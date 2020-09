Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 6 settembre

vedi letture

ATALANTA, L’AL NASSR PUNTA FORTE SUL PAPU GOMEZ: PRONTA MISSIONE IN ITALIA. JUVE, SUAREZ AD UN PASSO. LAZIO, CASO ACERBI - L’Al Nassr fa sul serio per il Papu Gomez. La società saudita, dopo il documento ufficiale inviato all’Atalanta il 31 agosto con l’offerta, ha aumentato nuovamente il pressing con una proposta al calciatore da 7,5 milioni annui per due anni più uno di opzione, un appartamento e un’automobile. L’Al Nassr ha voglia di chiudere per il Papu e infatti tra oggi e domani è atteso in Italia il direttore sportivo del club, Abdurman Alhelafi per trattare di persona. La richiesta di Gomez era di circa 8 milioni, dinanzi ad un rilancio degli arabi da 7,5 è possibile che il giocatore venga accontentato con dei bonus. All’Atalanta, in caso di cessione, andrebbero 15 milioni. Toccherà al Papu decidere, in tranquillità, consapevole che si tratta di una scelta anche di vita e non solo professionale. Il club qualora il giocatore volesse andare via, non si opporrebbe. Giorni caldi, Papu Gomez potrebbe volare in Arabia Saudita. Il club arabo inoltre avrebbe messo nel mirino anche Radja Nainggolan.

La Juventus prosegue a lavorare, senza sosta, per Luis Suarez. Nessun costo di transfer verso il Barcellona, l'accordo e l'intesa col calciatore è stata già trovata. La trattativa è già impostata per un contratto di 2 anni. Quel che arriva dalla Spagna è che il Barcellona non opporrà ostacoli alla cessione: basterà un indennizzo al club Blaugrana, che il club bianconero ha intenzione di pagare, per sbloccare la trattativa. Suarez alla Juventus è la prima pista per il reparto avanzato della Juventus, che comunque in caso di fumata nera sul passaporto del giocatore, sta lavorando anche dall'altra parte sull'alternativa: Edin Dzeko.

Da oggi inizia la settimana decisiva: Suarez farà l'esame di italiano per ottenere il passaporto ma il tempo stringe. Le origini friulane della moglie e un iter già iniziato anche in tempi non sospetti, rendono la trattativa possibile, ma serve accelerare. Soprattutto da parte del giocatore, per superare l'ostacolo dello status da extracomunitario, visto che la Juventus non può prenderne un altro dopo Weston McKennie e Arthur. Adesso dipende dalla burocrazia.

Oggi è il giorno di Aleksandar Kolarov all'Inter. Ci siamo: il serbo è il colpo voluto e cercato da Antonio Conte per la difesa. Esperienza e qualità, oggi il giocatore è atteso a Milano in arrivo da Belgrado. Con lui anche Alessandro Lucci. La prima giornata milanese, fatta di test medici e primi approcci con l'Inter. Sta per iniziare la nuova storia della carriera di Kolarov, pronto a lasciare la Roma per sposare il nerazzurro di Conte.

Francesco Acerbi spaventa la Lazio. Il difensore azzurro, ai microfoni di Rai Sport, ha dichiarato di non essere contento della fuga di notizie - false - sul rinnovo del suo contratto: "Ho letto cose non vere, sia sull'offerta ricevuta che sulle cifre. Le cose si fanno nelle sedi opportune, non sui giornali. Credo di aver portato sempre rispetto alla società, e mi aspetto un minimo di rispetto anche io o che almeno se ne parli nelle sedi opportune. Mi ha dato fastidio e se è questo l'atteggiamento che hanno e andranno avanti così, forse il rinnovo non sarà più nella mia testa".

Tiene banco la questione del rinnovo di Nicolò Zaniolo in casa Roma. L'attuale contratto del fantasista, in scadenza nel 2024, permette al ragazzo di guadagnare 1,8 milioni più bonus, cifra che Zaniolo vorrebbe aumentare quantomeno a 3,5 milioni.Il procuratore del calciatore, Claudio Vigorelli, preme per affrontare il capitolo rinnovo prima dell'avvio del nuovo campionato, mentre la Roma non ha fretta e vorrebbe discuterne ad ottobre. Lo scrive Il Corriere della Sera.

Lo Spezia sta per avere il suo portiere per la Serie A. In chiusura Jeroen Zoet dal PSV Eindhoven. Accordo biennale, situazione in via di definizione e oggi può essere il giorno della fumata bianca. Un colpo da A per le Aquile, il dg Meluso è al lavoro. E Zoet è ad un passo.

Il futuro di Federico Chiesa continua ad essere un rebus per la Fiorentina. Il giocatore è reduce da una stagione non troppo esaltante e la sua valutazione di 70 milioni appare un po' stonata nel mercato post COVID: in caso di mancata partenza, Commisso intende sedersi al tavolo per prolungare l’accordo almeno di un anno oppure inserendo una clausola. Il giocatore prende tempo, ma da Firenze mandano un avviso ai naviganti: una cessione negli ultimi giorni di mercato è esclusa, chi vuole il giocatore dovrà presentare presto un'offerta alla Fiorentina. Lo riporta Il Corriere della Sera.

PSG, LEONARDO: “ADDII THIAGO SILVA E CAVANI PER RAGIONI FINANZIARIE, TRATTIAMO RINNOVI NEYMAR E MBAPPÉ”. BARCELLONA, TRE BIG INGLESI SU GRIEZMANN -

Il direttore sportivo del PSG, Leonardo, ai microfoni di Canal + ha parlato degli addii di Cavani e Thiago Silva: "La decisione su di loro non è stata facile. Sono idoli del club. È sempre complicato. Abbiamo preso la decisione a marzo per una questione finanziaria e per un ricambio generazionale. Abbiamo parlato all'ultimo momento con Thiago Silva per cercare di trattenerlo, ma lui ha detto di no". Nell'intervista concessa a Canal +, Leonardo ha parlato anche del futuro di Neymar e Mbappé, che hanno entrambi il contratto in scadenza nel 2022: "Vogliamo continuare con loro, questo è chiaro. Tutti sanno come va. Con loro abbiamo già parlato. Dobbiamo trovare il momento giusto e il modo giusto per farlo. È un'opportunità avere due giocatori così nella stessa squadra. Abbiamo due dei migliori giocatori al mondo dopo Messi e Ronaldo al PSG, è una cosa enorme. Mbappé? La riflessione è che qualcosa di importante sta arrivando per lui. Ci sono state tante cose belle per lui qui. Il matrimonio è perfetto. Mercato? Il calcio è difficile per tutti, per le grandi squadre all'estero. Il PSG sarà presente negli gli anni a venire, siamo una squadra ambiziosa ma quest'anno è difficile dal punto di vista finanziario. Abbiamo bisogno di rinforzi è chiaro, come un terzino destro".

Con la conferma ufficiale della permanenza di Lionel Messi al Barcellona, in casa blaugrana tiene banco il futuro di Antoine Griezmann: l'attaccante francese è arrivato al Camp Nou poco più di un anno fa, ma potrebbe già lasciare. Secondo quanto riporta il Mail on Sunday, la sua prossima squadra potrebbe essere in Premier League, visto che Arsenal, Liverpool e Manchester United osservano interessate l'evolversi della situazione.

Come riporta Star on Sunday, il Manchester United sta lavorando a un colpo in previsione dell'anno prossimo. Si tratta di Dayot Upamecano, ambito difensore di proprietà del Lipsia, sul cui contratto è presente una clausola per quanto riguarda la prossima stagione. A partire dal giugno 2021, infatti, il centrale francese classe '98 avrà una clausola rescissoria di 42 milioni di euro, poco più. I Red Devils puntano quindi ad attendere il termine di quest'annata, per poi pagarla.

AS fa il punto su Gareth Bale, costosissimo esubero nella rosa del Real Madrid. La società della capitale spagnola spera ancora di poter monetizzare qualcosa da una sua cessione nella prossima estate, con i fari della Premier League che si sarebbero riaccesi su di lui. Il quotidiano iberico però fa sapere che i Blancos, pur di rinunciare al suo pesante stipendio, sarebbero pronti - qualora le cose per un suo trasferimento si mettessero male - ad accordarsi privatamente con il gallese, lasciandolo libero di accasarsi altrove a costo zero qualora rinunciasse a percepire l'ultimo anno di contratto, sui due che ancora gli rimangono.