'accordo per il nuovo contratto.

La Roma segue da tempo Mateo Kovacic del Real Madrid per sistemare il centrocampo della prossima stagione. Monchi vorrebbe provare a portarlo a Trigoria, anche se il problema legato al super ingaggio e alla valutazione che si aggira intorno ai 25 milioni è serio da affrontare. L'alternativa nel ruolo è Torreira, con cui c'è un discorso aperto da tempo anche se la Sampdoria e il presidente Ferrero hanno 'sparato' una richiesta da 40 milioni di euro. Altro nome seguito è quello di Pulgar del Bologna, valutazione inferiore agli altri e scadenza del contratto nel giugno del 2019.

Marouane Fellaini è uno dei giocatori che nelle ultime settimane sono stati proposti a Monchi per la Roma del prossimo anno. Il giocatore è in scadenza nel prossimo giugno ma ha rifiutato il rinnovo di contratto presentata dal Manchester United nel corso della stagione. Nonostante le proposte che gli sono arrivate dal campionato turco, il belga ha già dato la preferenza ai giallorossi con i dirigenti romanisti che prenderanno in considerazione la possibilità di ingaggiarlo.

PSG, CONFERME DALLA GERMANIA: TUCHEL SARÀ IL PROSSIMO TECNICO. BARCELLONA, IDEA LUKE SHAW IN CASO DI PARTENZA DI DIGNE. ARSENAL, ANCHE FAVRE NELLA LISTA DEI PAPABILI PER IL DOPO-WENGER. NIZZA, PLEA PUO' LASCIARE LA FRANCIA: PIACE IN SPAGNA E INGHILTERRA

Dopo la notizia dei giorni scorsi annunciata da ESPN, oggi anche SportBild conferma l'oramai quasi certo arrivo di Thomas Tuchel sulla panchina del PSG. La decisione pare sia stata presa direttamente dal presidente Nasser Al-Khelaifi.

Il Barcellona valuta profili per la fascia sinistra nel caso in cui Lucas Digne dovesse chiedere la cessione. Secondo il The Sun uno dei nomi valutati dai blaugrana è quello di Luke Shaw, terzino mancino in uscita dallo United.

Secondo quanto riportato da L'Equipe, Lucien Favre è un candidato alla panchina dell'Arsenal nel caso Arsene Wenger non dovesse essere confermato dai gunners. Il tecnico alsaziano ha ancora un anno di contratto e la vittoria in Europa League potrebbe valergli la conferma. Intanto i londinesi sondano gli eventuali sostituti.

Il nome di Alassane Plea ha oltrepassato i confini francesi. L'attaccante del Nizza, si legge su L'Equipe, ha estimatori in Inghilterra, dove Bournemouth e Leicester hanno manifestato interesse. Sirene anche dalla Spagna, dove il Valencia cercherà di tutelarsi in caso di partenza di Rodrigo.