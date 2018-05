Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 7 maggio

© foto di Federico De Luca

L'INTER CI PROVA PER TOUSART. ROMA, OCCHI SU BATTAGLIA E TALISCA. NAPOLI, 20 MILIONI PER RUI PATRICIO, MENTRE IL LIVERPOOL PROVA A SOFFIARE REINA AL MILAN. PRAET PIACE AL NEWCASTLE, MOURINHO LASCIA CAMPO LIBERO ALLA JUVE PER MARTIAL. FIORENTINA, PRIORITA' AL RINNOVO DI BADELJ E AL RISCATTO DI PEZZELLA. CALLEGARI-GENOA, CI SIAMO

Il Liverpool prova a beffare il Milan per Pepe Reina. Lo scrive quest'oggi il Daily Mirror, che spiega come i Reds abbiano individuato nello spagnolo in uscita dal Napoli il possibile nuovo secondo alle spalle di Karius. Per Reina si tratterebbe di un ritorno dopo aver vestito la maglia numero uno del club inglese dal 2005 al 2013.

Il tecnico del Manchester United José Mourinho avrebbe dato il via libera alla cessione di Anthony Martial alla Juventus. L'allenatore portoghese non si opporrebbe all'addio del francese, con i bianconeri in netto vantaggio rispetto alle concorrenti per ottenere il cartellino dell'attaccante.

Rui Patricio ha contattato il connazionale Mario Rui per conoscere a fondo quella che presto potrebbe diventare la sua nuova squadra. Stando al quotidiano lusitano, il sì a De Laurentiis ci sarebbe già stato nel corso di un incontro organizzato dall'agente Jorge Mendes. Ora manca l'accordo con lo Sporting: l'affare dovrebbe chiudersi intorno ai 20 milioni.

La Roma avrebbe messo gli occhi su Anderson Talisca, giocatore del Benfica in prestito al Besiktas. I portoghesi chiedono 40 milioni, ma potrebbero perdere il giocare qualora il club turco decidesse di spendere i 21 milioni per il riscatto, ipotesi però remota. L'offerta di Monchi sarebbe di circa 30 milioni. I giallorossi seguono anche Battaglia dello Sporting.

L'Inter proverà a prendere Lucas Tousart, centrocampista dell'Olympique Lione. Trentacinque presenze in campionato, è stato osservato negli scorsi mesi dagli osservatori nerazzurri e ci sarebbe l'intenzione di passare dalle parole ai fatti.

E' arrivata, dopo un lungo corteggiamento, la fumata bianca tra il Genoa e Lorenzo Callegari. Classe 1998, il centrocampista francese è in scadenza con il Paris Saint-Germain: firmerà un quadriennale col Grifone dopo le visite mediche.

In casa Fiorentina in settimana si parlerà del futuro di Milan Badelj, che andrà in scadenza in estate, e del riscatto (programmato) del difensore centrale argentino German Pezzella dal Betis Siviglia; poi i dirigenti viola rinvieranno ogni altro discorso relativo agli affari dell’estate.

Dennis Praet al centro del mercato della Sampdoria, al pari di Lucas Torreira. Il centrocampista piace moltissimo in Italia (Napoli, Roma, Inter e anche la Juventus su di lui) ma anche all'estero. In Spagna c'è il Siviglia in pole position, ma anche in Inghilterra. Negli ultimi giorni infatti il Newcastle si sarebbe mosso per il belga.

ATLETICO, CAVANI PER IL DOPO-GRIEZMANN. IL LIPSIA PROMUOVE HAIDARA DEL SALISBURGO. VILLARREAL SU CAZORLA, MENTRE RIBERY RINNOVA CON IL BAYERN MONACO

L'ormai imminente partenza di Antoine Griezmann in direzione Barcellona potrebbe avvicinare Edinson Cavani all'Atlético Madrid. L'uruguayano ritiene chiuso il suo ciclo al Paris Saint-Germain e l'avventura spagnola, mai provata, potrebbe essere una soluzione. E a 31 anni il prezzo sarà sicuramente inferiore ai 100 milioni di euro che i colchoneros incasseranno dalla cessione di Griezmann.

Il RB Lipsia si tutela in vista della partenza in estate di Naby Keita, diretto verso Liverpool: sarebbero già iniziati i contatti per il centrocampista del RB Salisburgo Amadou Haidara, principale candidato per rinforzare la mediana di Hasenhüttl. Costo dell'operazione: dieci milioni di euro.

Il Villarreal sarebbe interessato a riportare in Spagna Santi Cazorla, dopo che il giocatore è tornato ad allenarsi in seguito all'infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dai campi di gioco.

Con una nota sul proprio profilo ufficiale, il Bayern Monaco comunica il rinnovo di Franck Ribéry per un'altra stagione. L'asso francese, classe 1983, è approdato in Baviera nell'estate del 2007, vicendo in 11 anni tutto quello che c'era da vincere a livello di squadra: una Champions League, un Mondiale per Club, una Supercoppa Europea, 8 campionati, 5 coppe di Germania, 4 supercoppe tedesche. Le presenze complessive di Ribéry al Bayern sono 385 e 117 le reti totali.