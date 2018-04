Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 7 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

NAPOLI, C’È L’ACCORDO PER IL RINNOVO DI MILIK. MILAN, CUTRONE VERRA’ BLINDATO FINO AL 2022. MILAN, SE PARTE SUSO MIRABELLI PUNTA SU BERARDI. BOLOGNA, OBIETTIVO ROG: POSSIBILE TRATTATIVA CON IL NAPOLI PER VERDI. MIRANTE PIACE A JUVE E ROMA MA NON VUOLE FARE IL VICE. INTER. CONCORRENZA DI SAMP, BOLOGNA E GENOA PER LUNIN. MILAN, SFIDA ALLA FIORENTINA PER ARRIVARE A GRASSI.

Il portale Sportmediaset riporta alcune novità sul futuro di Arkadiusz Milik, che potrebbe presto prolungare il suo rapporto col Napoli: "Il futuro di Arkadiusz Milik sembra ancora azzurro. Secondo quanto trapela dalle ultime indiscrezioni, il Napoli e l'attaccante polacco avrebbero raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto fino al 2023", riporta TuttoNapoli.net

Come si legge sulle pagine di Tuttosport, il Milan vuole blindare Patrick Cutrone. L'attaccante classe '98 - si legge - si è meritato sul campo un nuovo contratto. I contatti sono avviati da tempo, c'è la volontà da entrambe le parti di legarsi in maniera forte. Al momento le cifre sono in fase di definizione, ma la base della trattativa è quella di un nuovo contratto che vada a scadere il 30 giugno 2022 con l'ingaggio che salirà fino a superare il milione di euro.

Come si legge sulle pagine di Tuttosport il futuro di Domenico Berardi potrebbe essere lontano dal Sassuolo. Se il Milan dovesse perdere Suso in estate, Mirabelli, da sempre grande estimatore di Berardi, potrebbe puntare proprio sull'attaccante del Sasssuolo. Gattuso - si legge - potrebbe essere l'allenatore giusto per dargli fare il definitivo salto di qualità per quel che riguarda l'aspetto della personalità, visto che sul talento, nonostante un paio di stagioni non esaltanti, in molti sono ancora pronti a scommetterci.

Stando a quanto rivela oggi il Resto del Carlino, Riccardo Bigon, ds del Bologna, sta seguendo da un anno le performance di Marko Rog, poco utilizzato da Sarri nel Napoli. L'obiettivo dei felsinei sarebbe convincere gli azzurri a cedere il croato, magari nell'ambito di una nuova operazione legata a Simone Verdi.

Juventus e Roma sono interessate ad Antonio Mirante per coprire le spalle ai propri portieri titolari in vista della prossima stagione ma il capitano del Bologna non pare interessato. Lo riporta oggi la redazione del Resto del Carlino chiarendo che l'estremo difensore, a 35 anni, non si sente pronto per abbandonare il ruolo di protagonista e passare a quello di vice.

Sampdoria, Bologna o Genoa (se dovesse partire Perin) sono le squadre in corsa per il prestito di Andriy Lunin, portiere "prenotato" dall'Inter negli ultimi giorni. Il 19enne dello Zorya sbarcherà in Italia per essere girato altrove, in virtù del suo status di extracomunitario, e questi sono i club ad essersi fatti avanti secondo il Corriere dello Sport.

Giovani e italiani, il discorso non cambia. E Alberto Grassi sta per archiviare una stagione molto importante a livello personale che il diretto interessato spera coincida con la salvezza del suo attuale club. Il centrocampista classe ’95 è in prestito con diritto di riscatto a favore della Spal e controriscatto per il Napoli. E ci sono possibilità in crescita che diventi un uomo mercato: il suo profilo piace al Milan nel restyling che prevede almeno due-tre investimenti a centrocampo (i rossoneri hanno seguito anche Jankto, nel mirino dell‘Arsenal, e Dembelé per ora in scadenza nel 2019 pur avendogli il Tottenham propostogli il rinnovo). Ma non soltanto il Milan perché Grassi è un profilo in evidenza nella lista della Fiorentina, oggi più defilate Udinese e Bologna. Lo riporta Alfredopedulla.com.

LIVERPOOL, ANCHE IL PSG SI INSERISCE NELLA CORSA A SALAH. CHELSEA, A SORPRESA AVANZA BLANC PER LA PANCHINA. MARSIGLIA, BEN ARFA CHIAMA LA SUA EX SQUADRA. TOTTENHAM, POCHETTINO SI VEDE A LUNGA SULLA PANCHINA DEGLI SPURS. SPORTING, VERRA' INTERROTTO IMMEDIATAMENTE IL PRESTITO DI COENTRAO. BARCELLONA, ULTIMATUM AD UMTITI. IL MANCHESTER UNITED E' ALLA FINESTRA. MANCHESTER UNITED, SIDIBE' PER RINFORZARE LE CORSIE LATERALI. ARSENAL, WENGER: "RAMSEY E' IMPORTANTE PER IL FUTURO, VOGLIAMO TENERLO". OLYMPIQUE LIONE, IDEA RANIERI PER IL DOPO-GENESIO LA PANCHINA.

Anche il Paris Saint-Germain su Mohamed Salah. Lo riporta Le10Sport secondo il quale l'egiziano sarebbe un obiettivo nel caso di partenza di un attaccante. Il principale indiziato è Edinson Cavani, per il quale il club ha deciso il via libera in caso di offerta adeguata. L'attaccante del Liverpool, fin qui 38 reti in 43 partite, è da tempo nel mirino del Real Madrid.

Il Chelsea cerca un allenatore per la prossima stagione. Quasi certo l’addio di Antonio Conte a fine campionato, si valuta il profilo di Luis Enríque. Ma l’ultima idea, che prende quota, è Laurent Blanc. Blanc nome concreto per la panchina del Chelsea, a sorpresa il dopo Conte può parlare francese...

Secondo quanto riportato da Le10Sport Hatem Ben Arfa sogna un ritorno al Marsiglia. L'esterno d'attacco è da un anno esatto fuori rosa al Paris Saint-Germain e vedrà a giugno scadere il suo contratto. L'OM sembra la prima scelta anche se a Rudi Garcia non mancano talenti come Payet, Thauvin e Ocampos. Classe 1987, Ben Arfa ha difeso i colori dell'OM dal 2008 al 2010.

Il tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino, ha parlato a SkySports del suo futuro e dei suoi progetti a lungo termine con gli Spurs: "Vogliamo migliorare ogni anno. Ho firmato quattro anni fa e sin dall'inizio ho cercato di ridurre il gap con le altre e creare un progetto che ci portasse ad essere competitivi e ad avere uno stadio nuovo per poterci rendere una squadra competitiva in Champions League. Siamo avanti col progetto, io e il club la pensiamo allo stesso modo. Il Tottenham è un progetto esaltante, per il presente e il futuro".

Secondo quanto riportato da A Bola Fabio Coentrao tornerà immediatamente al Real Madrid, club che detiene il suo cartellino. Lo Sporting non ha accettato il suo post su Instagram in risposta alle dichiarazioni del presidente Bruno de Carvalho. Il terzino sinistro, 30 anni, era in prestito fino al termine della stagione.

Il Barcellona ha dato l'ultimatum a Samuel Umtiti. Secondo quanto riportato da Sport il club ha dato un mese di tempo al francese per sciogliere le riserve circa il suo futuro. Il Manchester United è disposto a pagare i 60 milioni della sua clausola rescissoria, ma la volontà dei catalani è rinnovare e adeguare il contratto del giocatore, alzando anche il suo prezzo.

Il Manchester United pensa a Djibril Sidibé per rinforzare le corsie laterali. Come riporta Le10Sport, Mourinho starebbe seguendo con grande attenzione la costante crescita del terzino di proprietà del Monaco, che in questa stagione ha collezionato finora 31 presenze, tre gol e otto assist.

Arsène Wenger, allenatore dell'Arsenal, si è detto ottimista circa il futuro di Aaron Ramsey con i Gunners. Il centrocampista glalese, 27 anni, è in scadenza di contratto nel 2019: "Per quel che mi riguarda la situazione è chiara, ma dovremo trovare un accordo. Vogliamo tenerlo, è un giocatore importante anche per gli anni a venire".

L'Olympique Lione guarda oltre Bruno Genesio. Come riporta il Sun, il club francese sarebbe infatti pronto a cambiare allenatore in estate e al momento starebbe valutando i profili di Laurent Blanc e Claudio Ranieri, oggi al Nantes.