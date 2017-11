Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 6 novembre

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

IL MILAN SFIDA INTER E ARSENAL PER ALMIRON. NERAZZURRI INTERESSATI A TOLOI DELL'ATALANTA E LAZZARI DELLA SPAL. L'UDINESE PENSA A CICIRETTI PER GENNAIO, MA C'È ANCHE LA SAMPDORIA. I FRIULANI POTREBBERO CEDERE JANKTO AL WATFORD. GENOA, BALLARDINI È IL NUOVO ALLENATORE.

Il Milan è interessato a Miguel Almiron, centrocampista dell'Atlanta United. Il paraguaiano è valutato circa 15 milioni di euro ed è seguito anche da Arsenal e Inter.

Osservatori dell'Inter sugli spalti dell'Atleti Azzurri d'Italia in occasione di Atalanta-SPAL. Due gli osservati speciali: Rafael Toloi nelle fila degli orobici, e Manuel Lazzari tra gli estensi.

Udinese a caccia di rinforzi. Testa già al mercato di gennaio. E nel mirino c’è Amato Ciciretti, attaccante del Benevento in scadenza di contratto con la società del Presidente Vigorito. Un contratto che molto probabilmente il giocatore non rinnoverà. Così l’Udinese ci pensa. E sullo sfondo sempre la Sampdoria.

Jakub Jankto potrebbe lasciare l'Udinese già a gennaio. Sul calciatore c'è l'interesse del Watford, società della galassia Pozzo, che potrebbe prelevarlo e portare in Premier League.

Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra all’allenatore Davide Ballardini, già operativo in precedenza nella stagione 2010/11 e nel 2013. L’insediamento del mister è contestuale all’inserimento del vice Carlo Regno e del collaboratore tecnico Stefano Melandri.

JURIC DOPO IL GENOA VERSO L'HAJDUK SPALATO. KLOPP VUOLE DAVID SILVA, FELLAINI NEL MIRINO DEL BESIKTAS. BILIC ESONERATO DAL WEST HAM, CHE PENSA A MOSES. MAKELELE NUOVO TECNICO DELL'EUPEN. ARSENAL E MANCHESTER CITY SUL TALENTO DE JONG DELL'AJAX. DRAXLER OBIETTIVO DEL BAYERN PER IL DOPO-RIBERY.

Con una nota sul proprio sito ufficiale l'Hajduk Spalato rende noto di aver esonerato il tecnico Joan Carrillo. La squadra è attualmente quarta in classifica nel campionato croato. Da fonti croate arriva la notizia che fra i candidati alla sostituzione ci sia niente meno che Ivan Juric, fresco di esonero dal Genoa. Si tratterebbe di un ritorno in casa, considerate le sue origini spalatine e i suoi inizi da calciatore proprio all'Hajduk, con cui ha esordito da calciatore professionista, giocando fino al 1997 prima di trasferirsi al Siviglia.

Il Liverpool vuole convincere David Silva a lasciare il Manchester City. Il fantasista spagnolo sarebbe un autentico pallino di Klopp, anche se al momento è improbabile che i Citizens vogliano privarsene.

Adesso è ufficiale: Slaven Bilic non è più l'allenatore del West Ham. Fatale, in questo senso, la pesante sconfitta interna subita contro il Liverpool (1-4) nell'ultimo turno di campionato, che ha fatto precipitare ulteriormente la squadra in classifica. Per la sua sostituzione si fa il nome di David Moyes.

Il Besiktas resta in pressing su Marouane Fellaini. Il centrocampista del Manchester United, ancora incerto riguardo al rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno, sarebbe il primo obiettivo dei turchi per gennaio.

Claude Makelele ha lasciato il suo ruolo di assistente allenatore di Paul Clement allo Swansea per diventare il nuovo tecnico dell'Eupen. A comunicarlo è lo stesso club gallese. Makelele, 44 anni, prende il posto di Jordi Condom e torna a svolgere il ruolo di head coach dopo l'esperienza del 2014 sulla panchina del Bastia.

Si profila un acceso testa a testa tra Arsenal e Manchester City per il giovane talento Frenkie De Jong dell'Ajax. Seguito con attenzione da Wenger e Guardiola, il centrocampista classe '97 potrebbe già cambiare maglia a partire da gennaio.

Il Bayern Monaco potrebbe puntare su Julian Draxler per il dopo Franck Ribery. L'esterno francese ha rimediato la rottura dei legamenti e difficilmente rientrerà a breve, mentre l'attaccante del Paris Saint Germain sarebbe un'opzione per la prossima stagione.