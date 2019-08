Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità dell’11 agosto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

NAPOLI, OGGI PREVISTO CONTATTO PER ICARDI...CHE ASPETTA LA JUVE. HELLAS VERONA, AVANTI TUTTA PER BALOTELLI. LECCE, TENTAZIONE ADEBAYOR - Dagli studi di Rai Sport si fa il punto sulla situazione relativa al futuro di Mauro Icardi. La Roma vorrebbe l'attaccante, ma l'Inter lo lascerà andare solo per Edin Dzeko e 50 milioni di euro. Ci sono, comunque, l’80% di possibilità che l’attaccante della Roma vada all’Inter. La Roma sarebbe disposta ad offrire anche di più di Napoli e Juventus. Icardi, però, continua ad aspettare la Juventus. Oggi Marotta riparlerà con De Laurentiis. Il Napoli, in un primo momento, voleva mettere sul piatto Insigne, poi ci ha ripensato. Ausilio aveva chiesto prima Piotr ZIelinski e poi Fabian Ruiz, incedibili per Carlo Ancelotti. Il Napoli offre 50 milioni, l’Inter ne chiede 75. Il problema è il calciatore che continua ad aspettare la Juve.

L’Inter intanto potrebbe aver messo a segno il primo colpo del mercato 2020. Come riportato da Rai Sport, infatti, il duo Marotta-Ausilio avrebbe chiuso per l’ingaggio di Matteo Darmian del Manchester United. Il laterale ex Torino arriverebbe a parametro zero proprio nel 2020, quando scadrà il suo contratto con i Red Devils. Battuta la concorrenza della Juventus, che da diverse stagioni seguiva l'azzurro senza tuttavia mai affondare davvero il colpo.

Non solo il Flamengo, per Mario Balotelli resta più che in piedi anche la pista Hellas Verona. Secondo quanto raccolto da TMW, i contatti tra le parti vanno avanti infatti con grande convinzione e il futuro di 'SuperMario' potrebbe essere dunque ancora in Serie A.

Come riportato da Sky Sport, Sami Khedira non è più sul mercato. Il tedesco non è infatti uno dei giocatori considerati in partenza, nonostante i numerosi contatti con dei club di Premier League prima della chiusura del mercato inglese. Ovviamente se arriverà una proposta irrinunciabile verrà presa in considerazione ,ma al momento Khedira non è in partenza.

Lecce a lavoro sul mercato. Ieri sera è arrivato in Salento Andrea Rispoli, nuovo rinforzo per la fascia destra giallorossa. Contratto biennale che verrà firmato presumibilmente martedì, perché oggi Rispoli si sottoporrà alle visite mediche di rito e poi sarà il momento di siglare gli accordi. Continua intanto il pressing per Farias: tra Lecce e Cagliari c’è già un accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza (ed eventualmente tre anni di contratto al calciatore in caso di riscatto). Ma attorno a Farias c’è tanto mercato e si muovono anche altri club. Si raffredda per i giallorossi la pista Edoardo Goldaniga, al momento sembra fuori dai piani del Lecce, proprio come perde quota Babacar. Il Lecce dopo aver eventualmente ingaggiato Farias vuole prendere un altro attaccante, sempre vive le piste Mitroglou e Burak Yilmaz, ma l’ultima tentazione è Emmanuel Adebayor: valutazioni in corso, il ds Meluso pensa anche all’ex attaccante dell’Arsenal. In uscita sempre Costa Ferreira: contatti continui con lo Spezia, così come il Teramo. Corsa a due per il calciatore. Saraniti è vicino al Monopoli, si raffredda l’idea Gallo per il Venezia e ora l’ex Palermo è corteggiato dalla Viterbese. Il Lecce continua a muoversi sul mercato, dopo Rispoli e Farias è caccia ad un altro attaccante. E spunta la tentazione Adebayor.

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sfida amichevole vinta ai calci di rigore contro il Real Madrid. È stata l’occasione anche per parlare del futuro di Edin Dzeko, ambito dall’Inter: "È stata una grande notte con una bella partita per entrambe le squadre. Abbiamo giocato un primo tempo a buon ritmo, creando grandi opportunità. Forse abbiamo capitalizzato meno di quanto meritavamo, ma il risultato non è importante. Quello che contava questa sera era verificare la tenuta dei miei giocatori, affrontando una squadra come il Real Madrid e provando ad impostare il gioco e le nostre idee per il futuro. Dzeko? È lo stesso che vedo dal primo giorno in cui sono arrivato. Ha lavorato sempre seriamente, è stato molto professionale e il risultato è davanti agli occhi di tutti. È un nostro giocatore e contro il Real Madrid ha fatto l'ennesima prestazione importante. È un giocatore di grandissimo valore, non ci sono dubbi".

Secondo quanto riporta Sky Sport la Fiorentina sta facendo un tentativo per Franck Ribery. Il giocatore francese si è svincolato dal Bayern Monaco e nelle scorse settimane era già stato accostato ai viola, ma adesso sembrerebbe esserci un ritorno di fiamma della società gigliata. Attese novità a breve con l'esterno sinistro che entra prepotentemente nel mirino del club di Commisso. Più difficili invece le piste che portano a Suso e Balotelli, soprattutto per i costi delle operazioni. La Fiorentina vuole però regalare un nome nuovo per il reparto offensivo a Montella.

La Sampdoria intanto ha definito l'acquisto del centrocampista classe 1998 Mehdi Leris. Il giovane talento francese già nelle prossime ore svolgerà infatti le visite mediche coi blucerchiati. Nelle casse del Chievo andranno circa 2,5 milioni di euro più bonus.

REAL MADRID, OFFERTI 85 MLN E BALE PER NEYMAR: NO DEL PSG. VAN DE BEEK VUOLE CHIAREZZA. E POGBA GLISSA SUL FUTURO... Il futuro di Neymar sarà lontano dal Paris Saint-Germain e il club francese continua a trattare con il Real Madrid pur di non cedere il giocatore al Barcellona. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo nei giorni scorsi Florentino Perez avrebbe presentato un'offerta di 85 milioni di euro più il cartellino di Gareth Bale per arrivare al brasiliano ma il PSG ha rispedito al mittente tale proposta ritenendola insufficiente.

Parlando al termine della sfida vinta 5-0 dal suo Ajax contro l'Emmen in campionato, in cui è partito da titolare ed ha pure aperto le danze sul tabellino col gol del vantaggio, il centrocampista Donny van De Beek si è soffermato sul suo futuro, visti i continui accostamenti al Real Madrid:

"Le trattative continuano e vorrei che si risolvessero al più presto. E se mercoledì non dovessero essere concluse, allora sarò con la squadra per la partita (di Champions League, ndr) contro il PAOK. Per me è un orgoglio ed un onore che sia i compagni che i tifosi mi stiano chiedendo continuamente di rimanere".

Sul futuro di Paul Pogba regna ancora l'incertezza. Almeno a sentire cosa dichiara il diretto interessato, intervenuto così ai microfoni di RMC Sport al termine della partita vinta 4-0 dal suo Manchester United contro il Chelsea: "Sto sempre bene quando gioco a calcio. Perché faccio quello che amo, che è anche il mio lavoro. Darò il meglio di me stesso tutte le volte che calpesterò un campo da calcio. Ora, sappiamo, che ci sono state delle parole su di me... Il futuro ci dirà tutto. Per ora c'è solo un grande punto interrogativo. Ma come detto, sono a Manchester, e mi diverto con i miei compagni. Voglio vincere ogni partite e dare sempre il massimo".

A gennaio il DC United perderà Wayne Rooney che tornerà in Inghilterra alla guida del Derby County. Per sostituire l'ex Manchester United, il club statunitense starebbe pensando a Mesut Ozil e secondo quanto riporta il Sunday Express gli agenti del giocatore dell'Arsenal hanno in programma un viaggio negli Stati Uniti per incontrare i dirigenti del DC United. Gli eventi degli ultimi giocato che hanno minato alla sicurezza dii Ozil avrebbero accelerato le operazioni.

Infine cambiamenti in casa Monaco: il ds Emenalo non è più in carica.