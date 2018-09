Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 8 settembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

Il Corriere dello Sport oggi in edicola dà ampio spazio al nome di Cesc Fabregas, obiettivo del Milan già per gennaio. Leonardo vorrebbe consegnare nelle mani di Gattuso un centrocampista di qualità e lo spagnolo, attualmente out per infortunio, è ritenuto nome ideale. L'ex Arsenal ha un contratto coi blues in scadenza a giugno e qualora Maurizio Sarri dovesse regolarmente preferirgli Jorginho o Kovacic ecco che già a gennaio potrebbe cambiare squadra. Col Milan in prima fila.

E' possibile un cambio di presidenza in casa Inter, ma Erick Thohir non sembra intenzionato a lasciare il club. A riferirlo è Tuttosport, che sottolinea come il ritorno in Champions League potrebbe portare dei benefici alla sua immagine e alle numerose attività che porta avanti in Asia. Il broker indonesiano è stato nominato dal presidente dell'Indonesia come capo della campagna per le elezioni presidenziali del 2019 e tra poco più di un mese si capirà se cederà le sue quote e lascerà di conseguenza il ruolo di presidente (Steven Zhang e Zanetti due opzioni da valutare) oppure se rimarrà azionista di minoranza e numero uno del club. La famiglia Zhang, però, ha in testa di liquidare il suo 30% offrendogli delle quote nelle azioni di Suning.

Giuseppe Marotta e Mino Raiola dovranno vedersi per discutere del futuro di Moise Kean, ma i due parleranno anche di un Paul Pogba 2.0 alla Juventus. A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega che già in estate il clamoroso cavallo di ritorno poteva concretizzarsi, ma la Juve non ha più ceduto Miralem Pjanic e non se n'è fatto nulla. Sul centrocampista francese, in rotta con il Manchester United, ci sono anche Barcellona e PSG, ma il club bianconero parte in vantaggio perché - si legge - sarebbe la destinazione preferita del campione del mondo. L'incontro tra l'AD della Vecchia Signora e il suo agente è previsto per fine novembre o i primi giorni di dicembre.

Dopo aver rifiutato l'offerta del Chelsea da 45 milioni di euro, la Juventus è pronta a rinnovare il contratto di Daniele Rugani. Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, per il difensore ex Empoli è pronto un quadriennale da circa 3 milioni di euro netti a stagione.

Il Milan potrebbe ricercare un vice-Biglia, vista l'età avanzata del centrocampista argentino e la presenza del solo Riccardo Montolivo (fuori dal progetto) come alternativa in quel ruolo. Secondo Tuttosport ci sono diversi talenti che stuzzicano l'interesse della dirigenza rossonera. Tra questi c'è Sandro Tonali del Brescia, classe 2000 su cui ci sono anche altre big, Juventus su tutte. Piace anche Leandro Paredes, ma lo Zenit chiede circa 35 milioni per lasciarlo andare via. Poi c'è la pista che porta a Niccolò Barella, nonostante negli ultimi tempi abbia fatto maggiormente la mezzala. Anche in questo caso però la valutazione è elevata: 40 milioni di euro. Il Milan sonda varie opzioni.

Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, il Napoli a gennaio - se Hamsik e Diawara continueranno a non convincere in cabina di regia - tornerà a bussare alla porta del Celta Vigo per Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco classe '94 che ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro.

Tra i talenti osservati dal dirigente del Milan Leonardo in Brasile, ce n'è uno che stuzzica particolarmente l’interesse: si tratta di Lucas Paquetá, giovane stella del Flamengo. Arrivare al classe '97 però, scrive il Corriere dello Sport, sarà tutt'altro che semplice vista la concorrenza del Paris Saint-Germain e delle big spagnole.

Prosegue la trattativa tra l'Inter e Mauro Icardi per il rinnovo del contratto sino al 2023. L'attaccante argentino guadagna attualmente 4.5 mln di euro più bonus e presto sottoscriverà un nuovo accordo a cifre più alte. Il club nerazzurro - scrive la Gazzetta dello Sport - offre tra i 5 e i 6 milioni di euro, ma le parti in questi giorni sono al lavoro soprattutto sui bonus, aspetto fondamentale per la chiusura dell'accordo.

Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, la Juventus rinnoverà presto il contratto del centravanti Mario Mandzukic. Attualmente legato al club bianconero da un contratto in scadenza nel 2020, il calciatore croato sottoscriverà in tempi rapidi, e alle stesse cifre di quello attuale, un nuovo accordo fino al 2021 o al 2022.

Secondo quanto riportato da Sport il Barcellona sarebbe sulle tracce di Domenico Berardi. E sarebbe pronto a un altro duello di mercato con la Roma, come avvenuto poco tempo fa con Malcom. I catalani apprezzano del giocatore italiano la capacità di poter giocare sia da attaccante esterno che da punta centrale. E dopo la partenza di Paco Alcacer i blaugrana cercano un vice-Suarez.

A sorpresa, il difensore inglese John Terry potrebbe proseguire in Russia la sua carriera. Il difensore inglese è in queste ore a Villa Stuart per svolgere visite mediche che, se verranno superate, porteranno alla firma di un contratto annuale con lo Spartak Mosca.

Claudio Marchisio verrà presentato domani pomeriggio come nuovo giocatore dello Zenit. La cerimonia avrà luogo allo "Stadio San Pietroburgo" dal vivo alle 16.40 italiane. Seguirà un'amichevole dello Zenit contro i kazaki del Kairat.

Il Barcellona pensa al dopo-Cillessen. Con il dodicesimo dei catalani che con ogni probabilità lascerà a gennaio o giugno, il club sta già seguendo il possibile sostituto, individuato in Jeroen Zoet. Olandese come Cillessen, il portiere del PSV, 27 anni, ha da poco rinnovato col club di Eindhoven fino al 2021.

Nuovo accordo fino al 2021 per Oscar Plano. Il club del presidente Ronaldo Nazario rinnova così la fiducia nei confronti dell'attaccante classe 1991.

Il Manchester United guarda in Messico per rinforzare la propria rosa. Come riporta Mediotiempo, alcuni osservatori dei Red Devils oggi avrebbero infatti visionato dal vivo il centrocampista Roberto Alvarado nel match del suo esordio assoluto con la Nazionale maggiore perso 1-4 contro l'Uruguay. Il classe 1998 milita in patria nel Cruz Azul.

Il nuovo portiere del Real Madrid Thibaut Courtois, intervistato da Sky Sports, è tornato a parlare del suo tanto discusso addio al Chelsea: "Volevo stare più vicino ai miei figli, lo avevo deciso già a marzo. Mi rattrista che i tifosi del Chelsea si siano arrabbiati per il mio trasferimento, non sanno tutta la verità".

Nel mercato di gennaio il giovane Vinicius Jr potrebbe partire in prestito per cercare più spazio. Secondo le ultime indiscrezioni di Marca sia Leganes che Rayo Vallecano puntano al giovane giocatore del Real Madrid, favorevole a cedere al brasiliano nella prossima finestra di mercato.

Il Barcellona da tempo sta seguendo le tracce di Frenkie de Jong, centrocampista dell'Ajax che piace molto alla dirigenza catalana. Come spiega Il Mundo Deportivo infatti il club spagnolo continua ad essere in pole per l'acquisto del giocatore, magari già a gennaio, mentre Manchester City, Borussia Dortmund e Tottenham sono più defilati in questo momento.

Il Fulham potrebbe perdere a breve Harvey Elliot, giovane giocatore di 16 anni. Secondo le ultime indiscrezioni della stampa inglese infatti Barcellona, Chelsea e Manchester City stanno seguendo con grande attenzione il giovane centrocampista che per la giovane età non può ancora firmare con la prima squadra del Fulham e potrebbe essere preda dei grandi club.