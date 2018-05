Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità dell'8 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

NAPOLI, NO PER LENO. IL SOGNO DI GIUNTOLI E' THAUVIN, MARTIAL INVECE SI ALLONTANA DA TORINO E DALLA JUVE. TUTTI GLI UOMINI PER IL DOPO ALLEGRI, MENTRE L'INTER INSISTE PER BARELLA. MILAN IN PRESSING PER CALLEJON, MENTRE LA ROMA STUDIA IL RINNOVO PER ALISSON

Niente Napoli per Leno. Come riporta l'edizione online de La Gazzetta dello Sport, il portiere tedesco del Bayer Leverkusen pare aver scartato l'opzione Napoli, come confermato anche dall'agente Uli Ferber alla Bild: "Sì, è vero, c'è stata una trattativa che però abbiamo interrotto – ha spiegato –. Per noi il Napoli non è un'opzione". Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno le frasi d'amore di Dries Mertens dopo il pareggio contro il Torino e lo scudetto finito virtualmente nelle mani della Juventus non chiudono la porta all'addio, anzi. L'attaccante belga ha una clausola da 28 milioni di euro e l'accordo per il rinnovo, quello che punta a toglierla, è in alto mare. Il Manchester United pare interessato, anche perché a queste cifre ci sono pochi jolly offensivi che hanno la qualità dell'attaccante azzurro. Il Napoli cerca rinforzi in attacco, date per probabili le partenze di Mertens e Callejon. Il sogno di Cristiano Giuntoli è Florian Thauvin, esterno offensivo dell'Olympique Marsiglia. Venti reti nel campionato francese, ha talento e un piede mancino fatato, ma su di lui c'è mezza Europa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Anthony Martial più lontano dall'Italia e dalla Juventus? Sì, secondo il Mirror. Il francese ex Monaco, nei piani di Josè Mourinho, sarebbe la contropartita ideale per arrivare al wonderboy americano Christian Pulisic. Valutato 40 milioni di sterline dal Borussia Dortmund, Mou vorrebbe scambiarlo proprio con Martial. Sul transalpino c'è la Juve ma adesso la mossa dei Red Devils potrebbe rischiare di complicare i piani della Vecchia Signora. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la Signora si sarebbe mossa con largo anticipo per assicurarsi il futuro di uno dei talenti più interessanti della Serie A, ovvero Musa Barrow dell'Atalanta. L'idea dei bianconeri sarebbe quella di ripetere il colpo messo a segno con Caldara: acquistare subito l'attaccante gambiano, lasciandolo poi maturare in maglia nerazzurra. I contatti sono già avviati, e la Vecchia Signora è ancora una volta pronta a fare tabula rasa dei concorrenti in Italia e all'estero. Tuttosport fa il punto sui prossimi possibili allenatori bianconeri. Da Zinedine Zidane a Simone Inzaghi, passando per Deschamps financo a Simeone. L'ultima idea, se Allegri dovesse lasciare il club bianconero, è quella di Sergio Conceicao, allenatore che ha vinto il campionato con il Porto e che in patria considerando come il nuovo Mourinho.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sull'obiettivo Nicolò Barella del Cagliari per l'Inter. I nerazzurri, secondo la rosea, avrebbero ottenuto dai sardi di bloccare la cessione del ragazzo previo confronto. Per questo l'Inter potrebbe inserire giocatori giovani e interessanti da Pinamonti a Odgaard, da Emmers a Zaniolo.

Il Paris Saint-Germain ha individuato l'obiettivo principale per il prossimo mercato estivo. Il club parigino è alla ricerca di un portiere e ha già comunicato ad Areola la decisione di trovare un nuovo titolare: in lizza ci sono il numero uno del Chelsea Thibault Courtois, già contattato due volte nelle ultime settimane, e Gianluigi Donnarumma del Milan. Per entrambi, però, potrebbero esserci problemi legati al fair play finanziario. Secondo quanto riporta Tuttosport oggi in edicola, la clausola di Josè Maria Callejon non sarebbe valida soltanto per l'estero. Il Milan è fortemente interessato al calciatore e, grazie al manager, avrebbe scoperto che i 23 milioni di clausola per l'esterno d'attacco sarebbero dunque pagabili anche da un club italiano.

Il portale Boras Tidning riporta l'interesse di Fiorentina e Napoli per l'ala svedese di origine kosovara Arber Zeneli. L'attuale attaccante dell'Heerenveen ha il contratto in scadenza a giugno 2019 e la società olandese cercherà di venderlo nella prossima finestra di mercato. In pole position - racconta ancora il portale - ci sono quindi Napoli e Fiorentina, disposte a spendere una cifra di poco inferiore ai 5 milioni di euro per il classe '95, autore quest'anno di 6 gol e 8 assist in 23 partite. Se da una parte cresce l'ottimismo in casa Fiorentina per il rinnovo di Milan Badelj, la stessa società viola, negli ultimi contatti avuti con il suo procuratore Alessandro Lucci ha chiesto che la risposta definitiva arrivi entro e non oltre il prossimo 20 maggio. Il direttore generale Corvino, dopo la fine del campionato, vuole avere la libertà di muoversi sul mercato per sistemare la rosa di Pioli nel minor tempo possibile e, visto anche l'impegno Mondiale del croato, ha chiesto di avere risposte certe entro il termine del torneo ritenendo di aver dato al giocatore il tempo necessario per prendere una decisione in merito. A riportarlo è La Nazione.

La Roma si è messa i guantoni è ha parato ogni assalto internazionale nei confronti del proprio portiere Alisson Becker trovando in anticipo l'accordo per il rinnovo di contratto. Il Real Madrid stava preparando una proposta da 60 milioni di euro, che avrebbero permesso ai giallorossi di incassare una plusvalenza da 52 milioni, ma che grazie ai proventi della Champions è stata prontamente rifiutata anche dopo i primi approcci dei Blancos. Al giocatore un contratto fino al 2023 a 3 milioni netti più bonus più il 50% degli incassi dai diritti di immagine. L'ufficialità arriverà al termine del campionato e prima della partenza del numero uno per il Mondiale di Russia con il suo Brasile. A riportarlo è Leggo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport di questa mattina, il primo nome della lista di Monchi in vista del mercato estivo di casa Roma, è quello del jolly rossonero Giacomo Bonaventura. La squadra dovrà essere rinforzata all'altezza delle ambizioni in campionato e in Champions e il giocatore di Gattuso potrebbe essere perfetto per dare tante opzioni tattiche a Di Francesco. La Roma potrebbe trovarsi con un problema relativo ad Alessandro Florenzi, vice capitano con un contratto in scadenza al 30 giugno del 2019. A riportarlo è Tuttosport che spiega come vorrebbe un accordo vicino a quello dei migliori calciatori della rosa, per ora Monchi nicchia. Le proposte, dalla Juventus all'Atletico Madrid, non sarebbero un eventuale problema.

Il Genoa vorrebbe confermare Andrea Bertolacci, centrocampista di proprietà del Milan che è in prestito in rossoblù. Ci sarà un incontro tra le parti, a fine campionato, per capire i margini della trattativa ma - riporta Il Secolo XIX - l'intenzione del Grifone è quella di confermarlo, magari spalmando l'ingaggio, da 2 milioni di euro netti all'anno, su più stagioni. Dopo due stagioni e mezzo, Luca Rigoni saluterà il Genoa. Il centrocampista, poco utilizzato dal Grifone in questa annata - con due gol in diciotto presenze - non rinnoverà il contratto in scadenza al 30 giugno del 2019. Possibile una sistemazione in Serie B.

Nonostante le rassicurazioni di rito in questo momento della stagione, in estate le strade di Andrea Belotti e del Torino si separeranno. Per il Gallo, scrive La Stampa, il Milan è da considerarsi nettamente favorito sull'Atletico Madrid. In questo quadro s'inserisce l'idea di portare in granata Patrick Cutrone come contropartita per abbassare la parte economica dell'operazione. Sempre sul fronte attaccanti, per il rinnovo del reparto considerando il probabilissimo addio di Mbaye Niang, il Toro sta valutando diversi nomi: da quello di Mario Balotelli, a quelli di Roberto Inglese e Diego Falcinelli fino ad arrivare ad una vecchia conoscenza del calcio italiano come Abel Hernandez ex del Palermo.

ATLETICO MADRID-CAVANI, SARA' LUI L'EREDE DI GRIEZMANN. SIVIGLIA-MACHIN, ALLA STRETTA FINALE. WEISER AL BAYER LEVERKUSEN, E' UFFICIALE. LUIS ENRIQUE-ARSENAL, SEMPRE PIU' DIFFICILE. INIESTA VOLA IN ORIENTE, MA DEVIA IN GIAPPONE

Edinson Cavani sarà il dopo Antoine Griezmann in casa Atletico Madrid. Secondo il Mundo Deportivo, ci sarebbe un principio d'accordo con il Matador per sostituire il francese in casa del club di Cerezo. L'Atleti ci lavora da tempo, l'ostacolo sarebbe il maxi ingaggio di Cavani col PSG: troppi 12 milioni all'anno a 31 anni compiuti. Ci sarebbe però già il placet di Diego Pablo Simeone.

Il futuro di Sergio Canales, esterno della Real Sociedad accostato in passato a Sampdoria e soprattutto Benevento, sarà al Betis Siviglia. A riportarlo è Radio MARCA che spiega come l'ex Real Madrid abbia già sostenuto le visite mediche accordandosi con gli andalusi per un quadriennale.

Secondo quanto afferma Marca questa mattina, il CdA del Siviglia, dopo l'addio di Montella e la scelta del traghettatore Caparros, avrebbe deciso di puntare forte su Pablo Machin, attuale tecnico del Girona, per guidare la squadra la prossima stagione.

Continua la guerra interna tra il Paris Saint-Germain e il centrocampista offensivo Hatem Ben Arfa. Il giocatore, che ha festeggiato nelle ultime settimane sui social un anno senza scendere in campo con torta e champagne, è l'unico calciatore della rosa non convocato per motivi tecnici per la finale di Coppa di Francia di questa sera contro il Les Herbiers.

Il Bayer Leverkusen ha ufficializzato l'acquisto dell'esterno destro proveniente dall'Hertha Berlino Mitchell Weiser. Il giocatore classe '94 ha firmato fino al giugno del 2023.

La candidatura di Luis Enrique per la panchina dell'Arsenal pare essere destinata a cadere ancor prima di iniziare la trattativa. Infatti, secondo quanto riportato dal Daily Mirror, l'ex allenatore di Roma e Barcellona, ha risposto ai primi sondaggi dei Gunners chiedendo un ingaggio da 15 milioni di sterline nette all'anno, uno stipendio dunque di circa 17 milioni di euro a stagione, considerato troppo alto per le casse del club londinese.

Secondo quanto riportato da Cadena SER Andres Iniesta a fine stagione firmerà un accordo triennale con i giapponesi del Vissel Kobe. Il centrocampista in procinto di concludere la propria esperienza al Barcellona, percepirà 25 milioni di euro netti a stagione. L'ufficialità dovrebbe arrivare al termine del campionato spagnolo.

Il Leicester è già al lavoro per la panchina del futuro. Il club inglese è pronto a dire addio al suo attuale manager Claude Puel e per la sua successione ha messo gli occhi sull'attuale tecnico dell'Huddersfield David Wagner. A riportarlo è il Times.

Secondo quanto riferito da L'Equipe, il Chelsea ha superato il Liverpool nella corsa per arrivare a Nabil Fekir, regista 24enne di proprietà del Lione e in odore di cessione.