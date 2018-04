Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 9 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

MONACO FORTE SU SARRI. GASP L'ALTERNATIVA. JUVE, COMPLICATO CHIESA. MORATA SOGNA IL RITORNO. CAGLIARI, SILURATO ROSSI. IL CHIEVO CONFERMA MARAN

Il Monaco cerca un allenatore. Occhi puntati in Italia, forte pressing, continuo, sul tecnico del Napoli Maurizio Sarri. Anche la squadra e i collaboratori del tecnico sono stati informati del corteggiamento del Monaco, Sarri sta riflettendo e in questa settimana prenderà la decisione che sarà probabilmente quella definitiva. Il Monaco ci pensa seriamente, Sarri è concentrato sul presente consapevole di poter centrare un obiettivo importante in campionato con il Napoli. Ma in questi giorni dovrà dare una risposta da dentro o fuori. E per questo, nonostante la fiducia il Monaco si guarda intorno: l’alternativa può essere Gasperini, che a fine stagione lascerà l’Atalanta. Il Napoli, intanto, sta pensando a Grigoris Kastanos, centrocampista cipriota di proprietà della Juventus: il calciatore affiderà la procura a Giuffredi.

Proseguono i rumors su un possibile futuro al Milan di Domenico Berardi del Sassuolo. Il classe '94 piace molto al ds Mirabelli: sarebbe l'alternativa a Suso che potrebbe partire in estate ma non ai 35-40 milioni di euro chiesti in passato dalla società di Squinzi. Possibili contropartite dell'affare i vari Gabbia, Bellanova, Simic, Bertolacci, Antonelli e Locatelli.

Juventus e Fiorentina difficilmente troveranno un accordo per il trasferimento in bianconero di Federico Chiesa: la società viola al momento non avrebbe intenzione di cedere il giocatore, soprattutto non ai bianconeri, che, dal canto loro, avrebbero manifestato interesse per il ragazzo. Non ci sarebbero dunque i presupposti per avviare una trattativa tra i due club. Alvaro Morata, attaccante del Chelsea ex del Real Madrid, vorrebbe ritornare alla Juventus, dove ha già vissuto due stagioni da protagonista. L'operazione è però complicata poiché Morata è stato pagato 80 milioni di euro la scorsa estate. In attesa di risolvere il cubo di Rubik del futuro di Gianluigi Buffon, la Juventus pensa già al futuro. Wojciech Szczesny dovrebbe essere il titolare della prossima stagione, con Emil Audero - ora al Venezia - che dovrebbe essere la riserva. Negli scorsi giorni si era parlato anche di Consigli e Marchetti.

Il Cagliari ha deciso di interrompere la collaborazione professionale con Giovanni Rossi, direttore sportivo ex Sassuolo, dopo la sconfitta con l'Hellas Verona. Il tecnico dei sardi Diego Lopez ha inoltre annunciato: "La partita di sabato contro l’Udinese diventa fondamentale sulla via della nostra salvezza. Per preparare al meglio la partita, per restare insieme e concentrati sull’impegno abbiamo deciso in accordo con la società di andare in ritiro da domani".

Il patron dell'Udinese, Gianpaolo Pozzo, ha parlato dalla Spagna dopo l'ennesimo tonfo consecutivo dei suoi, stavolta 1-2 in casa contro la Lazio. "Sono molto preoccupato: non dobbiamo essere incoscienti. Non siamo andati in B finora non grazie ai proclami ma lottando. Le prestazioni non sono sufficienti per la A, dobbiamo intervenire subito: faremo in settimana un pre-ritiro, la gara contro il Cagiari sarà fondamentale. Non abbiamo più margini per le chiacchiere, siamo in crisi e in emergenza. Giocatori come Widmer, Barak e De Paul sembrano lontani parenti di quelli che conoscevamo e serve buon senso altrimenti facciamo la fine del Titanic. Sono molto preoccupato".

C'è mezza Serie A su Andrij Lunin. Il portiere dello Zorya Luhansk piace all'Inter, ma anche Napoli, Sampdoria, Bologna, Genoa, Roma e Juventus sono interessate.

Giancarlo Romairone e il Chievo Verona, a fine stagione potrebbe essere addio. E spunta già una prima idea in vista della prossima stagione, per ripartire dopo un’annata fin qui deludente. Si tratta dell’attuale direttore sportivo dell’Ascoli, Cristiano Giaretta. Al momento nessun contatto diretto, ma un’idea che potrebbe diventare qualcosa in più nelle prossime settimane. Per quanto riguarda la panchina, confermata invece la fiducia al tecnico Rolando Maran.

PSG, TUCHEL HA GIÀ FIRMATO? UNITED, HERRERA SOTTO ACCUSA. TORRES ANNUNCIA: "ULTIMA STAGIONE ALL'ATLETICO"

Thomas Tuchel avrebbe già firmato un contratto biennale, più un anno di opzioni, per il Paris Saint-Germain. Il tecnico tedesco ha già scelto i suo staff, composto da Arno Michels come suo vice, Rainer Schery come preparatore atletico e Benjamin Weber come analista video. Il PSG non ha fretta a ufficializzare la notizia: prima c'è un campionato da vincere e una semifinale di Coppa di Francia da giocare.

Sta facendo molto discutere in Inghilterra lo sputo di Ander Herrera sullo stemma del City, al termine del primo tempo del derby di Manchester di sabato scorso. Il centrocampista dei Red Devils, vittoriosi in rimonta per 3-2, ha negato di aver sputato intenzionalmente e si è detto mortificato, ma il suo gesto - volontario o meno - potrebbe avere adesso delle pesanti ripercussioni. La FA sarebbe infatti autorizzata a utilizzare le immagini in caso di richiesta di azioni legali da parte dei Citizens contro il giocatore.

Fernando Torres lascerà l'Atletico Madrid a fine stagione. La notizia era nell'aria ormai da tempo, ma a dare l'annuncio è stato lo stesso attaccante ex Milan, interpellato sul suo futuro duvante un evento promozionale: "Ne approfitto per dirvi che questa è la mia ultima stagione all'Atletico. Penso che sia la cosa migliore considerando le circostanze. Mi sentivo in dovere di annunciarlo ai tifosi che mi hanno dato tanto sostegno in questi anni". El Niño vedrà infatti scadere il suo contratto coi colchoneros il prossimo giugno.

Nuovo incarico per Dirk Kuyt al Feyenoord. Dopo essersi ritirato dal calcio giocato, l'ex attaccante sarà infatti il tecnico della formazione Under 19 dei biancorossi nella prossima stagione. Questo l'annuncio su Twitter del club olandese:

Il Lugano comunica l'esonero del tecnico Pierluigi Tami. I ticinesi pagano le sei sconfitte consecutive in campionato che hanno fatto precipitare la squadra ad appena 3 punti sopra l'ultimo posto.