Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità dell'1 settembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

La Juventus proverà a rinforzarsi durante il mercato di gennaio. Oltre a Pogba, come riporta Tuttosport, nel mirino ci sono anche Marcelo e Rabiot. Il secondo continua a non rinnovare ed è un'occasione per il prossimo giugno a parametro zero.

Continuano ad aumentare le pretendenti alla mano del Principino Claudio Marchisio. Il centrocampista, ex Juventus, non ha problemi per il tesseramento, nonostante la deadline del mercato europeo si sia esinta ieri sera. Oltre allo Zenit, in vantaggio secondo Tuttosport, c'è anche il Porto. Il Monaco, invece, si è defilato.

Andreas Cornelius (25) ha lasciato ieri l'Atalanta per giocarsi le proprie chance in Francia, tra le file del Bordeaux. Il Corriere di Bergamo fa il punto sull'affare, ufficializzato ieri dalle due Società in questione: l'attaccante saluta la Dea mediante la formula del prestito con diritto di riscatto in favore dei transalpini fissato a cinque milioni di euro. L'Atalanta lo aveva ingaggiato dal Copenaghen un anno fa per 3,5 milioni.

Alban Lafont è il nuovo gioiello in casa Fiorentina. Il Corriere Fiorentino elogia il "Donnarumma di Francia", scrivendo che i media transalpini spingono forte sul ct campione del mondo Didier Deschamps perché lo convochi al più presto in Nazionale. Un investimento da sette milioni di euro, più uno di bonus in caso di qualificazione alla prossima Europa League, quello fatto dai viola durante l'estate che va verso la conclusione. Corvino e Freitas lo hanno preferito a Lunin, ucraino poi finito al Real Madrid, dopo aver capito la valutazione mostre dell'Udinese per Meret, acquistato dal Napoli.

Kalidou Koulibaly ha rinnovato col Napoli fino al 30 giugno 2023, adesso è arrivato anche l'annuncio ufficiale. Questo il tweet del club partenopeo sul nuovo accordo del difensore senegalese: "Rinnovato il contratto a Koulibaly fino al 30 giugno 2023. Viva Kalidou Koulibaly".

Va via. Anzi no, resta. E forse rinnova. La telenovela legata ad Abdou Diakhate, dopo la fine della finestra estiva di mercato, rischia di arricchirsi di un altro capitolo. Visto che, dopo gli interessamenti di alcuni club di B e di alcune società estere, il centrocampista senegalese classe ’98 è rimasto a Firenze. Il motivo è probabilmente da ricondurre al grave stop che il giocatore ha avuto ad inizio giugno (uno strappo muscolare accusato in finale scudetto con la Primavera), un pesante ko che ha finito per scoraggiare tutte le squadre che avevano preso informazioni su di lui.

WATFORD, POZZO HA RIFIUTATO 40 MILIONI PER LA CESSIONE DEL 35.7 % DEL CLUB. LEICESTER, SCHMEICHEL: "FELICE DEL RINNOVO, AMO DA SEMPRE QUESTO CLUB". ATLETICO, CLAMOROS L. HERNANDEZ: NO AL REAL NELLE ULTIME ORE DI MERCATO. CHELSEA, PROSEGUE LA DISPUTA GIUDIZIARIA CON CONTE. NIZZA, ASSALTO FALLITO A BOUDEBOUZ: IL BETIS HA FATTO MURO. LIVERPOOL, MARKOVIC-ANDERLECHT SALTATA NEGLI ULTIMI MINUTI DI MERCATO. ASTON VILLA, AVVIATI I CONTATTI PER IL RINNOVO DI GREALISH.

Secondo quanto riferito dal Times il proprietario del Watford Gino Pozzo ha rifiutato 125 milioni di sterline, ovvero circa 140 milioni di euro, per il 35,7% del club. L'offerta era stata recapitata da "Prolific Media Holdings" che ha sede a New York negli Stati Uniti d'America.

Il portiere del Leicester Kasper Schmeichel ha parlato al sito ufficiale del club dopo il rinnovo di contratto: "Sono felicissimo di restare qua ancora per molti anni. Ho passato la maggior parte della carriera qua e ora ho la possibilità di restare ancora per molto tempo, mi auguro possano arrivare altre soddisfazioni. Mi sono sentito a casa fin dal primo giorno, ho amato ogni minuto trascorso qua e ora spero di contribuire ad altri successi".

Il Real Madrid, secondo El Confidencial, nelle ultime ore di mercato ha cercato di strappare ai cugini dell'Atletico Lucas Hernandez. I Blancos avevano comunicato l'intenzione di pagare la clausola rescissoria da 80 milioni, ma lo stesso giocatore francese ha detto no giurando fedeltà ai colchoneros.

Secondo quanto riportato dal Times non c'era nessun accordo tra il Chelsea e Antonio Conte al momento del sollevamento dall'incarico dell'ex ct della Nazionale italiana. Per questo continua la disputa giudiziaria, con l'allenatore che non intende negoziare una cifra inferiore all'ingaggio previsto dall'ultimo anno di contratto con i Blues.

Il Nizza ha provato ad acquistare a poche ore dal gong il centrocampista offensivo del Real Betis Ryad Boudebouz. Il club del tecnico Vieira ha offerto 12 milioni di euro per tentare l'assalto al giocatore, ma gli andalusi hanno immediatamente respinto l'assalto dei transalpini. A riportarlo è SevillaInfo.

Il Daily Express parla della situazione di Lazar Markovic, esterno del Liverpool che nella giornata di ieri sembrava ad un passo dall'Anderlecht. La trattativa, si legge, è saltata dopo che lo stesso giocatore non aveva raggiunto l'accordo economico col club belga.

Il nuovo presidente esecutivo dell'Aston Villa Christian Purslow è pronto ad avviare i contatti con il centrocampista Jack Grealish per il rinnovo di contratto. A riportarlo è il Daily Telegraph.