Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità dell'1 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Insidefoto/Image Sport

ITALIA, ECCO IL CT: IL 28 MAGGIO L'ESORDIO DI MANCINI. A GENOVA RINNOVA BALLARDINI. A NAPOLI I DUBBI DI SARRI, LA JUVE CHIUDE PER EMRE CAN E PENSA A CRISTANTE. TUTTI PAZZI PER SIMEONE

Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico dell'Italia: per l'annuncio ufficiale mancano ancora i tempi tecnici, ma dopo gli incontri degli ultimi giorni anche Fabbricini si è esposto pubblicamente. Entro il 13 maggio sarà definito il contratto del Mancio con la FIGC, il 28 l'esordio in panchina contro l'Arabia Saudita.

Avanti con Davide Ballardini. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il Genoa ha reso noto che l'attuale allenatore resterà alla guida dei rossoblù anche il prossimo anno: contratto a Ballardini e al suo staff rinnovato fino al 30 giugno 2019.

Sempre in panchina, a Napoli tengono banco i dubbi di Maurizio Sarri. La sua permanenza è tutto fuorché certa, in Inghilterra ci pensa il Chelsea (i tabloid britannici battono forte su questo tasto), la Juve è comunque alla finestra. Se non dovesse rimanere, Giampaolo è il preferito di De Laurentiis, che pensa anche a Simone Inzaghi, Unai Emery e Paulo Fonseca, tra gli altri. Con la partenza di Sarri, via alla diaspora: in particolare, pronti a seguirlo, ci sarebbero Koulibaly, Hysaj e Jorginho. Nel frattempo, il Napoli ha praticamente chiuso per Rui Patricio, in arrivo dal Portogallo. Il portiere dello Sporting avrebbe accettato la proposta da 2 milioni a stagione. Manca tuttavia l'accordo fra il club azzurro e quello lusitano: nei mesi scorsi la proposta di De Laurentiis era arrivata a 13 milioni a fronte di una richiesta di 25.

Ultimi dettagli per il passaggio di Emre Can dal Liverpool alla Juventus. Ventiquattro anni, l'ex Bayern Monaco e Bayer Leverkusen sbarcherà a Torino in regime di svincolo: il giocatore ha chiesto l'inserimento di una clausola risolutiva e Marotta e Paratici hanno accettato l'inserimento. Pronto, a meno di clamorosi ma inattesi colpi di scena, il sì definitivo. Sempre a centrocampo, resta vivo l'interesse bianconero per Bryan Cristante: è un pupillo di Massimiliano Allegri che lo fece debuttare sedicenne ai tempi del Milan. È un giocatore allettante anche per il club e l'Atalanta lo ha riscattato dal Benfica: una storia simile a quella di Mattia De Sciglio, che Allegri vuole e spera si concluda allo stesso modo.

Il Milan è pronto a tornare all'assalto di Andrea Belotti. Dopo il tira e molla dello scorso anno quest'estate i rossoneri torneranno alla carica su precisa indicazione di Gattuso, anche se le difficoltà non mancheranno. Per prima cosa servirà fare cassa e spazio vendendo Kalinic e André Silva, poi potrà partire l'operazione Belotti. Rispetto ai 100 milioni dello scorso anno, il prezzo è sceso ed in casa Milan si respira ottimismo in vista del buon esito della trattativa. L’esperienza rossonera di Kalinic potrebbe concludersi invece a fine stagione: il centravanti croato ha già un piede fuori da Milanello. L’attaccante ex Fiorentina piace in Germania, dove c'è lo Shalke 04, come pure in Russia allo Spartak Mosca, ma il Milan spera in una ricca offerta dalla Cina. Incerto anche il futuro di André Silva. C'è chi vorrebbe dargli una seconda chance e chi, invece, vorrebbe cederlo subito. Al momento, l’unico sicuro di rimanere è Cutrone.

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, vola verso Barcellona per discutere di un eventuale sconto per il riscatto di Rafinha. Il rendimento ha molto soddisfatto i dirigenti nerazzurri, ma il valore di 35 milioni (più 3 di bonus) è considerato esagerato dal club. Così l'idea è quella di abbassare a circa 18-20 milioni il valore, altrimenti chiederebbe un altro anno di prestito.

La tripletta al Napoli, 13 gol in Serie A: la stagione di Giovanni Simeone con la maglia della Fiorentina è stati fin qui ottima. Un investimento che sta fruttando, perché adesso Simeone vale oltre 30 milioni ed è corteggiato da diverse big europee. Valencia, Villarreal, Siviglia in Spagna, Tottenham in Premier e Lione in Francia: tutte pazze per il Cholito, con la Fiorentina che al momento è intenzionata a resistere ad ogni assalto e trattenere i talenti blindati fino al 2022. Inoltre, nessuno in casa viola si è ancora dato per vinto sul fronte Milan Badelj. Il contratto del centrocampista croato scadrà fra qualche settimana, ma la dirigenza non ha ancora alzato bandiera bianca. Lazio e Milan restano alla finestra (defilata la Roma), ma Corvino è pronto ad un rilancio al fotofinish che possa convincere Badelj a restare. L'eredità della fascia che fu di Astori, un ruolo di primo piano in viola e l'affetto dei tifosi sono tutti fattori che confermano quanto l'ambiente stia spingendo per non lasciar partire il metronomo del centrocampo viola.

Il futuro di Miguel Veloso con la maglia del Genoa è ancora incerto. Il centrocampista portoghese ha il contratto in scadenza ma c'è un'opzione per un rinnovo di altri tre anni. L'ingaggio da un milione pesa non poco sulle casse rossoblù, anche perché nelle ultime due stagioni ha saltato circa un terzo del campionato per infortunio. Con Preziosi ci sono già stati contatti, possibile che si vada verso una permanenza con riduzione dell'ingaggio, visto che il portoghese a Genova sta benissimo. L'alternativa è la partenza verso i ricchi contratti della Cina.

A Bologna, Roberto Donadoni attende il finale di stagione prima di sciogliere le riserve sul futuro, col tecnico che piacerebbe a tanti club come Cagliari, Atalanta e Chievo Verona. Intanto, sotto le Due Torri, circolano i nomi di Giampiero Ventura, Gian Piero Gasperini e Davide Nicola ma sarebbe spuntato con forza quello di Roberto De Zerbi, ora allenatore del Benevento.

NON SOLO SARRI: IL CHELSEA GUARDA IN GERMANIA PER LA PANCHINA. NIENTE PSG PER WENGER. L'ARSENAL PENSA A FEKIR. GERRARD PRONTO AD ALLENARE I GLASGOW RANGERS

Non solo Maurizio Sarri: il Chelsea sta valutando tanti altri profili per il dopo Antonio Conte. Uno di questi è il tecnico rivelazione dell'Hoffenheim Julian Nagelsmann con cui nei prossimi giorni potrebbero esserci dei contatti.

Niente PSG per Arsene Wenger: il tecnico alsaziano ha già escluso l'interesse per i parigini, che peraltro sono pronti ad accogliere Thomas Tuchel. Tornando al passato di Wenger, sale Rui Faria, vice di Mourinho, come possibile nuovo allenatore dell'Arsenal. Che, dopo Alexandre Lacazette, potrebbe pescare ancora nel Lione per rinforzare il proprio attacco: i Gunners hanno avviato i contatti con i francesi per arrivare a Nabil Fekir, attaccante che nelle scorse stagioni ha fatto coppia proprio con Lacazette.

Il Southampton ha messo nel mirino l'attaccante danese del Celta Vigo Pione Sisto. Il club britannico la ha inserito in cima alla propria lista della spesa estiva, il tutto ovviamente subordinato all'eventuale e non certa permanenza in Premier League. Il Watford cerca un attaccante e il preferito, al momento, sembra essere Salomon Rondon del West Bromwich. Per il venezuelano il club di Londra sarebbe disposto a mettere sul piatto circa 20 milioni di euro.

Dopo essere stato messo fuori rosa, Max Meyer non vede l'ora di lasciare lo Schalke 04. Il giovane centrocampista tedesco, accostato anche alle italiane Roma, Milan e Juventus, è diventato adesso un obiettivo concreto del Liverpool. Il contratto in scadenza a giugno lo rende, d'altronde, appetibile per moltissime squadre.

Come informano i canali ufficiali del club, Graeme Murty lascia la panchina dei Rangers. Il tecnico aveva un contratto fino a fine stagione, ma ha pagato lo 0-5 patito nel derby col Celtic. Un addio che spiana la strada a Steven Gerrard, pronto a diventare l'allenatore degli scozzesi.

Brutto colpo per il Liverpool. A poche ore dall'importantissimo ritorno della semifinale di Champions League contro la Roma, il "cervello" di Klopp Zeljko Buvac ha infatti lasciato il club per motivi personali. Un forfait che, come riporta il Telegraph, ha lasciato la squadra in stato di shock in un momento davvero delicato. Il vice-allenatore dei Reds, intanto, non volerà neanche in Italia.

Nuovo contratto con l'Arsenal per il difensore Rob Holding. Il ventiduenne, ai Gunners dal 2016 dopo l'esperienza al Bolton, ha firmato un nuovo accordo con la formazione londinese.

Lo Stoke City ha confermato l'addio dell'ex Real Madrid Jese Rodriguez. Lascerà i Potters sin da subito e tornerà al Paris Saint Germain nella prossima annata.