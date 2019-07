Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 7 luglio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antonio Conte, nuovo allenatore dell'Inter, nel corso della conferenza stampa di presentazione come tecnico nerazzurro, ha parlato - interpellato dai cronisti presenti - anche delle possibilità della sua squadra di competere per la vittoria dello Scudetto: "L'Inter è una delle società più importanti al mondo. Non mi pongo limiti. Se lo facessi creerei alibi per gli altri. Si è creato un gap enorme nei confronti della Juve, poi c'è anche il Napoli che con lavoro e serietà è rimasta lì. Sappiamo dove e come lavorare, ripartendo dalla voglia di dare il meglio, senza recriminazioni. Alla fine vedremo". Sull’esclusione di Icardi e Nainggolan il tecnico nerazzurro ha fatto sapere di essere “perfettamente allineato al club”. Sulle strategie di mercato è poi intervenuto Marotta il quale ha confermato l’interesse concreto per Dzeko e Barella. Inter a lavoro, protagonista sul mercato più che mai.

Dragowski-Fiorentina, è rottura totale. Distanza al momento incolmabile tra domanda e offerta per il rinnovo contrattuale del portiere. Parti distanti e sirene inglesi importanti per Dragowski, che spinge per andare via e ha chiesto la cessione. Giorni caldi, la Premier chiama. E la Fiorentina non fa passi in avanti per andare incontro alle esigenze del calciatore. Il divorzio appare sempre più inevitabile. Intanto ieri la Fiorentina ha comunicato di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pietro Terracciano dall'Empoli F.C. Terracciano, nato a San Felice a Cancello (Caserta) l’8 Marzo del 1990, nella seconda parte della scorsa stagione, ha giocato, in prestito, con la maglia viola collezionando 2 presenze.

Dopo Aaron Ramsey, Adrien Rabiot, Gianluigi Buffon e Medih Demiral, la Juventus sta chiudendo anche per Cristian Romero. Il difensore arriva dal Genoa, dove potrebbe comunque tornare in prestito, e martedì si sottoporrà alle visite mediche. L’argentino ha salutato staff e squadra e non partirà assieme al Genoa per il ritiro in Austria. Intanto Pau Lopez oggi sarà a Roma per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi. Pertanto oggi pomeriggio il portiere spagnolo ha lasciato il ritiro del Betis Siviglia: "Pau López lascia il ritiro del Real Betis di Montecastillo col permesso del club", recita il tweet del club spagnolo che ha annunciato la partenza del giocatore.

Il Galatasaray accelera per Gervinho. Come riportano i colleghi de La Gazzetta dello Sport, i turchi sarebbero infatti pronti a offrire un ricco triennale da 2,5 milioni netti più bonus all'esterno d'attacco del Parma. Non sarà facile però convincere i ducali a lasciarlo partire, visto che l'ex Roma viene valutato circa 15 milioni di euro.

Il Milan non sta pensando solo al centrocampo (Bennacer ed eventualmente Torreira). I rossoneri, ad esempio, stanno lavorando anche per rinforzare la difesa. Come riporta Tuttosport, i contatti per Lovren sono costanti. Il centrale croato è la prima scelta della società milanista, che punta ad abbassare la richiesta economica del Liverpool, ma anche quella del giocatore. Mentre l’Atalanta pensa a Laxalt.

WEST HAM, ARNAUTOVIC ALLO SHANGAI SIPG. L’AGENTE DI KLOPP: “GERMANIA IPOTESI POSSIBILE”. GRIEZMANN NON VA IN RITIRO CON L’ATLETICO MADRID. L’EVERTON VUOLE DIEGO COSTA -

Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sports, sarebbe fatta ormai per il passaggio di Marko Arnautovic dal West Ham allo Shangai SIPG. L'attaccante austriaco ha superato le visite mediche con il club cinese e porterà circa 25 milioni di euro nelle casse degli Hammers. L'ufficialità dell'affare è attesa nelle prossime ore.

L'agente di Jurgen Klopp ha parlato del futuro del tecnico ai microfoni di Welt e della possibilità che un giorno alleni la nazionale tedesca: "Lo stesso Jurgen ha detto che nel caso in cui Joachim Low non voglia più essere l'allenatore della nazionale e sarebbe possibile farlo, questa è un'opzione per lui", ha detto Marc Kosicke che poi ha spiegato che per ora resterà a lungo a Liverpool: "I Reds vogliono addirittura estendere il suo contratto. Dopo aver vinto la Champions ha capito nuovamente che grande club è il Liverpool e sa di trovarsi nel posto giusto al momento giusto".

Come promesso Antoine Griezmann non si è presentato al ritiro dell'Atletico Madrid. I colchoneros infatti nel pomeriggio si sarebbe dovuti ritrovare Ciudad Deportiva de Majadahonda ma Griezmann non era tra loro e non partirà naturalmente per la spedizione a Los Angeles che segnerà l'inizio della pre-season del club spagnolo. Ora dunque si aspetta la mossa del Barcellona e soprattutto l'eventuale punizione dell'Atletico che potrebbe aprire un dossier a carico del francese. Diego Costa invece potrebbe tornare in Premier League. Secondo le ultime indiscrezioni del Daily Mail infatti l'attaccante dell'Atletico Madrid piace moltissimo all'Everton che sta cercando un grande attaccante per rinforzare il reparto offensivo. Diego Costa in Inghilterra ha giocato al Chelsea, salvo poi ritornare all'Atletico dopo un'esperienza poco fortunata.