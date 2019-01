Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 6 gennaio

MILAN, LINEA VERDE PER IL MERCATO E BORINI-SHENZHEN NON È FINITA. INTER, CONTATTI PER DE PAUL E VANTAGGIO PER BARELLA. FROSINONE, INSERIMENTO PER EDERA E RHODEN. JUVE, SI AVVICINA ROMERO. E IL PARMA PENSA A FALCINELLI - No a Ibrahimovic e Fabregas, meglio puntare sui giovani. È la linea del Milan, che non prenderà big in questo mercato ma pensa a talenti da far crescere e valorizzare. Intanto non è ancora finita per la cessione di Fabio Borini allo Shenzhen. Rimane il problema legato alla tassazione, ma l’affare è ancora in corso. Il problema è che se lo Shenzhen dovesse pagare dieci milioni al Milan per Borini, dovrebbe pagarne altri dieci allo Stato. A queste condizioni è complicata. Mentre l’Inter lavora per il futuro. Contatti per De Paul dell’Udinese in vista dell’estate. E vantaggio per Barella del Cagliari, sempre in previsione del mercato estivo. Mentre la Juve - sempre per l’estate - lavora per Romero del Genoa.

Scatenato il Frosinone. Obiettivo Edera del Torino, che piace pure al Parma. E ai ciociaro piace anche Rhoden, vicino al rinnovo con il Crotone ma comunque sul mercato e obiettivo dell’Udinese che oggi annuncerà Okaka. Il Parma, intanto, pensa a Falcinelli e valuta Kanouté del Pescara. Oltre all’idea Peluso.

A Roma problemi per il rinnovo di El Shaarawy e salta per ora Karsdorp al Feyenoord. Il Cagliari invece pensa a Thereau ed è pronto ad accogliere Birsa dal Chievo per circa due milioni. E Orsolini resta a Bologna, parola dell’agente Donato Di Campli. Infine la SPAL: preso Viviano i colpi non sono finiti, il Milan propone Montolivo e c’è l’idea Schelotto...

REAL MADRID, UFFICIALE BRAHIM DÍAZ DAL MANCHESTER CITY. BENFICA, MOURINHO DICE NO. ATLETICO MADRID, VICINO IL RINNOVO DI OBLAK. E MAJA È PRONTO A LASCIARE IL SUNDERLAND - Operazione per il Real Madrid. Preso Brahim Díaz dal Manchester City, è ufficiale. La sensazione è che il mercato del Real decollerà per davvero in estate, non sono previste grandi manovre in questa sessione. E chissà che nel futuro del Real Madrid non ci sia Jose Mourinho, che intanto ha detto no al Benfica. Lo Special One non vuole tornare in Portogallo. Mentre l’Atletico Madrid, che potrebbe perdere Godin a zero a vantaggio dell’Inter, è vicino a blindare il portiere Oblak. Chi invece è rassegnato a perdere un calciatore a zero è il Sunderland. Maja verso l’addio. Ci pensa il Tottenham...