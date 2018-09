Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 7 settembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Juventus, anche il Real s'inserisce per Pogba. Inter, frenata per il rinnovo di Skriniar. Milan, sfida alla Roma per Guilherme del Fluminense. Genoa, per Piatek gli occhi del Real Madrid

JUVENTUS

Barcellona e Juventus stanno già preparando l'assalto nel mercato di gennaio, ma quello di Paul Pogba è un nome ambito da tanti altri club. Come riporta il portale Don Balón, infatti, sul centrocampista del Manchester United c'è anche il Real Madrid, pronto a una vera e propria follia per regalare un altro galáctico a Lopetegui.

Mario Mandzukic sembra disposto a prolungare il proprio contratto con la Juventus, scrive questa mattina Tuttosport. Al momento tuttavia il rinnovo del croato, in scadenza nel 2020, non sembra essere una priorità per la Juventus anche se ovviamente nel futuro prossimo si parlerà di questa eventualità. E il giocatore, come detto, sembra aver già dato il proprio ok di massima.

INTER

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport dopo il primo incontro tra Karol Csonto, agente di Milan Skriniar, e l'Inter, non si è arrivati all'accordo per il rinnovo di contratto del giovane difensore. Il club nerazzurro ha proposto 2,5 milioni di euro a stagione, ovvero circa il 50% in più di ciò che percepisce in questo momento il giocatore. Il suo procuratore però chiede non meno di 3 milioni, in linea con le offerte milionarie ricevute in estate dalla Premier League, con il Manchester United arrivata a proporre fino a 65 milioni per portarlo in Inghilterra. In ogni caso per Ausilio non si tratta di una priorità, vista la scadenza nel 2022, ma iniziare con il piede sbagliato una trattativa di prolungamento non è un buon segnale in vista del futuro.

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sul futuro all'Inter di Keita Balde. L'attaccante è arrivato in estate dal Monaco in prestito oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto a 34 e secondo il quotidiano il suo futuro dipenderà, oltre che dal rendimento in campo, dal destino di Federico Chiesa. L'Inter infatti con la Juventus è una delle principali contendenti per il talento della Fiorentina e nel caso in cui i nerazzurri dovessero capire di avere serie chance lo metterebbero davanti a Keita nelle preferenze. Diverso il discorso se si dovesse decidere di cedere Ivan Perisic. In quel caso Keita potrebbe essere riscattato anche con l'arrivo di Chiesa.

Parla a Tyc Sports la punta dell'Inter, Mauro Icardi, direttamente dal ritiro dell'Argentina. "Sono qui per dimostrare quello che valgo, Scaloni (il ct ad interim dell'Albiceleste ndr) continua a mostrarmi che sono una importante di lui", esordisce Maurito, che poi dimostra di essersi messo presto alle spalle la mancata chiamata in Nazionale a Russia 2018: "Non mi chiedo perché non sono andato alla Coppa del Mondo. Sampaoli ha deciso che dovevo restare fuori ed è finita lì. Sono sempre disponibile per la selezione. Dobbiamo pensare al presente e al futuro", riportano i colleghi di FcInterNews.it. Il capitano interista non è preoccupato dalla critiche che piovono spesso sulla sua testa: "Ho la personalità per incassare le critiche. Oggi arrivano critiche per qualsiasi cosa, ma ho un carattere che non dà peso a tutto ciò che si dice".

MILAN

Non solo Real Madrid e Siviglia. Secondo quanto riporta As, il giovane attaccante del Fluminense Pedro Guilherme avrebbe infatti attirato anche l'attenzione di Milan e Roma. Il talento brasiliano, classe 1997, ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, ma alla fine potrebbe partire anche per una cifra inferiore ai 25.

NAPOLI

Un addio burrascoso che tuttavia non chiude le porte per un futuro ritorno. Maurizio Sarri nell'intervista a Il Mattino parla anche del possibile ritorno al Napoli in futuro: "Lo spero. Può essere l'obiettivo concludere la carriera al Napoli. Ma prima voglio rimanere al Chelsea, in questo splendido club, ancora per tantissimo tempo. Qui è tutto stupendo, non c'è nulla che non vada bene. Un sogno allenare questo club".

GENOA

Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, il Barcellona starebbe già ponendo le sue attenzioni su Krzystof Piatek. Ventitrè anni, è la stella dell'attacco del Genoa, pescato in estate dai polacchi del KS Cracovia. Tre gare ufficiali e già sette gol col Grifone, sarebbe uno degli osservati speciali in questi mesi sul taccuino degli scout blaugrana.

Lunga ed interessante intervista del presidente del Genoa Enrico Preziosi a Il Secolo XIX. "Il modulo di Sassuolo è troppo offensivo, ho parlato con Ballardini. Cambieremo", il titolo interno delle parole del numero uno genoano. Che poi si sofferma sulla nuova rosa: "Questa è una squadra di valore, la migliore negli ultimi 5 anni. Ritroveremo equilibrio. Piatek in partenza a gennaio? Una bestemmia. Lui deve continuare a segnare, è qui per questo".

Chelsea e Manchester United, Martial e Cahill verso l'addio. Barcellona, Rafinha lontano dal rinnovo. OM, Augustin nome caldo per l'attacco

PREMIER LEAGUE

Secondo quanto riporta il Sun, l'attaccante del Manchester United, Anthony Martial, avrebbe "sospeso" i colloqui con il club in merito al rinnovo di contratto fino a quando - si legge - non sarà chiarito anche il futuro di José Mourinho. Martial, da sempre in difficoltà nel rapporto col tecnico portoghese, potrebbe anche decidere di non rinnovare il contratto (in scadenza nel 2019) qualora venisse confermato Mourinho sulla panchina dei Red Devils.

Secondo quanto riferisce il Sun, il difensore del Chelsea - Gary Cahill - ha fatto sapere che potrebbe lasciare i Blues a gennaio qualora non dovesse cambiare il minutaggio (scarso) di questo inizio di stagione. Con l'arrivo di Sarri sulla panchina, infatti, il 32enne ha perso il posto da titolare, rimandendo sempre in panchina nelle prime partite di Premier.

LIGA

Ha il contratto in scadenza nel 2021 e una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Ma il fascino del Real Madrid - riporta As - potrebbe avvicinare Pedro Guilherme alla Casa Blanca. L'attaccante 21enne del Fluminense ha segnato 12 gol in 23 partite e ha attirato finora l'attenzione di mezza Europa.

Visti i continui interessamenti di club quali Manchester United per Lucas Hernandez, l'Atletico Madrid ha deciso di innalzare la clausola rescissoria del terzino francese fino a 150 milioni di euro. Lo riferisce il Sun.

Ultime sul futuro di Rafinha direttamente dal Mundo Deportivo. Il club blaugrana - si legge - avrebbe voluto cedere il brasiliano ex Inter, ma alla fine nessun club ha avuto la forza di affondare il colpo. Secondo il quotidiano, nonostante i dubbi del giocatore il Barça vorrebbe rinnovare il contratto di Rafinha che scade nel 2020: sa di non essere nelle grazie dell'allenatore e, inoltre, le voci su Rabiot e De Jong - dopo gli acquisti di Arthur e Vidal - vengono interpretate come un chiaro segnale del poco spazio che andrebbe ad avere anche in futuro. Una situazione, questa, che difficilmente porterà al rinnovo.

LIGUE 1

Il Marsiglia cerca una valida alternativa a Florian Thauvin e Jean-Kévin Augustin sembra essere il prescelto da Rudi Garcia. Il centravanti classe 1997 - riportano i media francesi - cresciuto nel Paris Saint-Germain è in scadenza nel 2022 con l'RB Lipsia ed è valutato 20 milioni di euro.

BUDENSLIGA

Leroy Sané ha lasciato il ritiro della Germania per "motivi personali" dopo una discussione con il commissario tecnico Joachim Low e non sarà così disponibile per l'amichevole in programma domenica contro il Perù. A confermare la notizia la Federcalcio tedesca con un tweet. Sané, 22 anni, ha giocato gli ultimi 7 minuti della partita contro la Francia mentre non era stato inserito nella lista dei 23 del ct per gli ultimi Mondiali.