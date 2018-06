Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità dell'11 giugno

ROMA SCATENATA, JUSTIN KLUIVERT E' IL QUARTO COLPO ESTIVO. NAPOLI, VERDI E' IL NUOVO RINFORZO DI ANCELOTTI. NO DI CANNAVARO PER HAMSIK. MILAN, PIACE SAMU CASTILLEJO. SOGNI NAINGGOLAN E CHIESA PER LA NUOVA INTER

Come successo spesso negli ultimi giorni, è ancora la Roma a prendersi i titoli dell'attualità legata al mercato. Nella tarda serata di ieri è sbarcato a Fiumicino Justin Kluivert, talento dell'Ajax per il quale Monchi ha sborsato 17,5 milioni più bonus. E' lui il quarto acquisto in vista della prossima stagione, mentre continua a tenere banco il futuro di Alisson. Il portiere brasiliano ha chiesto di risolvere il proprio futuro entro l'inizio del Mondiale, col Liverpool in forte pressing per lui. In entrata occhio a Bruno Fernandes, vicino allo svincolo dallo Sporting Lisbona.

Attivissimo anche il Napoli: dopo tante chiacchiere sono arrivate le visite mediche e la successiva ufficialità di Simone Verdi, esterno offensivo che arriva dal Bologna. In entrata gli azzurri continuano a tenere caldi i nomi di Leno per la porta, ma pure di Stefan Lainer del Salisburgo e Stanislav Lobotka del Celta Vigo. In uscita attenzione ai nomi di Tonelli e Ounas che piacciono particolarmente alla SPAL, mentre la trattativa per Jorginho al City è in stand-by. Capitolo Hamsik: il Guangzhou di Fabio Cannavaro, per ammissione dello stesso tecnico, non prenderà Marek Hamsik.

Per quanto riguarda la Juventus, dalla Spagna raccontano del forte interesse per Mateo Kovacic nel caso in cui dovesse lasciare il Real Madrid mentre è da registrare l'inserimento per Moussa Dembele del Tottenham. In attacco la sfida sembra essere fra Morata e Martial, mentre sulla fascia il nome caldo resta quello di Joao Cancelo per il quale il Valencia chiede 40 milioni cash. Continua a piacere Golovin, talento del CSKA Mosca per il quale però c'è ancora una distanza ampia, di almeno 7-8 milioni.

In casa Milan il nome nuovo è quello di Samu Castillejo del Villarreal, potrebbe essere lui l'eventuale sostituto di Suso con Bacca che potrebbe rientrare nel discorso col club spagnolo. In uscita resta Abate, che ha mercato in MLS e André Silva su cui è tornato forte il Monaco.

L'Inter resta vigile su Radja Nainggolan e Federico Chiesa, ma entrambi sembrano avere prezzi fuori mercato per i nerazzurri. Più facile arrivare a Matteo Politano del Sassuolo, per il quale c'è già stato un incontro con l'agente. Politano che piace anche alla Lazio, che prima però deve finalizzare la cessione di Felipe Anderson al West Ham. Vicino in entrata Acerbi, sempre dal Sassuolo, mentre si complica Laxalt su cui ha messo gli occhi anche il Benfica. In uscita, a zero, Filip Djordjevic che sarà presto un nuovo giocatore del Chievo. Proprio il club clivense lavora al rinnovo di Hetemaj, mentre Castro è sempre più vicino al Cagliari, 6 milioni la valutazione. Il ds dei sardi, Marcello Carli, lavora anche per l'attacco, il primo nome sembra essere quello di Eder.

La Fiorentina prova a fare muro intorno a Federico Chiesa, mentre in entrata valuta i nomi di Marko Pjaca e Alex Meret, anche se le valutazioni di entrambi i giocatori frenano le ambizioni gigliate. L'Atalanta, che ha riscattato Gollini dall'Aston Villa, punta Duvan Zapata per l'attacco e Federico Di Francesco per l'esterno. Proprio il Bologna è un altro dei club particolarmente attivi: ceduto Verdi al Napoli, i rossoblù hanno rinnovato il contratto di Ibrahima Mbaye fino al 2023 e per la difesa puntano Bonifazi del Torino. In uscita Masina che è sempre più vicino al Watford. Proprio il Torino alza il pressing per Verissimo, mentre Emiliano Moretti è sempre più vicino al rinnovo. In uscita Obi che piace al Benfica, mentre Milinkovic-Savic potrebbe finire alla SPAL.

In casa Sampdoria continua a tenere banco il caso Torreira, ora sembra essere l'Arsenal la squadra maggiormente interessata al regista. Per la sua sostituzione in blucerchiato attenzione al nome di Leandro Paredes, ex Roma oggi allo Zenit. Per la difesa è oramai fatta per Omar Colley del Genk.

IN SPAGNA CONTINUANO LE VOCI SU CRISTIANO RONALDO E ANTOINE GRIEZMANN. CHELSEA, HAZARD E KANTE IN BILICO. DEULOFEU AL WATFORD. PATRICK VIEIRA NUOVO TECNICO DEL NIZZA CHE PROVERA' A TRATTENERE MARIO BALOTELLI

In Spagna continuano a tenere banco le questioni legate al futuro di Cristiano Ronaldo e Antoine Griezmann. Soprattutto per il talento dell'Atletico Madrid i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire qualcosa in più, col Barcellona sempre in pressing su di lui. Dall'altra parte il Real Madrid si interroga sul futuro di CR7 con Neymar come eventuale sostituto più caldo. In quel caso, via libera alla cessione di Marco Asensio che ha grande mercato in Premier League.

Il Siviglia lavora al dopo Lenglet, Coates il primo nome della lista. Per l'attacco gli andalusi hanno messo nel mirino Maxi Gomez, mentre il Valencia ha l'accordo con Kevin Gameiro ma non ancora quello con l'Atletico Madrid.

In Inghilterra il Chelsea prova a trattenere Eden Hazard, ma la sensazione è che il futuro del belga sia legato a quello di Antonio Conte. Il futuro di Kante invece potrebbe essere in Francia, al PSG per la precisione. Il Watford ha ufficializzato il riscatto di Gerard Deulofeu, mentre il Manchester United sogna il grande colpo: uno fra Mbappé e Bale.

In Portogallo continua il terremoto in casa Sporting Lisbona, William Carvalho, Gelson Martins e Bruno Fernandes verso la rescissione.

Capitolo ufficialità: il Nizza ha annunciato Patrick Vieira come nuovo allenatore, il francese proverà a trattenere Mario Balotelli. Il Monaco ha preso i giovani Grandsir e Matazo, mentre in Germania lo Stoccarda ha annunciato Korkut come nuovo tecnico. In casa Hoffenheim torna Vincenzo Grifo, per l'attaccante contratto fino al 2022. Graham Potter, infine, è il nuovo allenatore dello Swansea.